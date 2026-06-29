Con trai Anh tài Đăng Khôi càng lớn càng điển trai, được khen ấm áp khi chăm em

HHTO - Đăng Khang - con trai cả của Anh tài Đăng Khôi thu hút sự chú ý từ cư dân mạng bởi ngoại hình điển trai cùng những khoảnh khắc chăm em dễ thương, ấm áp.

Mới đây, gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh vừa đăng tải một video ngắn ghi lại những khoảnh khắc đời thường, khi cả gia đình tham gia chương trình Mẹ Vắng Nhà Ba Là Siêu Nhân. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào cậu con trai cả Đăng Khang (biệt danh là Ken), qua đó khiến người xem "tan chảy" bởi hành động chăm sóc em út vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận của cậu.

Video ghi lại những khoảnh khắc chăm em của Ken. Nguồn: Ken Đăng Anh Kai

Trong video, Đăng Khôi và Thủy Anh cũng lên tiếng khen ngợi cậu cả nhà mình, còn đùa rằng trông cậu ra dáng "bố nhỏ" khi giúp bố mẹ chăm nom các em. Dưới phần bình luận, khán giả dành lời khen ngợi cho sự trưởng thành và ngoại hình ngày càng điển trai giống bố của Ken. Thậm chí, có người còn cho rằng đây là minh chứng cho điểm cộng từ việc lấy chồng đẹp trai và tài giỏi.

Bước sang tuổi 14, Ken sở hữu chiều cao ấn tượng hơn 1,7 m cùng vóc dáng cao ráo. Cậu bé thừa hưởng gen "cực phẩm" từ bố Đăng Khôi, người thường được các fan gọi là "ông cố nội visual" của làng giải trí Việt và thời điểm tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nhiều cư dân mạng còn ấn tượng với làn da trắng, chiếc răng khểnh duyên dáng và gương mặt sắc nét của cậu chàng ở tuổi thiếu niên.

Đăng Khang còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Cậu bé sinh năm 2011 có khả năng tiếng Anh trôi chảy, đam mê và học giỏi các bộ môn tư duy logic như cờ vua, chế tạo máy móc, đồng thời từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi học thuật.

Trái ngược với sự hoạt bát của cậu em Đăng Anh, Ken lại được nhận xét là hướng nội, sống tình cảm nhưng e dè trước đám đông. Khi cùng gia đình tham gia chương trình truyền hình thực tế, Ken được bố Đăng Khôi và mẹ Thủy Anh liên tục động viên, dần dần vượt qua sự ngại ngùng.

Ngoại hình điển trai của Đăng Khang.

Bù lại, Ken được bố mẹ khen có lối sống tiết kiệm và tự lập. Thủy Anh từng tự hào chia sẻ: "Con rất tiết kiệm vì ý thức được mình chưa kiếm ra tiền và thấy bố mẹ phải làm việc vất vả. Con trân trọng từng đồng tiền mà bố mẹ cho. Từ nhỏ, con học trường công như nhiều bạn bè đồng trang lứa và không hề được nuông chiều theo kiểu thiếu gia". Dù bận rộn với công việc kinh doanh và nghệ thuật, hai vợ chồng vẫn luôn ưu tiên dành thời gian đồng hành, cùng con trải nghiệm cuộc sống và lưu giữ kỷ niệm gia đình.