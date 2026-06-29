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Sau hành trình Đạp Gió 2026, Trang Pháp cần làm gì để không lặp lại "vết xe đổ"?

Duy Khang

HHTO - Hành trình của Trang Pháp tại Đạp Gió 2026 đã chính thức khép lại sau đêm Chung kết diễn ra tối 27/6. Dù để lại nhiều dấu ấn xuyên suốt chương trình, đại diện Việt Nam vẫn lỡ hẹn với đội hình chiến thắng, khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Trong đêm thi cuối cùng, Trang Pháp cùng các đồng đội gồm Tăng Bái Từ, An Kỳ, Lý Tâm Khiết, Hám Thanh Tử, Đạm Đạm đã mang đến tiết mục Knock Out, giành được 905 điểm và xếp hạng 2 ở phần thi nhóm. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đủ để giúp nữ ca sĩ góp mặt trong đội hình chiến thắng chung cuộc.

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Màn biểu diễn Knock Out giành được 905 điểm.

Việc Trang Pháp "trượt suất "thành đoàn" được xem là một trong những kết quả gây nhiều tranh luận nhất mùa giải năm nay. Xuyên suốt chương trình, nữ ca sĩ được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật và góp phần duy trì sức nóng cho Đạp Gió 2026.

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Từ những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu đến khả năng làm chủ sân khấu, Trang Pháp liên tục tạo nên những chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn khán giả theo dõi từ cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Thậm chí, sức hút của cô còn khiến không ít khán giả Trung Quốc tìm xem lại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng phiên bản Việt Nam để khám phá những màn trình diễn từng gây tiếng vang của nữ ca sĩ.

Những tiết mục trước đây của Trang Pháp bất ngờ viral trở lại.

Điều đáng tiếc là sức hút ấy lại không được phản ánh tương xứng bằng điểm số và vị trí của đại diện Việt Nam trên các bảng xếp hạng cá nhân. Dù nhiều lần tạo hiệu ứng lan tỏa với các sân khấu được đánh giá cao về chuyên môn lẫn tính giải trí, Trang Pháp hiếm khi đạt thứ hạng nổi bật ở những đợt bình chọn trực tiếp tại trường quay.

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Dù vậy, khi rời khỏi sân chơi quốc tế, thử thách lớn nhất của Trang Pháp chỉ mới bắt đầu. Đầu năm 2024, khi giành được Quán quân của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng Việt Nam, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là cú hích giúp nữ ca sĩ bước sang một chương mới trong sự nghiệp. Thực tế, chương trình đã giúp tên tuổi Trang Pháp gần hơn với công chúng.

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Tuy nhiên, những sản phẩm âm nhạc phát hành sau đó lại chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa đủ mạnh để giữ nhiệt cho nữ ca sĩ. Phải đợi đến khi sang Trung Quốc chinh chiến tại Đạp Gió 2026, cái tên Trang Pháp mới một lần nữa bùng nổ và chiếm sóng truyền thông quê nhà.

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Nhiều khán giả nhận định rằng, việc Trang Pháp thể hiện năng lượng quá bùng nổ trên sân khấu vô tình tạo nên một cái bóng lớn, khiến các bản audio đơn thuần trở nên mờ nhạt nếu thiếu đi một sân khấu với ánh sáng và các "quái chiêu" cùng bối cảnh dàn dựng công phu.

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Bên cạnh đó, một bộ phận công chúng cho rằng các ca khúc tự sáng tác của cô thời gian qua chưa thực sự tiệm cận với thị hiếu số đông, dù giọng hát và thần thái biểu diễn của cô đều ổn. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ nên chủ động hợp tác với các nhạc sĩ khác nhằm đổi mới tư duy sáng tác và tìm kiếm những bản hit bứt phá hơn trong tương lai.

Do đó, sau Đạp Gió 2026, việc "thành đoàn" ở Đạp Gió 2026 có lẽ không còn là điều quá quan trọng khi Trang Pháp đã sở hữu một "phần thưởng" vô giá khác: Sức nóng truyền thông đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Đây chính là thời điểm vàng, là cơ hội hoàn hảo để nữ ca sĩ "làm lại" một cách bài bản và quyết liệt hơn.

Thay vì để danh tiếng từ show thực tế nguội lạnh như chương trước, Trang Pháp hoàn toàn có thể tận dụng bệ phóng quốc tế này để thay đổi chiến lược âm nhạc, cởi mở hơn trong các màn bắt tay với những nhà sản xuất mới. Nếu biết cách “làm đúng”, Trang Pháp chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa.

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Duy Khang
#Trang Pháp #Đạp Gió 2026 #sự nghiệp âm nhạc #hợp tác nghệ sĩ #sáng tác #truyền thông #thành công

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