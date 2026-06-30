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Một bức ảnh, hai cực phẩm: Kaity Nguyễn - Ji Chang Wook kiến tạo khoảnh khắc tuyệt đối điện ảnh

Thu Trang

HHTO - Cùng góp mặt tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), Kaity Nguyễn và Ji Chang Wook vô tình tạo nên "khung hình trong mơ" khiến mạng xã hội rần rần. Không chỉ xuýt xoa vì visual nổi bật của hai ngôi sao, nhiều netizen còn hào hứng gọi tên một màn hợp tác trên màn ảnh trong tương lai.

Những ngày qua, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 (DANAFF IV) đã diễn ra với chủ đề Nhịp cầu châu Á. Sự kiện năm nay quy tụ hơn 1.000 đại biểu, khách mời cùng nhiều gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam và quốc tế. Trong đó, cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên thảm đỏ chính là tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook.

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Ji Chang Wook được truyền thông săn đón tại sự kiện.

Từng lỡ hẹn vào năm ngoái, Ji Chang Wook quay trở lại vào năm nay khiến fan vỡ òa. Lần đầu tham dự một liên hoan phim tại Việt Nam, nam tài tử xuất hiện với bộ suit đen thanh lịch, mái tóc vuốt gọn cùng nụ cười "đốn tim" người hâm mộ. Rất đông fan đã đứng kín khu vực thảm đỏ, liên tục hò reo và gọi tên Ji Chang Wook. Đáp lại tình cảm của khán giả, nam diễn viên cũng ghi điểm bởi sự thân thiện trong suốt thời gian tham dự sự kiện khi ký tặng, vẫy tay và mỉm cười giao lưu.

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Dù chỉ diện nguyên set đồ đen, Ji Chang Wook vẫn ghi điểm nhờ thần thái lịch lãm cùng khí chất của một tài tử màn ảnh.
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Đáng chú ý, giữa vô số khoảnh khắc tại DANAFF, netizen lại đặc biệt "để mắt" đến khoảnh khắc Kaity Nguyễn vô tình đứng cạnh Ji Chang Wook. Đại diện Việt Nam xuất hiện với tà áo dài trắng thêu họa tiết, lựa chọn lối trang điểm trong trẻo và kiểu tóc buộc nửa gọn gàng. Cô và Ji Chang Wook tạo nên khung hình được nhiều cư dân mạng ví như "visual gặp visual", "tuyệt đối điện ảnh".

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Sự tương phản giữa hai tông màu trắng - đen càng khiến bức ảnh trở nên nổi bật.
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Dưới phần bình luận, nhiều netizen không ngần ngại dành lời khen cho cả hai, thậm chí còn hào hứng gọi tên một màn hợp tác điện ảnh nếu có cơ hội trong tương lai.

Dù chỉ vô tình đứng chung trong một khung hình, Kaity Nguyễn và Ji Chang Wook vẫn tạo nên một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất tại DANAFF năm nay. Và biết đâu, sau màn "gây sốt" bất ngờ này, khán giả sẽ có dịp chứng kiến cả hai xuất hiện cùng nhau trong một dự án điện ảnh trong tương lai.

Không chỉ gây chú ý tại sự kiện, Ji Chang Wook còn khiến người hâm mộ Việt thích thú khi chia sẻ hình ảnh trong chuyến tham dự DANAFF lên trang Instagram cá nhân. Đáng chú ý, nam diễn viên đăng tải một bức hình đội nón lá. Dù không để lộ rõ gương mặt, bức ảnh vẫn nhanh chóng được fan Việt chia sẻ rầm rộ. Nhiều người hài hước rủ nhau "giữ anh ở lại", thích thú gọi Ji Chang Wook là "rể Việt".

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Thu Trang
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