Trực tiếp Argentina 1-0 Thụy Sĩ (H1): Nhà đương kim vô địch làm chủ cuộc chơi

report Xhaka sút vọt xà

7': Thụy Sĩ tiếp tục đẩy cao đội hình, gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân Argentina. Embolo di chuyển khôn ngoan, phối hợp cùng Rieder trước khi căng ngang nguy hiểm vào khu vực cấm địa.

Không có cầu thủ nào kịp băng vào dứt điểm, nhưng đại diện châu Âu nhanh chóng giành lại bóng và duy trì sức ép. Xhaka sau đó tung cú sút xa đưa bóng bay vọt xà.