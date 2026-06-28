Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Muộii "tim dạo" từng bài hậu Concert Thanh Xuân, bất ngờ gặp fan là Thủ khoa

Sam

HHTO - Concert Thanh Xuân là lần đầu tiên khán giả được nghe bản live của "Thanh Xuân Ta Gặp Nhau" từ Muộii. Cô khiến cả fan và non-fan đều "gục ngã" bởi khả năng trình diễn tốt đến tương tác "cưng xỉu".

Một bài đăng đang viral Threads của một Salty (fan của Muộii) với hơn 5K lượt "thả tim". Đó là khoảnh khắc nhỏ ở hậu trường buổi tổng duyệt (soundcheck) cho concert Thanh Xuân vào sáng 27/6. Có vẻ Muộii đã nán lại một chút khi thấy fan đợi bên ngoài. Cô bất ngờ "miệng chữ O" khi nhận thông tin fan là Thủ khoa đầu ra của Học viện Báo chí Tuyên truyền. "Quạt" mạnh dạn mời Muộii đến chung vui tại lễ tốt nghiệp.

screenshot-2026-06-28-170436.png
Phản ứng bất ngờ của Muộii khi nhận thư mời từ fan cùng "cụm đính kèm" thông tin Thủ khoa đầu ra.
screenshot-2026-06-28-170447.png
Muộii một lần nữa bình luận khen "vuýp" dưới bài đăng của bạn fan Thủ khoa.

"Like idol, like fan", có Salty là Thủ khoa đầu ra, thì Muộii là Thủ khoa đầu vào của Học viện Âm nhạc TP.HCM. Trước khi tăng độ nhận diện với hành trình tại Em Xinh "Say Hi", khán giả đã ít nhiều nghe giọng của Muộii qua các bản cover trên TikTok hay phần giọng nữ trong Chuyện Đôi Ta (Emcee L - Da LAB).

Con đường sự nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng từng bước đi chậm mà chắc đang cho thấy Muộii xứng đáng được đông đảo khán giả yêu mến. Cô sở hữu kỹ năng thanh nhạc tốt, sáng tác ổn, chơi nhạc cụ tốt. Sự mộc mạc trong cách Muộii chia sẻ về ước mơ nho nhỏ vun vén cho tiệm gà của mẹ, cho gia đình, sự chân thành khi đối đãi với fan là điều càng khiến Salty thêm yêu.

screenshot-2026-06-28-170929.png
Muộii bình luận dưới một bài viết của fan chia sẻ random được vé khu Thanh Xuân 5, dù ở xa nhất nhưng vẫn nhất định có mặt để ủng hộ cô.

Concert Thanh Xuân, cây đàn guitar quen thuộc đã được Muộii mang lên sân khấu để mang đến nét mới mẻ cho bản phối giữa Lên ĐàngThanh niên làm theo lời Bác. Chuyển qua set diễn cá nhân nằm ở chương cuối (chương 3), nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Nhé AnhThanh Xuân Ta Gặp Nhau - đây là ca khúc cô mới phát hành và concert Thanh Xuân là lần đầu tiên Muộii trình diễn live, từ tên gọi đến thông điệp ca khác đều cho thấy sự hòa hợp "thiên thời địa lợi nhân hòa" đầy bất ngờ.

2hgb6euwzvvq7z0rpdwjykhbfbjfn30bt7ca.jpg
2hgb6eun67znfcjqrcsr4iahzgdj8nkdkinu.jpg
Muộii tại tổng duyệt và khi biểu diễn chính thức tại concert Thanh Xuân. - Ảnh: Lê Vượng
screenshot-2026-06-28-170649.png
screenshot-2026-06-28-170714.png
screenshot-2026-06-28-170659.png

Khỏi phải nói, fan "chi nhánh miền Bắc" của Muộii đã thích thú cỡ nào khi chờ đúng wishlist. Khỏi phải nói, cả fannon-fan đều "quẩy cực hăng" trong set diễn vừa sôi động vừa "nũng nịu" của cô, dành lời khen cho ngoại hình sáng sân khấu và khả năng khuấy động tốt. Trong các bài viết "xả source" hậu concert trên Threads, không khó để bắt gặp Muộii đi "thả tim" và bình luận ở nhiều bài đăng.

Sam
#Muộii #Concert Thanh Xuân #fan thủ khoa #hậu trường Concert Thanh Xuân #Concert Thanh Xuân Muộii #Muộii thủ khoa #fan Muộii thủ khoa

Xem thêm

Cùng chuyên mục