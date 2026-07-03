Tinh Hà "Say Hi" hé lộ thử thách khắc nghiệt: Một người mắc lỗi, cả đội quay lại từ đầu

HHTO - Vừa tung highlight đầu tiên của tập 1 chưa kịp hạ nhiệt, Tinh Hà “ Say Hi” tiếp tục tung highlight thứ hai ngay trong đêm. Đoạn video nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng vì thử thách đầu tiên quá khốc liệt.

Tối ngày 2/7, Tinh Hà "Say Hi" tiếp tục tung video highlight mới của tập 1, hé lộ thử thách đầu tiên dành cho các Anh Trai chính là ghi hình theme song (bài hát chủ đề) của chương trình.

Đáng chú ý, toàn bộ màn trình diễn sẽ được thực hiện theo phong cách one-shot, gồm 5 cảnh quay dài được ghép nối liền mạch thành một cú máy xuyên suốt. Với yêu cầu này, chỉ cần một Anh Trai mắc lỗi, người đó sẽ bị trừ 10 điểm và cả đội buộc phải quay lại từ đầu, khiến áp lực dành cho tất cả thành viên tăng lên đáng kể.

Thử thách ghi hình theme song gây khó khăn cho các Anh Trai.

Ngay từ thử thách mở màn, Tinh Hà "Say Hi" đã đẩy các Anh trai vào một bài kiểm tra đầy áp lực. Xuyên suốt đoạn highlight là chuỗi những màn trừ điểm từ 10 điểm đến 50 điểm tùy thuộc vào lỗi của các Anh trai.

Mở đầu đoạn highlight, Wren Evans bị trừ 10 điểm vì quên động tác, trong khi Quang Hùng MasterD cũng nhận mức phạt tương tự do xoay người sớm hơn các thành viên còn lại. Ở những phân đoạn tiếp theo, CoolKid, KIMLONG, VƯƠNG BÌNH và Dương Domic liên tục bị ê-kíp nhắc lỗi, không giấu được sự căng thẳng và bất lực khi chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ khiến cả đội phải thực hiện lại từ đầu.

Bên cạnh việc chấp nhận những lần bị trừ điểm, nhiều Anh trai cũng chủ động trao đổi với ê-kíp để làm rõ các lỗi được nhắc nhở. CONGB lập tức đề nghị xem lại đoạn ghi hình sau khi bị nhận xét chưa có tương tác với máy quay, nhằm kiểm tra liệu mình có thực sự mắc lỗi hay không. Trong khi đó, Quang Hùng MasterD liên tục giải thích rằng anh chỉ chủ động né người quay phim để tránh va chạm trong quá trình di chuyển, chứ không hề mất thăng bằng như nhận định ban đầu.

CONGB sẵn sàng kiểm tra lại đoạn ghi hình khi bị nhắc nhở lỗi.

Dù phải đối mặt với áp lực lớn và liên tục bị trừ điểm, các Anh Trai vẫn luôn động viên, hỗ trợ nhau trong suốt quá trình ghi hình. Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất đoạn highlight là hành động đầy nghĩa khí của HURRYKNG dành cho KIMLONG.

Khi chứng kiến đàn em liên tục mắc lỗi, bị trừ gần 30 điểm và rơi vào trạng thái căng thẳng vì áp lực, nam rapper đã chủ động đề nghị nhận thay 20 điểm phạt để KIMLONG giảm bớt gánh nặng tâm lý. Khoảnh khắc này nhanh chóng viral, với nhiều khán giả dành lời khen cho tinh thần đồng đội của nam rapper.

HURRYKNG sẵn lòng trừ điểm thay KIMLONG.

Anh trai DILLAN cũng nhận được lời khen của netizen với khoảnh khắc cực kỳ dễ thương trong highlight. Khi bị nhắc lỗi từ ê-kíp, do chưa thực sự thành thạo tiếng Việt, nam ca sĩ đã vô tư hỏi lại chương trình: "Bị lố là bị gì vậy chị?" khiến các ANDME chỉ biết dở khóc dở cười vì quá đáng yêu.

Có thể thấy, thử thách mở màn của Tinh Hà "Say Hi" năm nay được thiết kế với độ khó cao hơn hẳn các mùa trước, buộc các Anh Trai phải duy trì sự tập trung tuyệt đối trong suốt quá trình ghi hình. Luật chơi mới nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự háo hức khi chương trình mang đến một thử thách vừa mới lạ, vừa đòi hỏi tính đồng đội cao, hứa hẹn tạo nên nhiều tình huống kịch tính trong tập phát sóng đầu tiên.