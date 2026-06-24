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Giải thích đoạn kết phim Obsession: Nữ chính ra sao sau khi "tỉnh mộng"?

Thiện Dư

HHTO - Cái kết của bộ phim "Ám Ảnh - Obsession" khiến khán giả Việt xôn xao, khi để mở số phận của nhân vật nữ chính Nikki.

Ra mắt tại Việt Nam từ ngày 19/6, bộ phim kinh dị Ám Ảnh - Obsession trở thành đề tài gây bàn tán khắp mạng xã hội. Sở hữu đội ngũ làm phim lẫn diễn viên trẻ và mức kinh phí "hạt dẻ", dự án trở thành cơn sốt với ý tưởng độc đáo, cùng diễn xuất bùng nổ từ những gương mặt mới. Đặc biệt, đoạn kết phim khiến ai nấy vừa ám ảnh, vừa xót xa, mở ra nhiều khả năng cho các dự án tương lai của "cha đẻ" - đạo diễn Curry Barker.

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Ở đoạn kết phim Ám Ảnh, nữ chính Nikki đã kịp thời tỉnh dậy, thoát khỏi sự kiểm soát của điều ước đến từ Liễu Nguyện Ước. Song, cô đã bật khóc bàng hoàng khi chứng kiến những người bạn của mình, bao gồm cả Bear đã bỏ mạng. Góc quay lia dần xa, chuyển sang màn hình TV rực sáng với tiếng khóc của Nikki đằng sau, tạo nên khung cảnh vô cùng đau xót.

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Nikki choàng tỉnh khỏi sự kiểm soát của điều ước.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả tò mò về số phận của Nikki vào lúc này, khi cô là người duy nhất còn sống. Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Curry Barker đã hé lộ thông tin này, cho biết sẽ lồng ghép nó vào đoạn đầu phim mới của anh mang tên Anything But Ghosts. "Trong bộ phim tiếp theo, sẽ có một bài báo kể về một vụ án khiến 3 người thương vong, và 1 người phụ nữ sống sót", Barker tiết lộ. Tuy nhiên, khả năng cao Nikki sẽ đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật.

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Đạo diễn Curry Barker sẽ tiết lộ số phận của Nikki trong dự án phim tiếp theo.

Được sản xuất với kinh phí xấp xỉ 750 nghìn USD, Ám Ảnh trở thành cơn sốt toàn cầu khi tính đến ngày 21/6, phim đã thu về hơn 332 triệu USD, gấp hơn 300 lần kinh phí sản xuất ban đầu. Thành tích này đánh dấu kỷ lục về bộ phim có kinh phí dưới 1 triệu USD ăn khách nhất mọi thời đại.

Từ một YouTube "triệu view", Curry Barker gây bất ngờ khi tự mình làm đạo diễn, chấp bút kịch bản và chịu trách nhiệm sản xuất phim Ám Ảnh. Thông qua món quà tên Liễu Nguyện Ước, nam chính Bear đã ước được Nikki - cô bạn thân từ nhỏ yêu mình hơn bất cứ ai trên đời.

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Điều ước đã linh nghiệm, nhưng khiến Nikki thay đổi thành một phiên bản kỳ dị, khác thường hơn. Màn trình diễn của Inde Navarrette trong vai Nikki nhận được lời khen ngợi từ giới phê bình, và được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho mùa giải Oscar sắp tới.

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Thiện Dư
#Ám Ảnh #Obsession #Curry Barker #Inde Navarrette

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