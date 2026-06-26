Loạt chi tiết ẩn ý trong phim Obsession: Số phận nhóm bạn được "tiên tri" từ đầu?

HHTO - Phim Obsession - Ám Ảnh có nhiều chi tiết ẩn ý mà có thể người xem đã bỏ lỡ, qua đó lý giải nhiều bí ẩn xoay quanh bi kịch của Nikki.

Bộ phim Obsession - Ám Ảnh của đạo diễn Curry Barker đã vươn lên vị trí hạng 1 doanh thu phòng vé ngày tại Việt Nam, khiến khán giả bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Ngoài câu chuyện bi kịch mà nữ chính Nikki (do Inde Navarrette đóng) hứng chịu, phim còn có nhiều chi tiết ẩn thú vị được cài cắm.

Bức ảnh chụp cả nhóm bạn

Trước khi mọi bi kịch xảy ra trong Obsession, cả nhóm bạn gồm Bear, Ian, Nikki và Sarah đã cùng nhau chụp ảnh photobooth. Song, loạt ảnh tưởng chừng vui vẻ này lại có nhiều dấu hiệu tiên đoán số phận tất cả nhân vật. Ian chỉ tay vào đầu, tạo hình cây súng, cũng như tư thế ngả nghiêng của Sarah đều báo hiệu cho số phận nghiệt ngã sau này của họ. Bên cạnh đó, Nikki và Bear có khoảng cách, cho thấy cả hai không thật sự bên cạnh và yêu nhau như điều ước của anh chàng.

Năng lực thật sự của Liễu Ước Nguyện

Liễu Ước Nguyện (One Wish Willow) thực chất là một thực thể trung lập, không nghiêng hẳn về tốt hay xấu. Điều ước được ban hành tùy thuộc vào cách sắp xếp từ ngữ, và ý định của người ước. Bằng chứng là ngoài trường hợp của Bear, những người khác đều có kết quả tốt. Chẳng hạn như Ian đã có 1 tỷ USD như mình "vô tình" ước, hoặc ông chủ cửa hàng vẫn bình an vô sự dù đã sử dụng điều ước của mình.

Mọi thứ xoay quanh chú mèo Sandy

Ngay từ đầu phim Obsession, Bear đã trải qua nỗi đau mất đi chú mèo Sandy mà anh yêu thương. Sau đó, hình ảnh của Sandy liên tục xuất hiện thông qua Nikki phiên bản điều ước. Cô liên tục nhắc đến chuyện này với Bear và cho rằng đây chính là "tình yêu" để cô bắt chước theo. Chính vì vậy, Nikki có nhiều cử chỉ, điệu bộ khá giống mèo, thậm chí là cách mà cô bám dính lấy Bear mọi nơi.

Bên cạnh đó, phân đoạn Nikki khiến Bear hoảng loạn vì món bánh kẹp cũng có ẩn ý sâu xa. Bởi lẽ trong tiếng Anh, bánh kẹp là "sandwich", hay có thể viết tắt thành "sandy", cũng là tên mèo của Bear.

Sarah luôn ngồi bên trái Bear

Nếu để ý từ đầu đến cuối phim, Sarah luôn ngồi bên trái Bear. Dù chỉ là trò chuyện bâng quơ, hay khi chơi trò chơi rút gỗ lẫn lần hẹn nhau ra xe nói chuyện, Sarah luôn là "điểm trái" mà Bear chớ nên phạm phải. Ngược lại, Nikki lại ngồi bên phải Bear ở nhiều phân đoạn, trông "đúng đắn" nhưng thực chất không hề ổn chút nào.

Nữ chính Nikki "choàng tỉnh" nhờ ảnh phản chiếu

Trong một số cảnh của Obsession, Nikki thật đã tỉnh dậy, thoát khỏi sự kiểm soát của điều ước trong thời gian ngắn. Rất có thể, điểm mấu chốt giúp cô choàng tỉnh chính là nhờ ảnh phản chiếu. Ở đoạn đầu khi điều ước vừa có hiệu lực, Nikki đã có khoảnh khắc rất ngắn tỉnh dậy, nhiều khả năng là thông qua kính chiếu hậu xe của Bear. Sau đó ở lần chơi rút gỗ ở nhà Ian, Nikki đã nhìn cận mắt Bear một thời gian, nhờ đó mà cô đã trở lại.

Lý do Nikki "trừ khử" Sarah

Không hẳn là vì ghen với Bear, Nikki "tiễn bay màu" Sarah vì một chi tiết sâu xa hơn. Trong thời gian Nikki điều ước trở nên kỳ lạ, Bear dần cảm thấy sợ hãi và xa cách, ngược lại tìm đến sự an ủi của Sarah. Sarah cũng dần dần gần gũi với Bear hơn, chủ động chia sẻ với Bear kết quả đại học vì cô đã thích anh từ lâu. Và vì tình cảm mà Sarah dành cho Bear đang lớn dần, Nikki buộc phải dập tắt nó theo chính điều ước ban đầu của Bear: "Được Nikki Freeman yêu hơn bất kì ai trên thế giới".