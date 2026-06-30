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Phim Việt casting cả nghìn ứng viên nhưng vẫn chưa thể tìm ra diễn viên chính

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Vì nhân vật này là anh hùng có thật trong lịch sử Việt Nam nên hành trình tìm kiếm diễn viên phù hợp càng khó hơn và đoàn làm phim vẫn đang kiên trì casting đến khi nào “gặp đúng người”.

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Sau thành công của Địa Đạo, Mưa Đỏ thì dòng phim lịch sử Việt Nam, đặc biệt là những dự án về hai cuộc kháng chiến cứu nước đang bùng nổ. Hàng loạt kịch bản đang được bấm máy hoặc chuẩn bị như Mật Mã Đông Dương, Nữ Biệt Động Sài Gòn, Cận Kề Cái Chết, Vùng Trời Lửa.

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Trong số đó, Đất Đỏ được nhiều người quan tâm vì kể về cuộc đời của nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Phim dự định công chiếu vào dịp 30/4/2027, nhân kỷ niệm 75 năm ngày mất của Cô Sáu. Ngay sau khi đoàn phim Đất Đỏ thông báo tổ chức tìm kiếm diễn viên cho vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu, đã có hơn 1.000 hồ sơ gửi về. Ê-kíp muốn tìm kiếm nữ diễn viên khoảng 13 - 19 tuổi, sở hữu vẻ đẹp mộc mạc chưa qua chỉnh sửa, ánh mắt kiên định, vóc dáng nhỏ nhắn, rắn rỏi, làn da rám nắng và nói giọng miền Nam.

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Đã có nhiều cái tên quen thuộc tham gia thử vai như sao nhí Lâm Thanh Mỹ, Ngân Chi, Khánh Vân, Khánh Ly (từng đóng Địa Đạo)… Nhưng sau hơn 1 tháng casting, đoàn làm phim vẫn chưa tìm được gương mặt ưng ý và đang tiếp tục tuyển diễn viên đợt 3. Dù sốt ruột nhưng cả ê-kíp đều biết không thể vội vàng khi tìm người đóng vai Cô Sáu.

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Ảnh Cô Sáu được phục dựng màu bởi một nhóm hoạ sĩ trẻ. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Bởi đây là một vai diễn quan trọng, chịu nhiều áp lực khi mỗi khán giả lại có hình dung của riêng mình về Cô Sáu. Diễn viên không chỉ cần ngoại hình phù hợp mà còn có diễn xuất tốt, và tâm lý vững vàng để thể hiện một nhân vật có thật trong lịch sử, một nữ anh hùng được người dân cả nước yêu mến.

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Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
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