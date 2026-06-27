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"Bách Hoa Sát" sắp lên sóng, khách mời Hà Nhuận Đông là cái tên hút khách nhất

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Không phải Mạnh Tử Nghĩa hay Hà Dữ, mà Hà Nhuận Đông mới là cái tên được chờ đợi nhất khi "Bách Hoa Sát" lên sóng.

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Trong khi Mạnh Tử Nghĩa bận rộn quay Tướng Môn Độc Hậu thì phim Bách Hoa Sát mà cô đóng vai chính đã ấn định phát sóng vào ngày 9/7 tới. Cô vào vai quận chúa Thẩm Tịch Hòa, là cao thủ điều chế hương liệu sống ở miền bắc xa xôi. Lớn lên, Tịch Hòa phải về kinh thành để thực hiện hôn sự mà gia đình sắp xếp.

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Người cô kết hôn là đông cung thái tử Tiêu Hoa Ung, từ nhỏ đã bị hạ độc nên lúc nào cũng ốm yếu. Nhưng thực ra Hoa Ung chỉ giả mắc bệnh nặng để kẻ thù lơ đễnh, kỳ thực thái tử đang âm thầm gây dựng quân lính, lên kế hoạch điều tra kẻ đã hãm hại mình. Từ khi Thẩm Tịch Hòa cùng Tiêu Hoa Ung nên duyên, hai người ngày càng thấu hiểu tâm ý đối phương, quyết tâm cùng nhau trừ gian diệt bạo mang lại bình yên cho dân chúng.

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Đây là lần thứ 2 Mạnh Tử Nghĩa và Hà Dữ nên duyên. Hai người từng kết hợp trong Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung, là cặp đôi gây náo loạn giang hồ nhưng sau này lại gặp cảnh âm dương cách biệt. Vì thế, khán giả đều chờ xem Bách Hoa Sát để thấy Mạnh Tử Nghĩa cùng Hà Dữ hạnh phúc bên nhau.

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Bản thân nữ diễn viên cũng rất hào hứng với vai Thẩm Tịch Hòa, khi nhân vật này ban đầu lạnh lùng, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà sẵn sàng mặc kệ người khác nhưng dần dần sẽ thay đổi. Thêm vào đó, Mạnh Tử Nghĩa cũng có dịp trổ tài làm hương liệu truyền thống mà cô đã dành nhiều thời gian tập luyện.

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Nhưng nhiều khán giả cho rằng cái tên gây chú ý nhất Bách Hoa Sát lại là Hà Nhuận Đông. Nam diễn viên đóng vai Tây Bắc vương, cha của nữ chính Thẩm Tịch Hòa. Ngay từ ảnh hậu trường, Hà Nhuận Đông đã tỏa ra khí chất tướng quân đầy mạnh mẽ, uy nghiêm, càng khiến mọi người chờ ngày phim lên sóng.

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Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Bách Hoa Sát #Hà Nhuận Đông #Mạnh Tử Nghĩa #phim cổ trang #Hà Dữ

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