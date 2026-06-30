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ATVNCG 2026: Một "Anh Tài" dát hàng hiệu tiền tỷ, gợi nhớ phong cách G-Dragon

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HHTO - Một "Anh Tài" khiến cư dân "thành phố Sợi chỉ" choáng váng khi "chịu chi" tới hơn 1 tỷ đồng cho trang phục đổ bộ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Dù phong cách gợi nhớ G-Dragon - thủ lĩnh BIGBANG, netizen lại không có phản ứng gay gắt như nhiều trường hợp khác. Nguyên do vì sao?

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa khởi động niên khóa 2026 đã ghi nhận hiệu ứng truyền thông ấn tượng. Trong tập chào sân, đội hình Quái Kiệt Mộng Mơ gồm Hà An Huy, Trịnh Thăng Bình và Thỏ Da LAB hút thảo luận nhờ cả sân khấu trình diễn nhiều cảm xúc cũng như các tương tác hậu trường.

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Trong đó, "Anh Tài" Trịnh Thăng Bình khiến cộng đồng cư dân trên "thành phố Sợi chỉ" bàn tán không ngớt ngay từ khoảnh khắc xuất hiện đầu tiên trước căn biệt thự "bự thiệt". "Cái nhà hay cái trung tâm thương mại vậy anh Bình" - lời cảm thán của cư dân mạng hút nửa triệu lượt tương tác trên Threads.

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Cũng trong tập đầu tiên, "Trịnh Tổng" gây chú ý nhờ ăn diện "có gu" và có giá trị khủng. Bước vào phòng Hội ngộ, giọng ca Người Ấy ghi điểm với bộ đồ Tom Ford, phối giày Celine và kính Gentle Monster. Bản phối màu "dịu keo" gam xanh - be - hồng có tổng giá trị hơn 317 triệu đồng.

Bước lên sân khấu Công 0, sao nam tự phối cho mình một tạo hình nổi bật, sành điệu hơn với các thiết kế đính kết đá to bản khắp thân áo. Ước tính tổng giá trị các món đồ lên tới gần 400 triệu đồng.

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Trước đó, chỉ xuất hiện vài giây trong MV chủ đề Hỏa Tâm, "Trịnh tổng" đầu tư bộ trang phục Chanel có giá 428,5 triệu.

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Các Gai con khen ngợi mỹ nam sinh năm 1988 toát ra khí chất "công tử", "dát hàng hiệu" trông thanh lịch nhưng không bị khoe mẽ. Không mặc nguyên look từ sàn runway, Trịnh Thăng Bình thường kết hợp các thiết kế của nhiều nhà mốt khác nhau để cân bằng diện mạo mang dấu ấn cá nhân.

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Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng phong cách của Trịnh Thăng Bình có nét gợi nhớ đến G-Dragon. Điểm tương đồng được chỉ ra ở cách phối quần ống loe, chất liệu dạ tweed, xếp lớp nhiều phụ kiện kim loại to bản hay sự pha trộn giữa nét cổ điển và phóng khoáng.

Dù vậy, phản ứng của netizen đối với "Anh Tài" không quá gay gắt như nhiều trường hợp khác. Cộng đồng mạng nhận định Trịnh Thăng Bình chỉ tham khảo tinh thần thẩm mỹ, thay vì sao chép hệ thống nhận diện đã trở thành "thương hiệu" của thủ lĩnh BIGBANG. Nam ca sĩ V-Biz cũng ghi dấu ấn ở phong cách trình diễn, âm nhạc và thần thái riêng.

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Từ trước khi ghi danh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Trịnh Thăng Bình đã được biết đến là "dân chơi" thời trang của V-Biz. Chủ nhân bản hit Tâm Sự Tuổi 30 thường "chịu chi" lớn về mặt thời trang khi đi diễn hay quay MV ca nhạc. Nam ca sĩ có BST hàng hiệu đồ sộ từ đồng hồ Rolex Submariner Date 40mm (380 triệu đồng); trang sức Chrome Hearts, Chanel, Gentle Monster...

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Ở tuổi 38, "Trịnh Tổng" định hình được phong cách thời trang chủ đạo theo hướng sang trọng, thời thượng. Gam trắng ngà, be, nâu, ghi hay đen phủ sóng trong tủ đồ biểu diễn của Anh Tài, góp phần tạo nên diện mạo có chiều sâu.

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Một trong những thiết kế "ruột" được Trịnh Thăng Bình yêu thích trong thời gian gần đây là quần jeans ống loe. Mẫu quần giúp sao nam hack tỷ lệ cơ thể, trông sành điệu khi kết hợp cùng blazer hoặc áo khoác da. Các món phụ kiện như kính râm, mũ fedora hay khăn quàng cổ họa tiết được dùng để tạo điểm nhấn, giúp tổng thể mang hơi thở vintage, lãng tử.

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Trịnh Thăng Bình từng có thời gian thử nghiệm phong cách nổi loạn với tóc dài mullet, man bun undercut, ăn mặc street wear bụi bặm.

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#Trịnh Thăng Bình #G-Dragon #ATVNCG 26 #dát hàng hiệu #gia thế Trịnh Thăng Bình #Anh Tài 2026

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