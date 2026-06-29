Puka bất lực khi Gin Tuấn Kiệt vào bếp, Anh Trai Isaac "lụy" dàn "Đuôi Nhỏ"

HHTO - Sau khi tập 6 Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ lên sóng, Puka bất ngờ cảm thán trước một hành động của Gin Tuấn Kiệt khi vào bếp khiến khán giả "khó chịu vô cùng".

Ngay khi tập 6 Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ lên sóng, khán giả đã bày tỏ sự thích thú, mong chờ hành trình mới của Isaac, CODY Nam Võ, JSOL, HURRYKNG và dàn nhóc tì tại nhà chung. Nhịp sinh hoạt của lớp học "Đuôi Nhỏ Say Hi" rộn ràng hơn trong không gian rộng lớn có đầy đủ tiện nghi, các bạn nhỏ chào đón bé Ba - chị sinh đôi của bé Tư và "Anh trai" Gin Tuấn Kiệt.

Sau khi được các bé chào đón linh đình ở cổng với loạt biệt danh, Gin Tuấn Kiệt nhanh chóng hòa nhập, chủ động đến làm quen và hỏi tên từng bé. Đặc biệt, tranh thủ lúc "anh Xái" Isaac vắng nhà, Gin Tuấn Kiệt đã "thừa nước đục thả câu", bày tỏ quyết tâm thay thế "anh cả": "Không có Tuấn Tài thì có Tuấn Kiệt".

Những hoạt động đầu tiên của ngày mới bắt đầu: JSOL - CODY Nam Võ đi chợ mua nguyên liệu chuẩn bị nấu bữa tối chúc mừng sinh nhật Isaac, các bé được HURRYKNG - Gin Tuấn Kiệt âm thầm "hộ tống" sang nhà hàng xóm xin nguyên liệu nấu ăn.

Sau đó, Gin Tuấn Kiệt xung phong "lăn vào bếp", đảm nhận khâu chế biến và nấu bữa sáng cho mọi người. Nam ca sĩ cho biết đây là lần đầu tiên anh vào bếp một mình, dù chưa quá thuần thục trong tất cả các công đoạn nhưng vẫn cố gắng hoàn thành một bữa cơm chất lượng nhất có thể.

Dẫu vậy, đón xem phần thể hiện của chồng tại chương trình, Puka bày tỏ sự bất lực khi Gin Tuấn Kiệt gọt vỏ trái mướp: "Tội trái mướp. Thương trái mướp". Đây cũng là tiếng lòng của hội những bà mẹ nội trợ khi xem đến phân cảnh Gin Tuấn Kiệt liên tục đổi dụng cụ nhưng trái mướp vẫn tàn tạ. Ở phần bình luận của bài đăng Gin Tuấn Kiệt khoe rằng kinh nghiệm chăm sóc con gái Anya cũng mang ra xài được với các cô công chúa nhỏ, netizen chỉ đồng loạt nhắc đến "trái mướp khổ nhì thế giới": "Nhìn ảnh gọt trái mướp thấy tức ghê", "Thấy thương trái mướp vô cùng",...

Puka va phải màn gọt mướp cồng kềnh của Gin Tuấn Kiệt. Thấy vậy, anh liền biện minh tất cả là tại bị CODY Nam Võ... khen.

Thế nhưng thành quả cuối cùng trên bàn ăn vẫn hoàn thiện món mướp xào thịt và trứng chiên, giúp các bé có một bữa ăn ngon miệng. CODY NAM VÕ cảm thán: "Đúng là không có bữa cơm nào ngon như bữa cơm này".

Bên cạnh đó, vì có lịch trình đi công tác ở Nhật Bản nên Isaac đến muộn hơn so với mọi người, khiến dàn "đuôi nhỏ" luôn miệng nhắc và hỏi thăm "anh Ai Dắt". Trên trang Threads cá nhân, "anh cả" bày tỏ trạng thái "lụy" tập 6 vì nhận được quá nhiều sự yêu thương của các bé: "Mọi người có nghe gì không? Âm thanh của sự hạnh phúc đó, yêu mấy cục vàng của anh Isaac quá đi". Rồi đến khi được ôm từng bé vào lòng, Isaac lại xúc động khi biết rằng Danil nhớ anh Xái nên khóc: "Vậy đó rồi hỏi sao không thương, không nhớ mấy cục dàng này cho được?"

Isaac "chịu không nổi" khi xem lại những thước phim "cưng xỉu" của các em nhỏ mong ngóng, gọi tên "anh Ai Dắt" mỗi khi có tiếng chuông cửa. Nguồn clip: @isaaclion

Isaac được các em nhỏ quấn quýt không rời. Nguồn clip: @isaaclion

Nửa chặng đường đã qua dù chưa quá dài nhưng đủ để các "Anh trai" kết nối, làm thân, thấu hiểu và trở thành "F4 bảo mẫu" không thể thiếu mỗi khi các bé đến lớp. Với chặng 2 "cùng nhau trưởng thành", khán giả mong chờ màn ứng phó của các anh dành cho các hoạt động chăm lo cho các bé thâu đêm suốt sáng. Trong 3 ngày 2 đêm ở cùng nhau, các anh phải thực hiện nhiệm vụ cân bằng chi tiêu chuẩn bị 3 bữa ăn chính, 2 bữa ăn phụ, chu toàn các hoạt động vệ sinh cá nhân, ru ngủ giấc trưa, giấc tối.