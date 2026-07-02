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Dàn Anh tài K26 hòa giọng trong MV kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Như Lê

HHTO - Bên cạnh màn hòa giọng ăn ý của các Anh tài K26, MV "Thành phố tuyệt vời" còn quy tụ hơn 50 người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng tạo nên một sản phẩm âm nhạc năng động, trẻ trung kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ca khúc Thành phố tuyệt vời đã đánh dấu màn bắt tay giữa những cái tên bảo chứng cho cả phần nghe lẫn phần nhìn của V-Pop: Jun Phạm, Hoàng Tôn, Hồ Đông Quan và rapper Thái VG. Đạo diễn Trần Thành Trung chia sẻ về tiêu chí chọn người đồng hành: “Tôi muốn những người viết hay người hát ca khúc này phải có thời gian sinh sống tại TP.HCM, hoặc có thời gian làm việc, gắn bó với TP.HCM đủ nhiều thì mới cảm nhận được thành phố này như thế nào. Đây là món quà mà những người yêu thành phố này dành tặng cho thành phố nhân dịp trọng đại này”.

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Dự án lần này được đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung cùng ê-kíp khởi động từ tháng 8/2025. Anh đã liên lạc với nhiều nhạc sĩ để đặt hàng sáng tác. Giữa nhiều demo được gửi về, bản sáng tác của Tùng Maru - thành viên nhóm Uni5, đã được lựa chọn sau 2 ngày hai bên trò chuyện, trao đổi ý tưởng. Tuy nhiên, là một người cầu toàn nên nhà sản xuất Trần Thành Trung cũng góp ý thêm nhiều để Tùng Maru hoàn thiện Thành phố tuyệt vời. Ca khúc cũng được phát hành đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà sản xuất - đạo diễn Trần Thành Trung cho biết ca từ trong bài hát được trau chuốt để khắc họa bức tranh TP.HCM sau sáp nhập. Ca khúc còn lồng ghép hình ảnh nhiều công trình chưa hiện diện ngoài đời thực, như một cách gửi gắm khát vọng về tương lai.

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Điều khiến netizen bàn tán chính là sự xuất hiện của hơn 50 gương mặt nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực - con số hiếm thấy trong một MV V-Pop. Dù lịch trình bận rộn, Hồ Ngọc Hà và Hương Giang vẫn dành thời gian tham gia ghi hình. Bên cạnh đó, MV còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Á hậu Hoàng Oanh, MC Liêu Hà Trinh...

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Ngay khi dự án được công bố và gửi lời mời, tất cả các nghệ sĩ đều vô cùng hào hứng tham gia. Một số nghệ sĩ dù biết bản thân chỉ xuất hiện vỏn vẹn 2 giây ngắn ngủi trong MV, họ vẫn sẵn sàng có mặt để cùng lưu giữ một kỷ niệm đẹp và thể hiện sự tự hào khi được sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Nhà sản xuất Trần Thành Trung bày tỏ: “Tôi mong nó không chỉ là bài hát chào mừng sự kiện 50 năm, mà còn được sử dụng trong nhiều dịp sau này để ai đến thành phố du lịch sẽ dùng nhạc của ca khúc chèn vào video, như một cách quảng bá văn hoá, du lịch TP.HCM”.

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Như Lê
#MV Thành phố tuyệt vời #Thành phố mang tên Bác #Jun Phạm #Hồ Ngọc Hà #Hương Giang

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