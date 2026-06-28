Chỉ chiếu sớm đã phá đảo doanh thu, sức mạnh của Minions thật không thể đùa

HHTO - Ai mà ngờ chỉ là suất chiếu sớm thôi, bầy Minions vàng chóe đã có doanh thu hơn tất cả những phim còn lại cộng vào.

Trở thành thị trường đầu tiên tại châu Á công chiếu Minions & Quái Vật, Việt Nam đang chứng kiến sức nóng ngày càng tăng của bom tấn hoạt hình. Sau khi chiếu sớm từ ngày 27/6 thì tính đến chiều 28/6, Minions & Quái Vật đã vượt qua mốc 20 tỷ đồng và doanh thu theo ngày cũng nhiều hơn tất cả những phim còn lại cộng vào. Với đà này, Minions & Quái Vật được dự đoán sẽ thu về hơn 200 tỷ đồng ở thị trường Việt.

Thay vì những cái tên quen thuộc như Kevin, Stuart hay Bob, phần phim này sẽ đưa khán giả gặp gỡ những nhân vật mới và độc đáo không kém. Câu chuyện của bộ ba Henry - James - Ed bắt đầu khi James trót say mê điện ảnh và làm phim. Cùng với Ed, bộ ba này đã quyết tâm sẽ làm ra một bộ phim về đề tài quái vật lấy cảm hứng từ những bức vẽ của James mà không lường được những điều đang chờ đợi mình ở phía trước.

James gây ấn tượng mạnh với ngoại hình "độc nhãn" cùng trí tưởng tượng phong phú đã giúp cậu ta trở nên khác biệt so với những thành viên khác trong bộ tộc Minions. Trong khi các Minion khác tập trung tìm kiếm một ác nhân quyền lực khác để phục vụ, James lại thích vẽ, thích kể chuyện. Khi James cố gắng kết hợp đam mê được sáng tạo của mình với những nỗ lực tìm kiếm chủ nhân mới của bộ tộc, kết quả thật thảm hại. Chỉ sau khi phát hiện ra phim ảnh, mục đích sống của James mới dần được hình thành.

Tiếp theo là Henry - chú Minion sở hữu 2 mắt kèm chỏm tóc cực ngố, hứa hẹn là cây hài mới nhú. Henry là người bạn thân thiết nhất, người ủng hộ trung thành nhất và là cộng sự thân tín đầu tiên của James. Cậu ta cổ vũ James, luôn sát cánh bên cạnh James kể cả phải xa cách với các thành viên khác trong bộ tộc.

Cuối cùng là Ed với cái đầu trọc, có chút vụng về nhưng vẫn siêu đáng yêu. Ed là Minion đầu tiên bị khiếm thính nên James và Henry đã tạo nên một hệ thống ký hiệu riêng để giao tiếp với cậu. Khi bộ tộc Minion tách ra, Ed đã quyết định sẽ ở lại bên cạnh James và Henry để góp phần quan trọng vào hành trình làm phim của nhóm.