Phương Lan bất ngờ đổi nghệ danh mới, Sở Lam nghĩa là gì mà được cô chọn lựa?

Mới đây, Phương Lan vừa thông báo đổi nghệ danh sang Sở Lam. Phương Lan vốn là tên thật được cô dùng từ khi gia nhập showbiz, nhưng bây giờ nữ diễn viên đã chọn cho mình một cái tên khác nhằm tìm kiếm nhiều điều mới mẻ trong sự nghiệp.

Phương Lan nay đã đổi thành Sở Lam.

Phương Lan giải thích rằng chữ Sở nói về vẻ đẹp thanh tao, cuốn hút còn Lam là làn khí tỏa ra từ núi rừng, mềm mại như dải lụa nhưng vẫn mạnh mẽ. Nữ diễn viên hy vọng sau này nhắc đến Sở Lam, khán giả sẽ nhớ tới một diễn viên luôn hết lòng với nghề nghiệp, có nhiều vai diễn ấn tượng.

Biết rằng đổi nghệ danh sẽ khiến nhiều khán giả không nhận ra, sẽ tưởng Sở Lam là tân binh showbiz nhưng cô vẫn quyết định thực hiện, chấp nhận mất một thời gian để làm lại từ đầu, gây dựng lại tên tuổi. Trong showbiz Việt, cũng có một vài nghệ sĩ đã thành danh nhưng vẫn chọn nghệ danh khác, như Quang Anh - Quán quân Giọng Hát Việt Nhí năm 2013 chính là rapper RHYDER. Anh tài Trọng Hiếu nay được biết đến là (S)TRONG, SOOBIN có nghệ danh cũ là Soobin Hoàng Sơn sau này mới rút gọn lại.

Nữ diễn viên xem đây là bước ngoặt trong sự nghiệp.

Mỗi quyết định đổi nghệ danh thường đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp như thay đổi hình ảnh, chuyển sang một phong cách mới… Và đa số đều thành công hơn sau khi chuyển sang nghệ danh mới. Chính vì thế, khán giả cũng mong Sở Lam sẽ bứt phá tên tuổi mạnh hơn, nhất là khi cô đã trải qua nhiều biến cố không vui như vụ ly hôn ồn ào với Phan Đạt, rồi tên Phương Lan còn dễ nhầm lẫn với diễn viên Lan Phương.