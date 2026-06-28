Nàng hậu đình đám Engfa Waraha nên duyên cùng "nam thần boylove” Apo Nattawin

Ma Nữ Oán Tình theo chân Malee (Engfa Waraha thủ vai) - một cô gái với vẻ đẹp cuốn hút nhưng mang trong mình vết thương sâu sắc từ thời thơ ấu. Số phận đưa cô đến một khu chung cư cũ, nơi những ký ức đau đớn từ thời thơ ấu liên tục quay về ám ảnh. Tại đây, Malee gặp Pran (Apo Nattawin thủ vai) - một nhà thực vật học và bậc thầy pha chế trà với quá khứ từng bị bạo hành. Là người đầu tiên nhìn thấy con người thật của Malee thay vì những “vết nhơ” mà xã hội gán lên cô, Pran dần trở thành điểm tựa tinh thần để cả hai chữa lành những tổn thương của nhau.

Hai con người cô đơn đã tìm thấy nhau

Thế nhưng, tình yêu tưởng chừng đẹp đẽ ấy bắt đầu lung lay trước sự xuất hiện của Asanai - người bạn thân duy nhất của Pran, và Namsai - một chuyên gia trị liệu tâm lý với xuất thân giàu có, người dường như hoàn hảo để sánh đôi cùng Pran. Cả hai liên tục tác động và tìm cách kéo Pran rời xa Malee. Khi quá khứ dần bị phơi bày, một chuyện kinh hoàng xảy ra, để lộ những sự thật mà họ đã cố gắng che giấu suốt nhiều năm.

Engfa lúc nào cũng xinh đẹp

Tuy cộp mác phim kinh dị nhưng Ma Nữ Oán Tình lại là hành trình những con người cô độc đang khao khát được thấu hiểu, yêu thương và chữa lành những tổn thương đã đeo bám họ từ quá khứ. Chưa kể phim còn quy tụ bộ đôi nhan sắc cực phẩm: Engfa Waraha cùng Apo Nattawin.

Engfa Waraha được đông đảo khán giả biết đến sau khi đăng quang Miss Grand Thailand 2022 và giành ngôi Á hậu 1 tại Miss Grand International cùng năm. Sau thành công trong lĩnh vực sắc đẹp, cô lấn sân sang diễn xuất và ghi dấu ấn với nhiều vai chính trong phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Mỹ nam Apo có diện mạo nam tính

Apo Nattawin bắt đầu nổi tiếng từ vai Porsche trong series boylove đình đám KinnPorsche (2022). Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Apo Nattawin còn là Đại sứ toàn cầu của Dior và Piaget, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang danh giá trên thế giới. Với sức hút mạnh mẽ cùng lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo, Engfa Waraha và Apo Nattawin được kỳ vọng sẽ tạo nên sức nóng đáng kể cho bộ phim khi khởi chiếu tại Việt Nam.