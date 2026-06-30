Anh tài Thanh Duy siêu năng suất, tham gia chương trình mới bên cạnh ATVNCG 2026

Năm 2026 chứng kiến sự thăng hoa rực rỡ của Thanh Duy khi nam nghệ sĩ liên tục phủ sóng ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh màn trở lại bất ngờ trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thanh Duy còn thể hiện tầm nhìn nghệ thuật của mình qua các dự án đặc sắc khác.

Tái xuất đầy hứa hẹn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Sau mùa giải đầu tiên thành công, Thanh Duy trở lại đầy ấn tượng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nằm trong số các Anh tài tái xuất cùng BB Trần, Neko Lê, Jun Phạm và Duy Khánh. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, nam ca sĩ đã khiến người hâm mộ phấn khích với hình tượng hoàn toàn mới: trưởng thành, mạnh mẽ và gai góc hơn.

Sự thay đổi này được minh chứng rõ nét qua màn lột xác với ngoại hình săn chắc, quyến rũ trong MV Hỏa Tâm. Từ đó, khán giả kỳ vọng nam ca sĩ sẽ bùng nổ với những sân khấu trình diễn mới lạ hơn so với mùa giải 2 năm trước.

Thanh Duy cho thấy khía cạnh quyến rũ ở ATVNCG 2026.

Loạt dự án hóa thân đặc sắc

Không chỉ giới hạn bản thân ở âm nhạc, năm qua Thanh Duy cũng có màn "lấn sân" diễn xuất sau nhiều năm vắng bóng với phim Dưới Đáy Hồ của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Và cho đến gần đây, anh tiếp tục ghi điểm với khán giả khi xác nhận tham gia dự án nghệ thuật - giáo dục Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu Chuyện Dưới Tán Cỏ. Tác phẩm ra đời như một phiên bản ngoại truyện sáng tạo độc đáo, dựa trên tác phẩm gốc của nhà văn Tô Hoài và được đặt giữa bối cảnh công nghệ và AI đang phủ sóng toàn cầu.

Thanh Duy tham gia show diễn Dế Mèn Ngoại Truyện.

Điểm đặc biệt của dự án đó là ứng dụng nghệ thuật xiếc đương đại xuyên suốt cấu trúc kể chuyện, gồm các tiết mục nhào lộn, đu dây, thăng bằng trên không... Thanh Duy sẽ vào vai chính Dế Mèn, cùng Chị đẹp Phương Vy trong vai Nhện Chúa, hứa hẹn mang đến hành trình đi tìm lại bản sắc, cốt lõi tình yêu thương và nét đẹp thiên nhiên nguyên bản giữa thời đại mới.

Thanh Duy cho thấy sự năng suất của mình trong năm 2026.

Dự án lần này sẽ là bước "nghiệm thu" của Thanh Duy sau một thời gian thử thách với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, và cũng là câu trả lời cho những ai hoài nghi màn trở lại mùa giải 2026 của anh. Dế Mèn Ngoại Truyện - Câu Chuyện Dưới Tán Cỏ sẽ chính thức công diễn vào ngày 12/7/2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).