Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhờ ATVNCG 2026, một câu nói từ lâu của Thỏ Da LAB bỗng viral đến không ngờ

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ Threads, FBNV

HHTO - Ai mà ngờ câu nói xuất hiện liên tục trên mạng xã hội những ngày này lại xuất phát từ một bài đăng xa xưa của Thỏ (Da LAB) - Anh tài đang được chú ý ở chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập câu “Chiếc xe Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma” được đặt trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Rất nhiều tranh biếm họa cũng lấy cảm hứng từ đây mà ra. Hẳn ai cũng tò mò không hiểu câu nói này xuất phát từ đâu mà nhanh chóng viral đến thế.

tho-6.jpg
tho-1-6903.jpg
Anh tài Thỏ Da LAB chính là tác giả câu nói này.

Hóa ra chủ nhân của nó là Thỏ Da LAB, cái tên đang được đông đảo khán giả chú ý sau tập 1 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nhờ những màn đối đáp hài hước, thâm thúy.

tho-3.jpg
tho-4.jpg
Những bài đăng của Thỏ khiến khán giả cười lăn.

Cư dân mạng nhanh chóng "đào" lại tài khoản mạng xã hội của hai thành viên Da LAB - Thỏ và Thơm, rồi không ngừng cười trước những bài đăng hài hước kiểu mặn mòi, tự giễu nhại chính mình. Đáng chú ý nhất là loạt tâm sự từ tháng 10/2024 của Thỏ, trong đó nam ca sĩ viết ra một câu chuyện tưởng tượng khi anh không gia nhập Da LAB và trở thành tổng tài đứng đầu công ty lớn. “Chiếc xe Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma” chính là câu kết của màn tự luyến siêu hài hước này.

tho-8.jpg
Thỏ trắng - Thỏ Toki - Thỏ Rolls Royce Phantom.

Vì quá thích thú trước sáng tác của Thỏ mà cư dân mạng nhắc đi nhắc lại câu này, khiến nó viral với tốc độ ánh sáng và chính chủ nhân cũng phải ngỡ ngàng rồi bắt trend cực nhanh. Ngoài ra, nhờ sức hút bất ngờ từ Thỏ và Thơm sau tập 1 ATVNCG 2026, các album cũ của nhóm Da LAB đang được nhiều người tìm nghe, tài khoản MXH của các thành viên cũng tăng follow nhanh chóng.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ Threads, FBNV
#Thỏ Da LAB #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai #Thơm Da Lab #Thỏ Thơm #anh tài 2K6

Xem thêm

Cùng chuyên mục