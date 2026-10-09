TỌA ĐÀM: 'AI dạy hiệu suất, ai dạy làm người'

TPO - Báo Tiền Phong phối hợp Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM tổ chức tọa đàm “AI dạy hiệu suất, ai dạy làm người?” trao đổi về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, để hỗ trợ mà không lệ thuộc vào công nghệ.

Chương trình diễn ra từ 8h30 đến 11h tại Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM, với sự tham dự của các chuyên gia, giảng viên và sinh viên.

Tham gia chương trình có ông Nguyễn Hưng, chuyên gia an ninh mạng, Phó Giám đốc dự án Chống Lừa Đảo; Ths-NCS Chế Dạ Thảo, chuyên gia tâm lý giáo dục; TS Trần Thế Vinh, phụ trách ngành Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Nguyễn Hoàng Mỹ Vân, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024, đảm nhận vai trò dẫn dắt, điều phối tọa đàm.

Theo Ban Tổ chức, chương trình hướng đến cách sử dụng AI hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm. Qua đó, tọa đàm tìm kiếm những đề xuất thiết thực giúp người học làm chủ công nghệ, giữ vững năng lực tự học, tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng và trách nhiệm đối với quyết định của mình.