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Gai Con hóa "nhà khảo cổ", "đào" lại loạt tư liệu thú vị của dàn Anh tài K26

Vân Anh - Ảnh, clip: Tổng hợp

HHTO - Từ những khoảnh khắc "tẻn tẻn" ngoài đời đến các bí mật ít ai biết, loạt tư liệu cũ của dàn Anh tài khóa 2026 đang được Gai Con ráo riết "khai quật", hé lộ nhiều tính cách thú vị phía sau ánh đèn sân khấu.

Ngay sau khi tập mở màn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng, bên cạnh việc bàn luận về các tiết mục và cục diện đối đầu, nhiều Gai Con còn hào hứng vào vai "nhà khảo cổ" để tiếp tục "đào" lại những tư liệu cũ của dàn Anh tài K26. Càng tìm, khán giả càng phát hiện phía sau hình ảnh nghệ sĩ quen thuộc là hàng loạt câu chuyện thú vị, thậm chí có phần… khó tin.

Trong số đó, Thơm Da LAB là một trường hợp khiến nhiều người bất ngờ. Ít ai biết Thơm Da LAB tên thật là Võ Việt Phương. Cái tên Quách Văn Thơm thực chất lại ra đời theo cách rất ngẫu hứng. Trong một lần đọc báo, anh vô tình thấy tên Văn Thơm, cảm thấy hay nên lấy luôn làm nghệ danh, sau đó tự thêm họ Quách cho tăng độ hài hước.

Một cột mốc lớn đánh dấu sự nghiệp của Thơm là khi anh tham gia chương trình Bài Hát Việt vào năm 2011 với nghệ danh JGKiD.

Trong mắt các fan lâu năm, Thơm là người "tẻn tẻn" vô tri nhất nhóm nhưng lại được các thành viên cưng chiều. Trái ngược với vẻ trên sân khấu, ngoài đời anh còn ghi điểm nhờ hình ảnh người bố dịu dàng, đáng yêu khi ở bên con.

Ngoài đời, nam nghệ sĩ là một người chồng, người cha yêu vợ thương con. Nguồn: IGNV.

Nếu Thơm gây cười bởi sự ngây ngô thì Thỏ Da LAB lại khiến dân mạng bất ngờ bởi năng khiếu... viết truyện hư cấu. Theo những tư liệu cũ được fan đào lại, nam rapper từng có niềm đam mê nhập vai tổng tài trong các câu chuyện do chính mình sáng tác, với cái kết quen thuộc là nhân vật "ngồi trên con xe Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma". Những mẩu chuyện này khi bị "khai quật" đã nhanh chóng viral trở lại.

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Anh tài 14 Casper cũng để lại bình luận cho biết những câu từ của Thỏ khiến anh xúc động nhưng nam nghệ sĩ lại đưa ra câu trả lời "cảm lạnh" với người em.

Hà An Huy tiếp tục chứng minh sự "tẻn tẻn" là bản chất chứ không phải hình tượng được xây dựng. Nam ca sĩ sinh năm 2002 vốn là bạn của em họ ca nương Kiều Anh, và chính nữ ca sĩ từng xác nhận rằng "ở nhà Huy còn 'sảng' hơn". Nhiều clip thời thơ ấu cũng cho thấy sự "mát mát" này là bẩm sinh, từ nhỏ Hà An Huy đã có năng khiếu nghệ thuật và gắn bó với chiếc kính đen.

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Quá khứ của "cây hài" Hà An Huy khiến Gai Con càng "đào" càng thấy "chấn động".

OSAD cũng là cái tên được khán giả "đào" mạnh mẽ. Thời còn đi học, nam rapper nổi tiếng với thân hình gầy nhom nhưng gương mặt gần như không thay đổi so với hiện tại. Tính cách hoạt ngôn, hài hước của anh cũng đã bộc lộ từ rất sớm. OSAD được công chúng biết đến vào năm 2018 với bản hit Người Âm Phủ, ca khúc giúp anh được gắn biệt danh "thánh thả thính". Điều thú vị là vào thời điểm bài hát gây sốt, anh vẫn là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội.

OSAD bình luận đầy bất lực dưới bài đăng của fan khi bị "đào" lại tư liệu thuở học trò: "Trời ơii cái gì vậyyyy".

Bộ đôi K.OToki Thành Thỏ cũng mang đến nhiều câu chuyện "cười ra nước mắt". Từ 8 năm trước, các fan của UNI5 đã gọi cặp đôi này bằng cái tên "TOKO". K.O nổi tiếng biết nấu ăn, sở hữu body săn chắc nhưng lại sợ... gián. Trong khi đó, Toki lại nuôi cả "vương quốc" côn trùng với gián, rắn, rết, bọ cạp, nhện và còn đặt tên cho từng con. Nam ca sĩ từng đùa rằng nếu bị loại khỏi chương trình sẽ rất suy sụp vì không ai chăm sóc "các em", thậm chí tính đến phương án gửi vào ký túc xá nhờ anh em trông hộ.

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K.O được dự đoán là ứng viên sáng giá cho phần thi nấu ăn tại chương trình nếu có.
Dàn thú cưng của Toki khiến khán giả "toát mồ hôi hột". Nguồn: TikTok @tokithanhtho

Trong khi đó, Mew Amazing lại là cái tên khiến nhiều người bất ngờ khi đào sâu vào sự nghiệp. Dù không thường xuyên xuất hiện trên sân khấu, anh lại là một trong những hit-maker thầm lặng của V-Pop. Mew Amazing đứng sau hàng loạt ca khúc đình đám như Thật Bất Ngờ, Sáng Mắt Chưa hay 90 60 90. Âm nhạc của anh thường mang màu sắc châm biếm, trào phúng nhưng cũng đầy chiều sâu quan sát xã hội.

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Mew Amazing được công chúng ưu ái gọi là "phù thủy âm nhạc" với tư duy sáng tác độc đáo, châm biếm xã hội sắc sảo và ca từ bắt tai.
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Vân Anh - Ảnh, clip: Tổng hợp
#ATVNCG 2026 #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tập 1 #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 có ai #danh sách Anh tài K26

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