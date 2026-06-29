Sao nam phim Alice In Borderland xin lỗi fan, netizen: “Xin lỗi bạn gái chưa?”

HHTO - Sau cáo buộc nhiều lần “tác động vật lý” bạn gái, nam diễn viên Murakami Nijiro từ phim “Alice In Borderland” đã lên tiếng xin lỗi. Nhưng netizen phản hồi rằng anh đã xin lỗi nhầm người rồi.

Ngày 26/6, thông tin hồ sơ của Murakami Nijiro được chuyển sang cho công tố viên, với cáo buộc anh hành hung bạn gái cũ tại nhà riêng ở Shibuya (Nhật Bản) phủ sóng khắp nơi, gây sốc với các fan của nam diễn viên lẫn fan phim Alice In Borderland (Thế Giới Không Lối Thoát).

Murakami Nijiro trong Alice In Borderland, vai Chishiya.

Trong Alice In Borderland, Murakami Nijiro thủ vai Chishiya - một người chơi có trí tuệ vượt trội, nổi bật với mái tóc trắng và thái độ điềm tĩnh trước mọi tình huống dù là hiểm nghèo nhất. Có thể nói, Chishiya là một trong những nhân vật được yêu thích nhất Alice In Borderland.

Mới đây, trên tài khoản X (Twitter trước đây) cá nhân, sao nam phim Alice In Borderland đã lên tiếng về cáo buộc hành hung bạn gái vừa qua. Nội dung được viết bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, cụ thể như sau:

“Tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất vì những lo lắng và phiền toái đáng kể mà tôi đã gây ra cho tất cả những người liên quan và tất cả các fan và những người ủng hộ tôi.

Vì lợi ích của những người luôn đứng về phía tôi, tôi sẽ tự mình lên tiếng về hoàn cảnh của những gì đã xảy ra trong thời gian tới.”

Cụ thể về cáo buộc hành hung, thông tin cho biết rằng vào hai năm trước, từ tháng 3 đến tháng 5/2024, Murakami Nijiro đã “tác động vật lý” bạn gái (nay là bạn gái cũ) 4 lần tại nhà riêng, nơi cả hai đang sống chung. Nam diễn viên được cho là đã túm tóc bạn gái, đập đầu cô vô cửa sổ, đấm cô… gây thương tích nặng phải mất một tháng để hồi phục.

Đầu năm nay, cô bạn gái tố cáo sự việc với cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của Murakami Nijiro cho bên công tố viên. Trong quá trình thẩm vấn tự nguyện, Murakami Nijiro không phủ nhận việc đã gây ra những thương tích này cho bạn gái.

Vào ngày 26/6, công ty quản lý của Murakami Nijiro đã lên tiếng như sau: “Chúng tôi vẫn đang xác minh sự thật, nhưng dường như lời nói và hành động của anh ấy dùng khi ngăn chặn hành vi không đúng mực của người phụ nữ kia là quá mức”. Công ty quản lý cũng nói thêm rằng nam diễn viên cũng rất hối hận về sự việc.

Một số bình luận của netizen:

“Anh ta thừa nhận thẳng thừng việc bạo hành bạn gái kìa.”

“Hãy xin lỗi nạn nhân, chứ không phải chúng tôi. Chúng tôi không phải là người bị đánh tới mức phải mất cả tháng mới hồi phục.”

“Xin lỗi bạn gái cũ ấy. Lời xin lỗi của anh chẳng có ý nghĩa gì với chúng tôi hết.”

“Đừng xin lỗi fan. Nhưng tôi cũng không thể bảo anh xin lỗi cô gái mà anh đã bạo hành, vì tôi nghi ngờ rằng anh thậm chí còn không cảm thấy hối hận về những hành vi bạo lực đã gây ra.”

“Tôi hy vọng anh đã nhận ra lỗi lầm của mình và phải trả giá cho hành động đó. Giờ thì, tạm biệt nhé!”

“Nói như thể mình là nạn nhân. Bạn gái cũ của anh mới là nạn nhân nhé, xin lỗi cô ấy chưa?”

“Ý là do cô gái kia làm gì đó “không đúng mực” nên mới bị đánh? Này, nếu thế thì hãy chia tay người ta, chứ không phải khiến người ta nhập viện. Anh là diễn viên hay xã hội đen?”

“Bất kể hoàn cảnh nào, đánh một người khác yếu thế hơn mình, lại còn nhiều lần, là sai trái rồi.”

“Anh ta đâu có hối hận vì biết mình sai, anh ta hối hận vì bị bắt quả tang thôi. Đúng là một kẻ tồi tệ.”