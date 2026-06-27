Tạm quên Luffy, One Piece công bố dự án toàn nhân vật nữ đặc biệt sắp ra mắt

Tóm tắt những điểm nổi bật về dự án toàn nữ của One Piece: Lịch phát sóng quốc tế: Netflix xác nhận sẽ phát hành tập phim đặc biệt One Piece Heroines toàn cầu vào ngày 11/7/2026, chỉ sáu ngày sau khi lên sóng tại Nhật Bản vào ngày 5/7.

Netflix xác nhận sẽ phát hành tập phim đặc biệt One Piece Heroines toàn cầu vào ngày 11/7/2026, chỉ sáu ngày sau khi lên sóng tại Nhật Bản vào ngày 5/7. Nội dung tập mở màn: Tập phim đầu tiên mang tên "Nami", được chuyển thể từ tiểu thuyết ngoại truyện cùng tên, xoay quanh cuộc gặp gỡ tình cờ và đầy phong cách thời trang giữa nàng hoa tiêu Nami và nhà thiết kế Lebno.

Tập phim đầu tiên mang tên "Nami", được chuyển thể từ tiểu thuyết ngoại truyện cùng tên, xoay quanh cuộc gặp gỡ tình cờ và đầy phong cách thời trang giữa nàng hoa tiêu Nami và nhà thiết kế Lebno. Tiềm năng mở rộng: Dự án sở hữu kho tàng nội dung phong phú khi nguyên tác tiểu thuyết còn khai thác các câu chuyện riêng biệt về Nico Robin, Công chúa Vivi và Công chúa ma Perona.

Người hâm mộ toàn cầu của One Piece vừa nhận được tin vui lớn từ nền tảng phát sóng trực tuyến Netflix. Nền tảng phim nổi tiếng đã cxác nhận ngày phát hành toàn cầu cho dự án hoạt hình đặc biệt mang tên One Piece Heroines, tập trung vào các nữ nhân vật biểu tượng. Tập phim sẽ cập bến nền tảng vào ngày 11/7, chưa đầy 1 tuần sau lịch ra mắt tại quê nhà Nhật Bản.

Dự án One Piece Heroines mang phong cách hoạt hình khác biệt, tập trung vào dàn nhân vật nữ.

Trước đó, đoạn teaser đầu tiên của dự án đã được tung ra, phô diễn màn ra mắt đầy "sang chảnh", đậm chất thời trang của nàng hoa tiêu Nami. Cô cũng là mỹ nhân được chọn làm trung tâm trong tập phim One Piece này, vốn được chuyển thể trực tiếp từ chương truyện cùng tên dành riêng cho cô. Nội dung mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ, tách biệt khỏi những trận chiến khốc liệt trên đại dương để tập trung vào cuộc sống cá nhân đầy màu sắc của các cô nàng.

Nami khác lạ trong tập phim One Piece đặc biệt.

Chuyện phim bắt đầu khi Nami thất vọng trở lại cửa hàng sau khi mua phải một đôi giày khiến đôi chân cô bị đau nhức. Tại đây, cô đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với Lebno - nhà thiết của cửa tiệm. Nhận thấy tiềm năng từ Nami, Lebno đã đề nghị làm cho cô một đôi giày hoàn toàn mới, nhưng đổi lại cô phải đồng ý làm người mẫu cho ông. Quá trình chế tác sau đó được thực hiện bởi nghệ nhân lành nghề Miucha, dẫn đến một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và đậm chất thời trang giữa những tâm hồn nghệ thuật.

Lebno xuất hiện trong phim.

Sau tập về Nami, người hâm mộ vẫn có quyền kỳ vọng vào những phần tiếp theo trong tương lai. Bởi lẽ, nguyên tác One Piece Heroines vốn khai thác câu chuyện của nhiều nữ nhân vật được yêu thích, trong đó không thể thiếu Nico Robin, Công chúa Vivi, "Công chúa ma" Perona... Đây là nguồn tài nguyên phong phú để các nhà sản xuất tiếp tục khai thác và chuyển thể thành các tập phim đặc biệt tiếp theo.

Robin xuất hiện trong tập phim.

Bên cạnh One Piece Heroines , khán giả cũng phấn khích với những hình ảnh đầu tiên về The One Piece - dự án làm mới hoàn toàn mới từ loạt anime huyền thoại, dựa trên bộ truyện tranh gốc của Eiichiro Oda. Đặc biệt, dự án tái hiện toàn bộ hành trình của băng Mũ Rơm một cách cô đọng hơn, giúp khán giả mới có thể dễ dàng tiếp cận vũ trụ này mà không bị ngợp so với 22 mùa của bản phim trước đó.