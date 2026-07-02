Nhờ ATVNCG 2026, một câu nói từ lâu của Thỏ Da LAB bỗng viral đến không ngờ

HHTO - Ai mà ngờ câu nói xuất hiện liên tục trên mạng xã hội những ngày này lại xuất phát từ một bài đăng xa xưa của Thỏ (Da LAB) - Anh tài đang được chú ý ở chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập câu “Chiếc xe Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma” được đặt trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Rất nhiều tranh biếm họa cũng lấy cảm hứng từ đây mà ra. Hẳn ai cũng tò mò không hiểu câu nói này xuất phát từ đâu mà nhanh chóng viral đến thế.

Anh tài Thỏ Da LAB chính là tác giả câu nói này.

Hóa ra chủ nhân của nó là Thỏ Da LAB, cái tên đang được đông đảo khán giả chú ý sau tập 1 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nhờ những màn đối đáp hài hước, thâm thúy.

Những bài đăng của Thỏ khiến khán giả cười lăn.

Cư dân mạng nhanh chóng "đào" lại tài khoản mạng xã hội của hai thành viên Da LAB - Thỏ và Thơm, rồi không ngừng cười trước những bài đăng hài hước kiểu mặn mòi, tự giễu nhại chính mình. Đáng chú ý nhất là loạt tâm sự từ tháng 10/2024 của Thỏ, trong đó nam ca sĩ viết ra một câu chuyện tưởng tượng khi anh không gia nhập Da LAB và trở thành tổng tài đứng đầu công ty lớn. “Chiếc xe Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma” chính là câu kết của màn tự luyến siêu hài hước này.

Thỏ trắng - Thỏ Toki - Thỏ Rolls Royce Phantom.

Vì quá thích thú trước sáng tác của Thỏ mà cư dân mạng nhắc đi nhắc lại câu này, khiến nó viral với tốc độ ánh sáng và chính chủ nhân cũng phải ngỡ ngàng rồi bắt trend cực nhanh. Ngoài ra, nhờ sức hút bất ngờ từ Thỏ và Thơm sau tập 1 ATVNCG 2026, các album cũ của nhóm Da LAB đang được nhiều người tìm nghe, tài khoản MXH của các thành viên cũng tăng follow nhanh chóng.