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Giải trí

Sở thích mới của Juhoon CORTIS truyền động lực cho fan, thích là tìm tòi đến cùng

Lin

HHTO - Thời gian gần đây, fan phát hiện Juhoon hễ rảnh là luôn cầm một món đồ trên tay.

Juhoon nổi tiếng là thành viên đa tài của CORTIS. Ngoài trình diễn, cậu bạn có thể sáng tác tốt, "bắn ảnh" lẫn "cân đồ" đều xịn vì sở hữu nền tảng là người mẫu nhí. Juhoon duy trì thành tích top đầu khi đi học với các Văn, tiếng Anh, Toán, Khoa học và Xã hội, chơi thể thao cũng đỉnh. Gần đây, fan còn phát hiện Juhoon bắt đầu mê đọc sách.

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Sách trở thành vật bất ly thân mỗi khi Juhoon ra sân bay hay nghỉ ngơi. - Ảnh: @jwhaneul

Nhiều lần fan gặp Juhoon cầm sách ra sân bay hoặc ngồi đọc sách trong hậu trường. Trong các buổi live trò chuyện với người hâm mộ, Juhoon cũng chia sẻ một vài tựa sách mà cậu nghiền ngẫm như Live cherishing yourself (Na Taeju), Demian (Hermann Hesse), Honmono (Seong Haena), Goethe Said Everything (Yui Suzuki)...

Juhoon từng chia sẻ rằng: "Nếu có phim chuyển thể từ sách, mình thường đọc sách trước. Phim diễn giải những hình ảnh cố định, còn đọc sách cho mình tự do tưởng tượng thế giới riêng trong đầu và mình rất thích điều đó".

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Ảnh: @thursday_jh

"Đôi khi đọc một lần thôi thì chưa đủ. Có những cuốn sách mình đọc xong và nghĩ, “à, mình vẫn còn có thể hiểu thêm nhiều điều từ cuốn này” và rồi mình quay lại đọc lại từ đầu. Mình muốn thực sự biến cuốn sách thành của riêng mình. Với cuốn sách They Said Bye, lần đầu đọc nó, mình thấy hơi khó hiểu. Sau khi đọc phần bình ở cuối sách, mình đọc lại và nghĩ, “À, thì ra đó là ý của câu đó - đó là điềm báo trước", Juhoon chia sẻ về sở thích mới trong phỏng vấn với tạp chí W Korea.

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Ảnh: @thursday_jh

Đọc sách là thói quen, sở thích mới của Juhoon nhưng không phải điều lạ hay bất ngờ so với tính cách của cậu trong mắt thành viên CORTIS và COER. Juhoon là kiểu người tỉ mỉ và sâu sắc, rất hay để ý đến những chi tiết nhỏ.

Như Martin từng chia sẻ trên tạp chí W Korea: "Khả năng tập trung của Juhoon thực sự rất đáng kinh ngạc. Trái ngược với một người quen nhìn tổng thể như mình, Juhoon là người đào sâu vào từng chi tiết nhỏ nhất. Điều đó khiến mình học hỏi được rất nhiều. Cậu ấy dường như là kiểu người một khi đã bắt đầu làm gì thì nhất định phải nhìn được kết quả. Là một thành viên trong cùng một nhóm, mình cũng được truyền cảm hứng và học hỏi rất nhiều từ những điều đó".

Seonghyeon chọn Juhoon là thành viên mà mình ngưỡng mộ nhất: "Trước đây anh ấy từng nói sẽ thử đọc sách trong những khoảng thời gian chờ. Nhìn những lúc như thế này, mình cảm thấy anh Juhoon là kiểu người một khi đã hứng thú với điều gì thì sẽ bền bỉ làm nó đến cùng và còn làm rất tốt nữa".

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Juhoon mê đọc sách không phải lý do duy nhất khiến fan ngưỡng mộ. Điều người hâm mộ được truyền cảm hứng từ cậu bạn này là khả năng không ngừng học hỏi và nghiêm túc với những quyết định bản thân đặt ra. Fan cũng học tập từ Juhoon tư duy phản biện và sự tỉ mỉ, phân tích câu chuyện, sự việc xung quanh.

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Lin
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