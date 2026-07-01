Tinh Hà Say Hi: HURRYKNG thăng hạng nhan sắc, được fan đặt hàng "bài toán khó"

HHTO - Trước thềm Tinh Hà "Say Hi", HURRYKNG gây chú ý với nhan sắc thăng hạng trong bộ ảnh mới. Tuy nhiên điều người hâm mộ mong chờ vẫn là một cú bứt phá trong âm nhạc từ thành viên nhóm GERDNANG.

Trước khi Tinh Hà "Say Hi" lên sóng, HURRYKNG tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi tung bộ ảnh thời trang với diện mạo "lột xác" ấn tượng. Chỉ với bối cảnh đơn giản tại bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại, nam rapper vẫn ghi điểm nhờ thần thái đậm chất điện ảnh cùng phong cách thời trang đường phố cá tính.

HURRYKNG gây bất ngờ với giao diện thăng hạng trong bộ ảnh mới.

Không ít khán giả nhận xét HURRYKNG đang bước vào giai đoạn thăng hạng rõ rệt về hình ảnh. Từ vóc dáng, cách tạo dáng cho đến biểu cảm trước ống kính đều cho thấy sự tiến bộ so với thời điểm mới nổi. Việc liên tục xuất hiện trong các bộ ảnh tạp chí, chiến dịch của những thương hiệu thời trang cũng giúp nam rapper ngày càng khẳng định vị thế của một biểu tượng thời trang thế hệ mới.

Nam rapper ngày càng khẳng định được mình trong "địa hạt" mẫu ảnh.

Có thể thấy, sau thành công của Anh Trai "Say Hi", HURRYKNG là một trong những gương mặt hưởng lợi khá nhiều về độ nhận diện. Không chỉ âm nhạc, hình ảnh cá nhân của anh cũng được đầu tư bài bản hơn, hướng đến một nghệ sĩ đa năng thay vì chỉ gắn với danh xưng rapper.

Sự thay đổi trong hình ảnh nghệ sĩ của HURRYKNG chuyển bước rõ rệt hậu Say Hi.

Thế nhưng, bên cạnh những lời khen dành cho visual ngày càng thăng hạng, phần lớn bình luận dưới các bài đăng của HURRYKNG lại xoay quanh một mong muốn quen thuộc rằng khi nào chủ nhân No Alcohol sẽ tái xuất với âm nhạc. Đó cũng là câu hỏi đã theo nam rapper suốt hơn một năm kể từ sau hiệu ứng bùng nổ của Anh Trai "Say Hi".

HURRYKNG được cho là vẫn thiếu một sản phẩm cá nhân đủ sức tạo nên cú hích mới.

Các ca khúc phát hành gần đây như No Alcohol hay Như Cách Anh Đã Từng Thôi vẫn mang màu sắc quen thuộc của HURRYKNG, nhưng chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh như giai đoạn trước với Hẹn Em Dưới Ánh Trăng, Chưa Phải Là Yêu, Hãy Yêu Tôi Bây Giờ. Thậm chí, khi nhắc đến HURRYKNG, nhiều khán giả vẫn ấn tượng mạnh mẽ với những màn kết hợp bùng nổ tại Anh Trai "Say Hi" như Walk, Kim Phút Kim Giờ hay Tình Đầu Quá Chén...

Âm nhạc của HURRYKNG đang có dấu hiệu "chững lại"?

Kỳ vọng về sự trở lại trong âm nhạc dành cho HURRYKNG càng lớn hơn khi các thành viên của GERDNANG lẫn "Vũ trụ Say Hi" đều liên tục có những bước tiến mới trên hành trình âm nhạc hậu chương trình. Gần đây nhất là người anh em cùng tổ đội HIEUTHUHAI phát hành album Mắt Nhắm Mắt Mở và tổ chức concert cá nhân. Bên cạnh đó, nhiều Anh trai khác cũng đều đặn ra mắt sản phẩm mới, duy trì độ phủ trên các nền tảng nghe nhạc lẫn mạng xã hội.

HIEUTHUHAI vừa qua đã phát hành album và chuẩn bị cho solo concert.

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả bày tỏ sự thông cảm với HURRYKNG khi cho rằng lịch trình hoạt động dày đặc phần nào ảnh hưởng đến việc đầu tư cho các dự án âm nhạc cá nhân. Sau Anh Trai "Say Hi", nam rapper góp mặt trong nhiều chương trình thực tế như Say Hi Rực Rỡ, Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ và sắp tới là Tinh Hà "Say Hi".

Việc phủ sóng liên tiếp giúp HURRYKNG duy trì độ nhận diện, đồng thời mở rộng hình ảnh đến nhiều nhóm khán giả hơn.

Thực tế, đây cũng là "bài toán chung" của nhiều nghệ sĩ trẻ sau khi nổi tiếng nhờ chương trình truyền hình thực tế. Gameshow mang lại độ phủ nhanh, mở rộng tệp khán giả và tạo ra nhiều cơ hội thương mại. Thế nhưng, với một rapper, sức sống lâu dài vẫn luôn được quyết định bởi âm nhạc.

Chính vì vậy, điều người hâm mộ kỳ vọng ở HURRYKNG lúc này không đơn thuần là tiếp tục ghi điểm bằng visual hay thời trang. Nam rapper từng chứng minh khả năng tạo nên những bản rap vừa có chất riêng, vừa dễ tiếp cận số đông. Khán giả tin rằng HURRYKNG vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết nếu dành nhiều thời gian hơn cho các dự án cá nhân.