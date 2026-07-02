Tinh Hà "Say Hi" tung highlight tập 1: Anh trai mùa 1 quá "ồn", mùa 2 còn rụt rè?

HHTO - Video highlight tập 1 của Tinh Hà “Say Hi” đã chính thức lên sóng. Dù chỉ là những đoạn cắt ngắn đầu tiên, video vẫn nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận trong cộng đồng người hâm mộ nhờ loạt tương tác hài hước, những màn tung hứng tự nhiên cùng bầu không khí náo nhiệt quen thuộc của dàn Anh trai.

Chỉ mới hé lộ những đoạn video đầu tiên, dàn Anh trai đã nhanh chóng chứng minh sức hút bằng loạt màn tung hứng đầy năng lượng. Nếu xét về độ "ồn", các gương mặt bước ra từ Anh Trai "Say Hi" mùa 1 vẫn giữ vững phong độ khi liên tục tạo ra những tình huống khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Highlight chỉ vỏn vẹn 12 phút nhưng đủ khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Mở đầu là màn dẫn dắt "bất ổn" của "MC nghiệp dư" Dương Domic. Với sự ngơ ngác, tẻn tẻn nhưng vô cùng duyên dáng, nam ca sĩ liên tục tạo nên những khoảnh khắc khó đoán, mang đến bầu không khí rộn ràng ngay từ những phút đầu.

Bên cạnh đó, màn đấu khẩu giữa WEAN và Song Luân cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nhắc lại câu chuyện từng bị Song Luân "cướp hôn" ở Anh Trai "Say Hi" mùa 1, WEAN hài hước tuyên bố: "Ở đâu có Song Luân, ở đó không có em". Không chịu lép vế, Song Luân lập tức đáp trả: "Ở đâu có WEAN, ở đó có Song Luân". Màn đối đáp qua lại đầy ăn ý khiến cả trường quay bật cười.

Khán giả khó lòng quên được màn "cướp hôn" năm ấy.

Không khí càng thêm náo nhiệt khi Song Luân tiếp tục trở thành "nạn nhân" của màn trêu chọc từ JSOL và Cody Nam Võ về tuổi tác. Trước những màn "đá xoáy" liên tiếp, nam ca sĩ bình tĩnh đáp trả rằng anh đến chương trình vì hội tụ cả sự từng trải của một "đàn anh" lẫn tinh thần luôn sẵn sàng làm mới bản thân. Chưa dừng lại ở đó, Song Luân còn khéo léo tung một cú "đá xéo" hài hước khi nhắc đến việc ISAAC không thể góp mặt ở mùa giải năm nay, khiến dàn Anh trai lẫn khán giả không khỏi bật cười.

Isaac không tham gia Tinh Hà Say Hi cũng "dính đạn".

Bên cạnh nguồn năng lượng náo nhiệt đến từ các Anh trai mùa 1, nhiều khán giả cũng nhanh chóng nhận ra sự đối lập ở một số gương mặt của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 như buitruonglinh, Sơn.K hay DILLAN. Trong những đoạn cut được hé lộ, các nam nghệ sĩ chủ yếu ngồi quan sát, lắng nghe và vẫn còn khá dè dặt khi tham gia vào những màn tung hứng của cả nhóm.

Trong khi nhiều gương mặt mới vẫn còn chậm nhịp, CONGB lại trở thành trường hợp nổi bật khi nhanh chóng hòa nhập với tập thể. Nam nghệ sĩ liên tục bắt chuyện, tung hứng và kết nối các Anh trai bằng sự hoạt bát, duyên dáng quen thuộc, góp phần giúp bầu không khí giữa hai thế hệ thí sinh trở nên gần gũi và sôi động hơn.

Một điểm nhấn khác làm người xem thích thú là những khoảnh khắc của DILLAN, Đặng Hồng Hải và IVAN. Là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi”, IVAN gặp đôi chút khó khăn trong việc theo kịp thông tin và các cuộc trò chuyện diễn ra liên tục. Ngay lúc đó, DILLAN và Đặng Hồng Hải đã thay phiên nhau giải thích, hỗ trợ dịch lại để anh dễ hòa nhập hơn.

Chỉ với vài phút highlight, tập 1 Tinh Hà "Say Hi" đã mang đến đủ những sắc thái đối lập: Từ những màn tung hứng "ồn" đúng chất các Anh trai, sự rụt rè của những gương mặt mới cho đến những khoảnh khắc quan tâm đầy dễ thương. Điều này cũng khiến khán giả càng thêm mong chờ màn hội ngộ đầy đủ của dàn Anh trai trong tập phát sóng chính thức.