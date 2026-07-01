Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Siêu sao sân cỏ Lionel Messi bất ngờ tham gia "Spider-Man: Brand New Day"?

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Đang cùng đội nhà chinh chiến tại World Cup 2026, danh thủ người Argentina vẫn khiến người hâm mộ bất ngờ khi góp mặt trong đoạn giới thiệu mới của "Spider-Man: Brand New Day" bên cạnh Tom Holland.

Ngày 30/6, hãng Sony Pictures vừa phát hành một đoạn video giới thiệu đặc biệt cho dự án điện ảnh Spider-Man: Brand New Day mang tên "Super Fan Messi". Đoạn phim ngắn tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi khi được tung ra ngay trong giai đoạn vòng loại trực tiếp của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026.

730182775-17970695754109363-2429599969527285993-n.jpg
Lionel Messi﻿ bất ngờ xuất hiện trong đoạn quảng bá mới của "Spider-Man: Brand New Day". Ảnh: Sony Pictures

Trong đoạn video, nhân vật Peter Parker do Tom Holland thủ vai đang ngồi tại một quán cà phê thì nhận ra Lionel Messi bước vào. Sau khoảnh khắc lúng túng vì bất ngờ gặp thần tượng, Peter Parker đã tiếp cận để chào hỏi. Lúc này, tiền đạo người Argentina cho biết bản thân đang tìm kiếm Người Nhện bằng một thiết bị định vị mang tên Spidey-Tracker, công cụ được nhân vật Ned phát triển và công khai trước đó.

Ngay sau đó, Peter Parker nhanh chóng rời đi và trở lại trong trang phục Người Nhện để đưa cầu thủ này trải nghiệm cảm giác đu tơ giữa các tòa nhà cao tầng tại thành phố New York. Đoạn giới thiệu khép lại với biểu cảm đầy phấn khích của Messi khi di chuyển trên không trung cùng siêu anh hùng Marvel.

Sự xuất hiện độc đáo này khiến nhiều khán giả hy vọng được thấy Messi trong Spider-Man: Brand New Day với vai trò khách mời. Dù vậy, phía nhà sản xuất hiện chưa đưa ra xác nhận cụ thể nào về khả năng này. Theo những gì được công bố, đoạn video trên chỉ là sản phẩm nằm trong chiến dịch truyền thông của bộ phim.

tom-holland-spider-man-on-set-17828318580641339812565.png
Tạo hình của Tom Holland trong bộ giáp mới. Ảnh: Sony Pictures

Bên cạnh sức hút từ màn kết hợp với Messi, dự án mới của Sony cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực trước ngày phát hành. Theo số liệu từ WaveMetrix, trailer thứ hai của phim đạt hơn 590 triệu lượt xem trong tuần đầu ra mắt. Sony cho biết lượng vé bán trong ngày mở bán đầu tiên cũng là mức cao nhất của hãng trong vòng 5 năm qua đối với một phim Spider-Man.

m5c3frsg4tzzenyxax3tly.jpg
0d3ad4e4cc43421d1b52.jpg
Hai trailer của "Spider-Man: Brand New Day" lần lượt cán mốc 500 triệu và 1 tỉ lượt xem trên các nền tảng. Ảnh: Sony Pictures

Spider-Man: Brand New Day đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của Peter Parker sau các sự kiện trước đó. Câu chuyện lấy bối cảnh khi nhân vật đã trưởng thành và chấp nhận sống trong một thế giới không còn ai nhớ đến danh tính thật của mình. Khi dành toàn bộ thời gian cho vai trò Người Nhện, Peter phải đối mặt với những biến đổi mới cùng một mối đe dọa đang nhắm đến New York.

Phim do Destin Daniel Cretton đạo diễn, với sự tham gia của Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon và nhiều gương mặt khác. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu vào ngày 31/7.

54ba5e1b30fdb1a3e8ec.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Spider-Man #Tom Holland #Người Nhện #Marvel #Lionel Messi #Sony Pictures #Peter Parker #bóng đá #siêu anh hùng #World Cup #Spider-Man: Brand New Day

Xem thêm

Cùng chuyên mục