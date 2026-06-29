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ATVNCG 2026: Anh tài Đinh Mạnh Ninh "dỗi" vì bị anh em "bỏ quên" khi chụp ảnh

Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp

HHTO - Tại sự kiện công bố Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, PV nhà Hoa ghi lại khoảnh khắc Đinh Mạnh Ninh hài hước "trách yêu" Trịnh Thăng Bình và Vương Anh Tú vì mải chụp ảnh mà "bỏ quên" mình. Trong tập 1, nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu với chiến thắng vòng chào sân cùng nhóm Những Kẻ Lãng Du.

Tại sự kiện công bố Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, PV Hoa Học Trò Online đã ghi lại được một khoảnh khắc hài hước của Anh Tài Đinh Mạnh Ninh khi dàn Anh Tài cùng đứng chụp ảnh lưu niệm. Thấy Trịnh Thăng Bình và Vương Anh Tú đang mải tạo dáng mà "bỏ quên" mình, nam ca sĩ liền "trách yêu" hai đồng nghiệp là "có mới nới cũ". Dù tỏ vẻ "hờn dỗi" vì bị đứng ngoài khung hình, anh lập tức cười tươi, hí hửng chạy vào tạo dáng ngay khi được hai người vẫy tay gọi.

Khoảnh khắc "hờn dỗi" cực dễ thương của Anh Tài Đinh Mạnh Ninh. - Clip: Tôn Huy.
Anh Tài Đinh Mạnh Ninh bị "Nụi" Nghĩa và Hoàng Tôn "check var".

Trong tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Đinh Mạnh Ninh ghi dấu ở cả phần thi đồng đội lẫn tiết mục solo. Ở vòng chào sân, anh cùng Dũng DT và Thơm (Da LAB) lập nhóm Những Kẻ Lãng Du, đối đầu với Quái Kiệt Mộng Mơ gồm Trịnh Thăng Bình, Thỏ (Da LAB) và Hà An Huy. Với ca khúc Vào Hạ, nhóm Những Kẻ Lãng Du giành chiến thắng ở vòng đấu đầu tiên.

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Những Kẻ Lãng Du gồm Dũng DT, Đinh Mạnh Ninh và Thơm. - Ảnh: BTC.

Trong phần trình diễn cá nhân, Đinh Mạnh Ninh lựa chọn làm mới bản hit Xe Đạp bằng bản phối hiện đại hơn. Sau khi chương trình lên sóng, màn trình diễn của Anh Tài này thu hút nhiều lượt bình luận trên mạng xã hội.

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Theo thống kê của TheInfluencer.vn tính đến trưa 28/6.

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2005, Đinh Mạnh Ninh được biết đến qua các ca khúc như Mưa, Tan Biến, Xe Đạp và theo đuổi dòng nhạc Pop/R&B. Bên cạnh vai trò ca sĩ, anh còn tham gia sáng tác, sản xuất và hòa âm cho nhiều dự án âm nhạc. Năm 2022, nam ca sĩ phát hành album Make It Together, nhận các đề cử tại giải Cống Hiến 2023 ở những hạng mục như Album của năm, Nam ca sĩ của năm và Nhạc sĩ của năm.

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Ảnh: NVCC.
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Ảnh: Tôn Huy.

Sự trở lại của Đinh Mạnh Ninh trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 không chỉ gợi nhắc khán giả về những ca khúc từng gắn với tên tuổi anh, mà còn mang đến cơ hội để người xem theo dõi những trải nghiệm mới của nam ca sĩ trong một sân chơi nhiều "chông gai".

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Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
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