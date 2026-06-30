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Chuỗi hơn 900 ngày không đóng phim của Lưu Diệc Phi chuẩn bị kết thúc?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Từng khiến khán giả sốt ruột vì hơn 2 năm chưa nhận kịch bản mới, dường như thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi đã tìm được dự án ưng ý để trở lại trường quay.

Thời gian qua, netizen xứ Trung đã lập danh sách những nghệ sĩ đã lâu chưa đóng phim mới và Lưu Diệc Phi là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Cô quay xong Câu Chuyện Hoa Hồng từ cuối năm 2023 và từ đó đến nay đã hơn 900 ngày trôi qua, thần tiên tỷ tỷ của showbiz Hoa ngữ vẫn ung dung nghỉ ngơi, đi du lịch, ở nhà chơi cùng mèo cưng chứ chẳng sốt ruột lo lắng chuyện chưa trở lại phim trường.

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Lưu Diệc Phi từng khẳng định rằng, cô thà chờ đợi lâu để tìm được kịch bản ưng ý, cũng không ngại việc lâu không xuất hiện trên màn ảnh sẽ bị khán giả quên lãng, bị đồng nghiệp lấn át. Chính vì thế, cư dân mạng cũng kiên nhẫn chờ ngày Lưu Diệc Phi tái xuất và nhiều khả năng cô đã sẵn sàng trở lại.

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Trần Hiểu, Lưu Diệc Phi sắp tái ngộ?

Bởi mới đây, nhà sản xuất phim Hàm Tuyết đã công bố hồ sơ đăng ký sản xuất với tên Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu trong danh sách diễn viên. Dù nữ diễn viên chưa lên tiếng xác nhận thì khán giả vẫn cho rằng cô đã "chốt đơn". Phim có bối cảnh thời nhà Thanh, kể về gia tộc họ Tô chuyên kinh doanh muối ăn, vì bị gian thương hãm hại mà gặp phải thảm án, chỉ còn cô con gái nhỏ Tô Tĩnh Dao sống sót.

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Lưu Diệc Phi rất hợp đóng phim cổ trang

Nhiều năm sau, Tĩnh Dao nay đã trưởng thành, giả làm góa phụ nhà họ Nghê để trở lại quê nhà, tìm cách rửa mối thù gia tộc. Tĩnh Dao bắt tay với đặc sứ tuần tra Thẩm Nhất Bạch để cùng nhau phanh phui những sai phạm trong ngành buôn muối. Dần dà, hành trình báo thù của Tĩnh Dao lại giúp cô trở thành thương nhân tài ba, tiếp nối cơ nghiệp gia tộc.

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Nữ diễn viên chưa có phim nào bối cảnh nhà Thanh

Có thể thấy Tô Tĩnh Dao khá giống với những nhân vật mà Lưu Diệc Phi từng đóng, thông minh, bản lĩnh, càng gặp biến cố lại càng mạnh mẽ kiên cường. Lưu Diệc Phi – Trần Hiểu từng rất ăn ý trong Mộng Hoa Lục nên khán giả cũng muốn họ tái hợp. Thể loại phim cổ trang kết hợp thương chiến, báo thù và quyền mưu cũng đang ăn khách, nếu Lưu Diệc Phi có gật đầu với Hàm Tuyết cũng hợp lý.

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Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Lưu Diệc Phi #Hàm Tuyết #Trần Hiểu #Lưu Diệc Phi phim mới

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