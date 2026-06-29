Say Hi Rực Rỡ: Đức Phúc cởi bỏ áp lực, Pháp Kiều "bày tỏ" với một Anh trai

HHTO - Khép lại hành trình tại Kon Ka Kinh, các Anh trai cùng nhau vượt qua loạt thử thách đồng đội, và mở lòng chia sẻ những tâm sự chưa từng nói trên sóng thực tế.

Tập 4 Say Hi Rực Rỡ khép lại hành trình tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh với đủ cung bậc cảm xúc. Xen giữa tiếng cười là những phút trải lòng, giúp các thành viên hiểu nhau hơn trước khi nói lời tạm biệt chặng rừng.

Tập 4 chính thức khép lại chặng đầu tiên của hành trình Say Hi Rực Rỡ.

Trong tập phát sóng này, các Anh trai cùng nhau chinh phục loạt thử thách đồng đội. Mở màn là trò chơi ghi nhớ tên các loài động vật, nhưng thử thách nhanh chóng biến thành một "mini concert" khi loạt ca khúc quen thuộc của Anh Trai "Say Hi" vang lên.

Thay vì chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên liên tục hòa giọng, thực hiện những động tác vũ đạo quen thuộc và cổ vũ nhau đầy hào hứng.

Nếu thử thách đầu tiên ngập tràn tiếng cười thì phần sau lại đẩy không khí lên cao trào. Ở thử thách "Thảm bay", các Anh trai phải phối hợp ăn ý để giữ thăng bằng, di chuyển và thu thập cờ. Căng thẳng xảy ra khi RHYDER suýt mất thăng bằng trên cao, khiến các đồng đội phía dưới đồng loạt "thót tim". Dù nhiều lần phải "thở oxy" vì áp lực, các Anh trai vẫn bình tĩnh vượt qua thử thách bằng tinh thần đồng đội và sự phối hợp ăn ý.

Thử thách "thảm bay" mang đến nhiều căng thẳng.

Cũng trong tập phát sóng này, bên cạnh những thử thách vận động, đây còn là thời điểm các Anh trai mở lòng nhiều hơn với nhau. Đức Phúc cho biết hành trình ngắn ngủi này giúp anh nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của chính mình. Từ hình ảnh chỉn chu quen thuộc, nam ca sĩ dần thoải mái hơn, không còn quá áp lực phải giữ vẻ ngoài hoàn hảo trước mọi người.

Trước đó, Đức Phúc từng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi bị cho là “công tử” và không phù hợp với chương trình. Tuy nhiên, qua từng tập phát sóng, khán giả dần thấy một hình ảnh khác của nam ca sĩ: Sẵn sàng lăn xả, tham gia thử thách hết mình và thoải mái bộc lộ những khía cạnh đời thường hơn.

Chính sự thay đổi ấy khiến nhiều người xem có cái nhìn thiện cảm hơn về Đức Phúc.

Về phía Pháp Kiều, rapper Cung Tên Tình Yêu tiết lộ chuyến đi đã giúp bản thân thay đổi hoàn toàn góc nhìn về WEAN. Pháp Kiều nhận ra WEAN là người tinh tế, ấm áp và luôn âm thầm quan tâm đến mọi người. Chia sẻ này cũng khiến nhiều khán giả thích thú bởi thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội. So với giai đoạn Anh Trai "Say Hi", cặp đôi được nhận xét có nhiều tương tác hơn và trở nên thân thiết sau chương trình.

Hành trình Say Hi Rực Rỡ tạo nên những "mảnh ghép" mới mà khán giả ít có cơ hội chứng kiến trước đây.

Bên cạnh những diễn biến được phát sóng, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhận ra không ít phân đoạn không có mặt trong bản phát sóng chính thức. Trên các diễn đàn, netizen liên tục chia sẻ những khoảnh khắc được cho là đã bị cắt như cảnh các Anh trai mặc áo mưa nhiều màu di chuyển giữa cơn mưa rừng, buổi đốt lửa trại ở đêm hay khoảnh khắc chia đội,...

"4 tập vẫn không đủ để kể hết hành trình", "Tiếc nhất là không có bản uncut", hay "Nhiều phân đoạn trong trailer xem mãi vẫn chưa thấy" là những bình luận nhận được nhiều sự đồng tình.

Nhiều ý kiến cho rằng việc lược bớt nội dung có thể xuất phát từ thời lượng phát sóng chỉ vỏn vẹn ít tập nên cần tập trung vào các hoạt động chính. Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng liên hệ đến việc một thành viên trong đội hình ban đầu đã ngừng lên sóng nên ê-kíp có thể phải điều chỉnh quá trình biên tập.

Tuy nhiên, đây hiện vẫn chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng và phía chương trình chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Khép lại hành trình Kon Ka Kinh, Say Hi Rực Rỡ chính thức bước sang chặng biển tại đảo Cù Lao Xanh. Bên cạnh hai gương mặt tiếp tục đồng hành là Nicky và Hùng Huỳnh, chương trình chào đón tám Anh trai mới gồm Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK, Ali Hoàng Dương và Đỗ Phú Quí.