Cổ Đông "đẩy nhiệt" cho fan meeting Mason Nguyễn tại Hà Nội với "ê hề" đặc sản

HHTO - Chỉ còn 3 ngày nữa, D-2 fan meeting "BÁCK TOGETHER" của Mason Nguyễn sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đồng hành cùng Mason Nguyễn luôn có các Cổ Đông (FC của anh), sẵn sàng “bế” idol vòng quanh Hà Nội, và mang hẳn một “quán nước” tới fan meeting lần này.

Thời điểm này, cộng đồng Cổ Đông - fan của Mason Nguyễn đang ngóng chờ từng ngày từng giờ để cùng check-in tại sự kiện 2ND FAN MEETING BÁCK TOGETHER tổ chức tại sân vận động Tây Hồ (Hà Nội) vào ngày 5/7 sắp tới.

Fan meeting BÁCK TOGETHER tại Hà Nội của Mason Nguyễn từng gây sốt với tốc độ “sold out” trong tích tắc. Theo BTC cho biết, đã ghi nhận hơn 150,5K lượt truy cập mua vé chỉ trong 5 phút mở cổng bán vé. Cả 3 hạng vé được “vét sạch” trong khoảng thời gian ngắn ngủi: Hạng First Class (2.701K) hết vé trong 5 giây, hạng Premium (1.701K) hết vé trong 3 phút, hạng Eco (701K) hết vé trong 4 phút.

﻿ ﻿ Fan meeting tại Hà Nội của Mason Nguyễn nhanh chóng hết vé chỉ trong vài phút. Ảnh: Mason Nguyễn.

Cuộc đua săn vé đầy hồi hộp và kịch tính đã phần nào chứng minh sức hút của Mason Nguyễn, luôn được các Cổ Đông yêu thương và ủng hộ. Fanmeeting lần này còn được các fan đánh giá là "ê hề" quyền lợi, hạng vé cao nhất First Class rất đáng đồng tiền bát gạo khi các Cổ Đông được chụp ảnh 1:1 với nghệ sĩ, tham gia sound-check, fansign, hi-touch, tham gia buổi talk&showcase, "bỏ túi" nhiều quà tặng mang về.

Trước ngày diễn ra sự kiện, BTC đã có những chỉ dẫn cực kì chi tiết dành cho fan. Đầu tiên phải kể tới gợi ý về trang phục. Tuy không có dresscode cụ thể, nhưng các fan được “rỉ tai” chọn style hip-hop để lên đồ phù hợp với sự kiện.

BTC đã có những chỉ dẫn cụ thể dành cho fan tham gia buổi gặp gỡ ngày 5/7. Ảnh: Mason Nguyễn, Def Jam VietNam.

Khi chụp ảnh 1:1, mỗi Cổ Đông sẽ có 15 giây để “tạo nét” cùng Mason Nguyễn. Để các fan không bị bỡ ngỡ khi tham gia chụp ảnh, BTC còn có hướng dẫn chi tiết vị trí đứng/ ngồi cụ thể cho từng hạng vé. Còn ở khu vực fansign, BTC sẽ dành cho mỗi fan khoảng thời gian là 45 giây để tâm sự cùng idol.

Khu vui chơi giải trí đã sẵn sàng chờ Cổ Đông lăn xả hết mình. Ảnh: Def Jam VietNam

Vì sự kiện diễn ra cả ngày nên tại buổi fan meeting còn có một khu vui chơi giải trí, nơi sẵn sàng những bộ Ma Sói, bài UNO, rút gỗ… và còn có cả THE X-BOOTH, được bật mí là “tọa độ” mở bán những những món merchandise dành riêng cho BÁCK TOGETHER.

Không chỉ Mason Nguyễn và team Def Jam đang dồn toàn lực cho 2ND FAN MEETING BÁCK TOGETHER, chính các Cổ Đông cũng có cách riêng để tiếp sức cho idol. Mới đây, hai fanbase Media Team of Mason Nguyễn và M.A.C - Mason’s A-share Club đã cùng bắt tay thực hiện project COME BACH’S HOME, tiếp lửa cho BÁCK TOGETHER.

﻿ ﻿ Ảnh preview và ảnh chụp thực tế về chuyến bus số 11 mang Mason Nguyễn vi vu quanh Hà Nội. Ảnh: Media Team of Mason Nguyễn.

“Dự án lần này không chỉ là món quà tinh thần từ các Cổ Đông, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt, không thể tách rời của đại gia đình chúng ta”, Media Team of Mason Nguyễn chia sẻ.

Ban đầu, Media Team of Mason Nguyễn và M.A.C dự định tổ chức một chuyến xe buýt quảng bá cho fan meeting của Mason Nguyễn trên đường phố Hà Nội, gói gọn trong một ngày. Nhưng sau khi làm việc cùng ê-kíp nghệ sĩ, team thực hiện đã chuyển sang một phương án khác: Đưa hình ảnh COME BACH’S HOME lăn bánh cùng tuyến xe buýt số 11 (Công viên Thống Nhất - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam) trong thời gian từ 2/7/2026 - 1/8/2026. Như vậy, trong vòng gần 1 tháng, các Cổ Đông có thể thoải mái căn thời gian, đứng tại bất kỳ trạm chờ nào trên tuyến buýt số 11 để check-in cùng xe.

Lộ trình tuyến bus số 11. Ảnh: Media Team of Mason Nguyễn

Được biết, kinh phí của COME BACH’S HOME đến từ khoản “đầu tư” 30.988.098 đồng do cộng đồng Cổ Đông đóng góp. “Sự tin tưởng và đồng hành của các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất để chuyến xe này lăn bánh”, team vận hành chia sẻ.

Bên cạnh đó, FC Cổ Đông của Mason Nguyễn mỗi ngày đều bật mí một chút xíu về project BÁCH 2 HOMETOWN, tiếp ứng cho fan meeting tổ chức tại Hà Nội. Bên lề sự kiện, FC sẽ mang tới quán “Hàng nước cậu Bách” với các thức quà đặc trưng của Hà Nội như bánh cốm, bánh xu xê cốm, cốm xào, mochi cốm. Tại đây, còn có những món đồ uống quen thuộc của Hà Thành như trà đá, sấu đá, nhân trần…

"Hàng nước cậu Bách" mang tới những món quà bánh đặc trưng của Hà Nội, sẽ được mở bên lề sự kiện fan meeting. Ảnh: FC Cổ Đông.

Ngoài ra, FC Cổ Đông còn đầu tư màn LED quảng bá hình ảnh của Mason Nguyễn tại T-Place (30A Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trong các ngày từ 4 - 6/7. Hoạt động này nằm trong project BÁCH 2 HOMETOWN, tiếp lửa cho fan meeting BÁCK TOGETHER của Mason Nguyễn.

Màn LED quảng bá được FC Cổ Đông "đầu tư" nhân dịp Mason Nguyễn tổ chức fan meeting sẽ hoạt động từ 4 - 6/7. Ảnh: FC Cổ Đông.

Hiện các Cổ Đông không chỉ ngóng đợi fan meeting, mà còn chờ ca khúc mới mang tên imissu2 của Mason Nguyễn cùng hai thành viên nhà Hẻm là buitruonglinh và CONGB - sẽ chính thức ra mắt lúc 20h tối nay 2/7.