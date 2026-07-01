Siêu sao sân cỏ Lionel Messi bất ngờ tham gia "Spider-Man: Brand New Day"?

HHTO - Đang cùng đội nhà chinh chiến tại World Cup 2026, danh thủ người Argentina vẫn khiến người hâm mộ bất ngờ khi góp mặt trong đoạn giới thiệu mới của "Spider-Man: Brand New Day" bên cạnh Tom Holland.

Ngày 30/6, hãng Sony Pictures vừa phát hành một đoạn video giới thiệu đặc biệt cho dự án điện ảnh Spider-Man: Brand New Day mang tên "Super Fan Messi". Đoạn phim ngắn tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi khi được tung ra ngay trong giai đoạn vòng loại trực tiếp của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026.

Lionel Messi﻿ bất ngờ xuất hiện trong đoạn quảng bá mới của "Spider-Man: Brand New Day". Ảnh: Sony Pictures

Trong đoạn video, nhân vật Peter Parker do Tom Holland thủ vai đang ngồi tại một quán cà phê thì nhận ra Lionel Messi bước vào. Sau khoảnh khắc lúng túng vì bất ngờ gặp thần tượng, Peter Parker đã tiếp cận để chào hỏi. Lúc này, tiền đạo người Argentina cho biết bản thân đang tìm kiếm Người Nhện bằng một thiết bị định vị mang tên Spidey-Tracker, công cụ được nhân vật Ned phát triển và công khai trước đó.

Ngay sau đó, Peter Parker nhanh chóng rời đi và trở lại trong trang phục Người Nhện để đưa cầu thủ này trải nghiệm cảm giác đu tơ giữa các tòa nhà cao tầng tại thành phố New York. Đoạn giới thiệu khép lại với biểu cảm đầy phấn khích của Messi khi di chuyển trên không trung cùng siêu anh hùng Marvel.

Sự xuất hiện độc đáo này khiến nhiều khán giả hy vọng được thấy Messi trong Spider-Man: Brand New Day với vai trò khách mời. Dù vậy, phía nhà sản xuất hiện chưa đưa ra xác nhận cụ thể nào về khả năng này. Theo những gì được công bố, đoạn video trên chỉ là sản phẩm nằm trong chiến dịch truyền thông của bộ phim.

Tạo hình của Tom Holland trong bộ giáp mới. Ảnh: Sony Pictures

Bên cạnh sức hút từ màn kết hợp với Messi, dự án mới của Sony cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực trước ngày phát hành. Theo số liệu từ WaveMetrix, trailer thứ hai của phim đạt hơn 590 triệu lượt xem trong tuần đầu ra mắt. Sony cho biết lượng vé bán trong ngày mở bán đầu tiên cũng là mức cao nhất của hãng trong vòng 5 năm qua đối với một phim Spider-Man.

Hai trailer của "Spider-Man: Brand New Day" lần lượt cán mốc 500 triệu và 1 tỉ lượt xem trên các nền tảng. Ảnh: Sony Pictures



Spider-Man: Brand New Day đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của Peter Parker sau các sự kiện trước đó. Câu chuyện lấy bối cảnh khi nhân vật đã trưởng thành và chấp nhận sống trong một thế giới không còn ai nhớ đến danh tính thật của mình. Khi dành toàn bộ thời gian cho vai trò Người Nhện, Peter phải đối mặt với những biến đổi mới cùng một mối đe dọa đang nhắm đến New York.

Phim do Destin Daniel Cretton đạo diễn, với sự tham gia của Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon và nhiều gương mặt khác. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu vào ngày 31/7.