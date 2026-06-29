CORTIS vướng thị phi ngay khi công ty vừa cảnh cáo fan cuồng đặt GPS bám đuôi

HHTO - 2 lần liên tiếp CORTIS bị tố làm muộn chuyến bay đều là ngay sau khi BigHit Music đăng thông báo đưa loạt fan cuồng độc hại (sasaeng fan) vào "danh sách đen".

Tuần trước, CORTIS đã đến Pháp dự show diễn của Dior và Saint Laurent thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week. Hiện tại, nhóm đã trở về Hàn Quốc. Chiều 29/6, BigHit Music đăng thông báo "gây sốc" với người hâm mộ, cho biết họ đang thực hiện các hành động pháp lý đối với sasaeng fan bám đuôi nhóm ở Paris.

Theo thông báo của công ty, fan cuồng đã gắn thiết bị định vị GPS siêu nhỏ vào xe của CORTIS để theo dõi nhóm khi ở Paris. Có sasaeng fan sử dụng phương tiện địa phương để bám đuôi, lén lút đột nhập hoặc rình rập ở các khu nghỉ ngơi riêng tư của nhóm.

Fan cuồng cải trang thành nhân viên đã tiếp cận, theo dõi CORTIS cả trong các lịch trình không công khai, chụp ảnh nghệ sĩ dù không được phép ở phòng chờ, sân bay, trên máy bay. Công ty tiếp tục phát hiện và xử lý hành vi mua bán thông tin trái phép chuyến bay của CORTIS.

BigHit Music tuyên bố sẽ điều tra, đưa sasaeng fan vào danh sách đen và xử lý không khoan nhượng với bất kỳ hành vi xâm phạm danh dự và đời tư của nghệ sĩ.

Chỉ vài giờ sau thông báo của BigHit Music, một tài khoản trên X nhận mình là hành khách đi cùng chuyến bay với nhóm C., tố nhóm là nguyên nhân khiến chuyến bay từ Pháp về Hàn bị trễ. Người này viết: "Khi tôi lên máy thì sau 30 phút cửa máy bay vẫn chưa đóng và cơ trưởng phải ra xin lỗi các hành khách khoang thương gia vì chậm trễ". Theo người này, chuyến bay bị trễ khoảng 40 phút. Chuyến bay này có một diễn viên khác đi cùng.

Dân mạng nhanh chóng nhận ra nhóm C. được nhắc đến trong bài là CORTIS. Bài viết này cũng kéo theo một bài tố khác từ năm ngoái khi có người cho rằng nhóm nam nhà BigHit Music đã thay đồ ở ống dẫn lên máy bay khiến cho việc di chuyển khó khăn. Chủ đề này lọt vào bảng "chủ đề nóng" trên nhiều diễn đàn tại Hàn Quốc.

Chủ bài tố CORTIS làm trễ chuyến bay từ Paris về Hàn Quốc "đào lại" video được cho là CORTIS thay đồ ở ống dẫn lên máy bay.

Đối lập với làn sóng chỉ trích, các COER đồng loạt bảo vệ thần tượng khi chỉ ra chủ bài đăng không có đủ bằng chứng chứng minh bản thân là hành khách trên chuyến bay và một video đủ xác thực về việc CORTIS làm trễ chuyến. Các fan chỉ ra: "Thật vô lý khi máy bay chủ động hoãn giờ bay chỉ vì ai đó, trừ phi bạn là khách thượng lưu VVIP".

Một fan trên X cho biết mình là người tiễn CORTIS ra sân bay vào ngày trở về Hàn Quốc, đăng kèm hình mốc thời gian chụp ảnh để chứng minh CORTIS lên máy bay sớm hơn ít nhất 30 phút.

Tranh cãi thay đồ trong ống dẫn vào năm ngoái cũng được fan phản biện rằng không đủ xác thực, mập mờ giữa thời gian lên - xuống máy bay do trong video có xuất hiện nhân viên dọn dẹp. Tức là, hoàn toàn có khả năng CORTIS chỉ mặc thêm hoặc cởi áo khoác khi xuống máy bay trong lúc hành khách đã rời đi hết. Đó là lý do vì sao nhân viên xuất hiện ở ống dẫn để dọn dẹp sau chuyến bay.

Một số COER chỉ ra các bài bôi nhọ CORTIS thường xuất hiện ngay sau khi BigHit Music đăng thông báo xử lý mạnh tay và đưa fan cuồng vào danh sách đen. Fan cho rằng anti-fan hoặc các sasaeng fan bất mãn đã cố ý đăng bài hạ bệ, bịa đặt thông tin. Chủ bài đăng tố CORTIS làm trễ chuyến bay cũng đã xóa tài khoản chỉ sau vài giờ - điều này càng khiến người hâm mộ nhóm tin rằng chủ bài đăng "có tật giật mình".