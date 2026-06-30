ATVNCG 2026: Gai Con hào hứng "đào" lại loạt tư liệu quý của dàn Anh tài K26

HHTO - Không chỉ gây chú ý trên sân khấu, dàn Anh tài K26 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai còn khiến khán giả thích thú khi hàng loạt tư liệu cũ bất ngờ được "đào" lại.

Tập mở màn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng tối 27/6 nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ngay trong tập đầu tiên, 34 Anh tài của khóa 2026 chính thức lộ diện và bước vào Công diễn Hội ngộ với chủ đề "Ngày nảy ngày nay" - màn chào sân đồng thời đặt nền móng cho luật chơi, đội hình và màu sắc của từng nhóm.

Bên cạnh những màn đối đầu mãn nhãn, nhiều Anh tài cũng gây chú ý nhờ giọng hát, ngoại hình và sự duyên dáng, khiến các Gai Con lập tức "đào" lại loạt tư liệu thú vị về dàn nghệ sĩ. Trong đó, màn xuất hiện của Đinh Tiến Dũng - hay Dũng DT, "Giáo sư Xoay" đình đám - tạo nên bất ngờ lớn. Nam MC, biên kịch bước lên sân khấu trong tạo hình một anh shipper gần gũi, mang đến màn trình diễn ca khúc Cho Anh Xin Số Nhà, bản hit từng gắn với tên tuổi anh hơn một thập kỷ trước. Với lối diễn xuất hài hước, duyên dáng đúng chất "Giáo sư Xoay", tiết mục liên tục khiến khán giả bật cười.

Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi nam MC sinh năm 1981 vẫn giữ phong độ biểu diễn tự tin, đồng thời xem đây là một trong những tiết mục giải trí nổi bật nhất tập mở màn. Loạt màn đối đáp hài hước trong thời kỳ Hỏi Xoáy Đáp Xoay, Ai Là Triệu Phú vì thế cũng được Gai Con chia sẻ trở lại.

Gai Con cho rằng quá khứ của Anh tài Dũng DT càng "đào" càng "chấn động" với những màn đối đáp hài hước.

Cũng trong cuộc chạm trán giữa hai nhóm Quái Kiệt Mộng Mơ và Những Kẻ Lãng Du, đây là lần đầu tiên hai thành viên nhóm Da LAB là Thỏ và Thơm đứng ở hai "chiến tuyến". Sau phần biểu diễn, Thơm nghẹn ngào chia sẻ anh và Thỏ đã đồng hành gần 20 năm, từ những ngày đầu làm nhạc, lập nghiệp, lập gia đình cho tới khi có con. Việc lần đầu trở thành đối thủ khiến anh không giấu được xúc động khi đứng sau cánh gà theo dõi người bạn thân biểu diễn.

Da LAB là nhóm nhạc vốn nổi tiếng không chỉ nhờ màu sắc âm nhạc riêng biệt mà còn bởi độ "lầy lội" hiếm có. Từ âm nhạc đến cuộc sống đời thường, các thành viên luôn mang đến những khoảnh khắc hài hước có "một không hai", thậm chí tự nhận mình là "nhóm hài đam mê ca hát". Họ không ngần ngại tự châm biếm chính mình và có những phát ngôn dở khóc dở cười.

Sự hài hước của Thơm - Thỏ được thể hiện qua các buổi phỏng vấn của Da LAB. Nguồn: Bật Nhạc Lên.

Trong khi đó, một trong những Anh tài nhỏ tuổi nhất mùa này - Hà An Huy - cũng bất ngờ được khán giả "đào" lại quá khứ từng tham gia Đảo Thiên Đường. Tại chương trình hẹn hò này, nam ca sĩ sinh năm 2002 từng bị nhận xét là một trong những người chơi nam "thờ ơ" nhất vì khá nhạt nhòa, gần như không chủ động kết nối hay theo đuổi bất kỳ người chơi nữ nào. Nhiều khán giả hài hước lý giải rằng Hà An Huy tham gia để thực hiện "nhiệm vụ hệ thống" hoặc đơn giản là đến để… ăn uống và nghỉ dưỡng.

Tư liệu của Hà An Huy tại show hẹn hò khiến Gai Con không khỏi bật cười khi "đào" lại.

Thế nhưng, hình ảnh Hà An Huy tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại hoàn toàn khác. Từ một chàng trai trầm lặng trong show hẹn hò, anh trở thành một trong những nhân tố hoạt ngôn, duyên dáng và tích cực tung "mảng miếng" nhất trong tập đầu tiên. Sự đối lập thú vị này khiến nhiều người nhận xét nam ca sĩ dường như đã tìm đúng "đảo thiên đường" của mình.