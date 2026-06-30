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Hoa hậu Tiểu Vy mặc cùng một thiết kế thảm đỏ với Châu Dã, ai nổi bật hơn?

JEANIE - Ảnh: FBNV

HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy xuất hiện tại thảm đỏ Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV - DANAFF 2026 trong thiết kế đã từng được nữ diễn viên Châu Dã diện tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026.

Xuất hiện tại LHP Cannes 2026, Châu Dã là cái tên gây sốt nhất trong dàn sao Hoa ngữ. Nữ diễn viên diện mẫu đầm dạ hội sắc tím xám pha ánh khói của thương hiệu Phan Huy. Cô chọn trang sức ngọc trai cao cấp từ Tasaki, tóc búi thấp để hoàn thiện tổng thể mang hơi hướng cổ điển.

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Sắc vóc Châu Dã được netizen khen ngợi như "quý cô bước ra từ tranh sơn dầu". Nhiều blogger thời trang trên Weibo đánh giá sắc tím xám đặc biệt của thiết kế dạ hội phù hợp với khí chất "băng giá và xa cách” của sao phim Xin Chào 1983.

Mới đây, tại thảm đỏ Khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV - DANAFF 2026, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã diện lại mẫu váy này. Nàng hậu cũng búi tóc nhưng cuốn dải tóc tết cao, mang đến hình ảnh của một quý cô thanh lịch, sang trọng.

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Với nhan sắc xinh đẹp đình đám trong làng Hoa - Á hậu Việt, Hoa hậu Tiểu Vy được đánh giá là "bất phân thắng bại" so với Châu Dã.

NTK Phan Huy cho biết mẫu lễ phục là một trong những thiết kế tiêu biểu thuộc BST Xuân Hè 2026 Couture của thương hiệu. Các sáng tạo Cành Vàng Lá Ngọc từng giúp NTK sinh năm 1999 lập kỷ lục, trở thành NTK trẻ nhất lịch sử góp mặt trong lịch trình chính thức tại Paris Haute Couture Fashion Week.

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Điểm nhấn đắt giá của bộ lễ phục nằm ở sự giao thoa giữa tinh thần của thời trang cao cấp haute couture và văn hóa Á Đông. Mảng satin tối giản ở mặt trước gợi liên tưởng đến tà áo dài truyền thống Việt Nam. Các chi tiết đính kết chạy dọc thân váy lấy cảm hứng từ kim bài và kim khánh triều Nguyễn.

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JEANIE - Ảnh: FBNV
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