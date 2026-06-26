Manga lãng mạn hay nhất 2025 lên anime: Tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng

HHTO - Bộ truyện tranh lãng mạn “Yêu Đi Thôi Những Thiên Thần Giả Dối” sẽ được chuyển thể anime. Những hình ảnh đầu tiên được hé lộ đã tạm làm hài lòng các fan khi giữ được phong cách ngọt ngào, thanh lịch và rất đặc trưng từ manga gốc.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung manga gốc.

Tóm tắt nhanh: - Bộ manga shoujo (truyện tranh hướng đến đối tượng độc giả thiếu nữ) nổi tiếng và đạt giải thưởng Yêu Đi Thôi Những Thiên Thần Giả Dối (Fall In Love, You False Angels) được chuyển thể anime. - Nội dung phù hợp với khán giả yêu thích thể loại tình cảm học đường, thiết lập nhân vật độc đáo kiểu “bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo”. - Anime dự kiến lên sóng vào năm 2027, được thực hiện bởi MAPPA.

Ảnh: Coco Uzuki.

Bộ manga shoujo Yêu Đi Thôi Những Thiên Thần Giả Dối của tác giả Coco Uzuki chính thức được xác nhận sẽ chuyển thể thành anime dài tập. Đây là một trong những bộ shoujo nổi tiếng và được yêu thích, cũng như đạt giải thưởng lớn. Yêu Đi Thôi Những Thiên Thần Giả Dối đã đạt giải Best Shoujo Manga tại giải thưởng manga danh giá thường niên Kodansha Manga Awards lần thứ 49.

Ảnh: Coco Uzuki.

Câu chuyện của Yêu Đi Thôi Những Thiên Thần Giả Dối kể về bộ đôi hội học sinh “thiên thần” Otogi và Toki. Theo đó, Otogi Katsura là cô nữ sinh hoàn hảo; vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng. Còn Toki Ninomae cũng là một nam sinh hoàn mỹ; với vẻ ngoài điển trai và tính cách tâm lý, chu đáo.

Một ngày nọ, Otogi vô tình để lộ bản chất thật trước Toki. Nào ngờ, anh chàng theo đó cũng tháo “mặt nạ” xuống. Hóa ra, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt của cặp đôi hội học sinh “hoàn hảo” là để che giấu những tính cách cứng rắn, mạnh mẽ bên trong của cả nàng và chàng. Cả hai đồng ý cùng nhau che giấu bí mật "nổi loạn" này. Từ “đối đầu”, họ dần trở thành bạn bè, và cuối cùng những hạt giống lãng mạn dần dần nảy mầm.

Hình ảnh từ anime. (Ảnh: MAPPA)

Ngoài cốt truyện thú vị, dàn nhân vật cuốn hút, Yêu Đi Thôi Những Thiên Thần Giả Dối còn ghi điểm lớn nhờ phong cách vẽ ngọt ngào, thanh lịch, rất có nét riêng của tác giả Coco Uzuki. Chính vì thế, dù rất vui khi biết bộ shoujo yêu thích được chuyển thể anime, vẫn có không ít fan nơm nớp lo lắng chất lượng hình ảnh của anime sẽ không được như manga gốc. Trường hợp xui xẻo hơn nữa là hình ảnh của anime và manga có thể sẽ “cách xa ngàn cây số”.

Rất may, khi Yêu Đi Thôi Những Thiên Thần Giả Dối bản anime tung teaser, nỗi lo lắng của fan có thể tạm được dập tắt. Có thể thấy, hình ảnh trong anime rất gần với nét vẽ gốc của tác giả Coco Uzuki; màu sắc tổng thể phim cũng ngọt ngào, nịnh mắt.

Otogi...

và Toki trong bản anime. (Ảnh: MAPPA)

Được biết, MAPPA sẽ là studio chịu trách nhiệm “chế biến” bản anime của Yêu Đi Thôi Những Thiên Thần Giả Dối. Đây là studio đã thực hiện nhiều bộ anime nổi tiếng khác như: Chú Thuật Hồi Chiến, Attack On Titan, Chainsaw Man, Ranma 1/2 (bản remake năm 2024)… Yêu Đi Thôi Những Thiên Thần Giả Dối bản anime dự kiến phát sóng vào năm 2027.

Manga Yêu Đi Thôi Những Thiên Thần Giả Dối lần đầu tiên đăng trên tạp chí Dessert của Kodansha từ tháng 4/2023. Đến nay, bản manga đã phát hành đến tập 7 ở Nhật Bản. Riêng thị trường Việt Nam, bản manga đã ra mắt độc giả đến tập 5.

Giấu sau nụ cười ngọt ngào, hoàn mỹ của Otogi...

và của cả Toki là một tính cách cứng rắn, mạnh mẽ. (Ảnh: MAPPA)

Một số bình luận của netizen:

“Bộ shoujo yêu thích của tôi sắp có anime! Ồ yeah!!!”

“Nếu những thiên thần này là giả dối, tôi sẵn sàng trở thành ác quỷ bị họ mê hoặc.”

“Tôi cứ lo lắng mãi anime sẽ trông như thế nào, vì tranh của Coco Uzuki rất là đặc trưng, mà trông teaser đẹp phết nên tôi chuyển sang chế độ háo hức chờ chiếu rồi.”

“Việc MAPPA chọn thể loại hài lãng mạn là một bước ngoặt thú vị sau nhiều cảnh máu chiến. Hóng mạnh!”

“MAPPA remake Ranma 1/2 mượt lắm, tôi rất thích. Có thể yên tâm về Yêu Đi Thôi Những Thiên Thần Giả Dối rồi.”

“Otogi và Toki lên anime đẹp quáaaaa điiiiiii mấttttttttt!!!”

“MAPPA lại tiếp tục cho ra mắt một hit nữa cho mà xem.”

“Ôi, sự lãng mạn ngọt ngào rất cần thiết trong thời điểm hỗn loạn này, ít nhất là đối với tôi.”

“Thời kỳ hoàng kim của shoujo vẫn tiếp diễn. Ôi, tôi yêu cuộc sống quá!”