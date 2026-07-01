ATVNCG 2026: Hà An Huy dẫn đầu chỉ số truyền thông vì "thoại sảng" suốt 5 tiếng

HHTO - Người chơi hot nhất tập "chào sân" show Chông Gai 2026 gọi tên Hà An Huy vì toàn “thoại sảng”. “Hát thì sang mà thoại thì sảng!”, “Không tin được đây từng là nhân tố kiệm lời, mờ nhạt nhất show hẹn hò Đảo Thiên Đường” - khán giả bình luận về “Em Tài” sinh năm 2002.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khởi động khóa 2026, ban đầu ghi nhận hiệu ứng truyền thông tích cực. Trong đó, Hà An Huy, thuộc nhóm em út là nhân tố nổi bật nhất tập phát sóng đầu tiên.

Dữ liệu đo lường từ SocialTrack cho thấy Hà An Huy dẫn đầu BXH Anh Tài Hot Nhất trong nhiều ngày kể từ thời điểm công chiếu tập 1 đến nay với hơn 19K lượt thảo luận. Em út đội Quái Kiệt Mộng Mơ cũng lọt top trending trên Threads vào giữa đêm, chỉ vài tiếng sau khởi chiếu mùa 2, tích lũy hơn 807 nghìn bài đăng thảo luận.

Đáng chú ý, 80% nội dung viral về Hà An Huy tại Chông Gai mùa 2 lại không phải về năng lực ca hát. Phong độ sân khấu ổn định, giọng ca đầy cảm xúc của Em Tài tại Công 0 vẫn được khen ngợi. Tuy nhiên, điểm gây sốc nhất với khán giả nằm ở tính cách giải trí của anh.

"Hát thì sang mà thoại thì sảng", "cơ địa búng ra meme" là những gì ấn tượng nhất của netizen về Hà An Huy sau tập đầu.

Xuyên suốt bản phát sóng dài hơn 5 tiếng trên YouTube, mỗi lần Hà An Huy "trả key" (trả lời phỏng vấn riêng về diễn biến chương trình) đều là một phân đoạn viral vì "thoại quá sảng". Hệ điều hành "khờ khờ", "ấm ớ" này tạo ra sự đối lập to lớn với phong cách âm nhạc mà anh theo đuổi khiến anh trờ thành nhân tố hút fan "chóng mặt".

Độ "phủ sóng" cũng đẩy các tư liệu quá khứ của Hà An Huy trở thành chủ đề hot. Trong đó, đoạn video cover Gangnam Style hồi thời thiếu nhi tới giai đoạn anh thi Vietnam Idol và sau đó là show hẹn hò Đảo Thiên Đường gây bất ngờ nhất.

Trước đó, Hà An Huy là thí sinh khá mờ nhạt tại show hẹn hò Đảo Thiên Đường vì khá trầm tính, không có tuyến tình cảm đặc sắc với người chơi nữ nào. Mỗi lần lọt vào khung hình phát sóng, người xem chủ yếu chỉ thấy sao nam này đang ngủ hoặc đang ăn, tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng chứ không quá bận tâm đến các drama tình ái xung quanh.

Cư dân mạng nhận xét, mùa Hè 2026 tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mới đúng là Đảo Thiên Đường của Hà An Huy, nơi anh được "sống thật" với cá tính, niềm yêu thích âm nhạc. Fan show hẹn hò cũng cho biết rằng phải xem show Chông Gai mới hiểu vì sao Hà An Huy ít được lên sóng tại Đảo Thiên Đường 2 năm trước: "Với tình hình như hiện tại, để Hà An Huy "trả key" nhiều thì phải đổi tên show thành Đảo Hoang Đường".

Hà An Huy vốn đã được giới chuyên môn đánh giá cao về phong cách âm nhạc, nay lại "mở khóa" thêm khía cạnh giải trí dễ thương. Cộng đồng Gai Con đặt nhiều kỳ vọng Hà An Huy sẽ có cơ hội Thành Đoàn, nổi tiếng hơn sau show thực tế.