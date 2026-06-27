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Siêu Nhân Gao tung loạt siêu thú mới, liệu có phần phim tiếp theo ra mắt?

Thiện Dư

HHTO - Dàn siêu thú mới của Siêu Nhân Gao đang được khán giả Việt bàn tán xôn xao vì tạo hình sáng tạo, bắt mắt dựa trên các loài vật có thật.

Trong dịp kỷ niệm 25 năm, thương hiệu Siêu Nhân Gao đình đám tuổi thơ khiến khán giả Việt bất ngờ khi tung ra những thông tin mới thú vị. Trong số đó, danh sách những siêu thú mới xuất hiện với hình ảnh biến hình bắt mắt, trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Siêu Nhân Gao tung dàn siêu thú mới nhân dịp kỷ niệm 25 năm. Nguồn: BANDAI

Trong video mới nhất, Siêu Nhân Gao giới thiệu đến khán giả những siêu thú mới bao gồm Gao Công, Gao Rùa Biển, Gao Chuột Túi và Gao Hải Mã. Hình ảnh các siêu thú mới này lao ra từ đảo siêu thú, kết hợp cùng các Gao khác thành robot biến hình khổng lồ mang đến cảm giác hoài niệm, nhưng cũng mới mẻ cho khán giả.

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Dàn siêu thú được tung ra trong đợt này.

Thực chất, đây không phải hình ảnh "nhá hàng" cho tập phim hay dự án truyền hình mới từ Siêu Nhân Gao. Dàn siêu thú này chỉ là ấn phẩm đồ chơi đặc biệt, được phía BANDAI tung ra để kỷ niệm 25 năm thương hiệu này lên sóng và chiếm trọn tình yêu thương của người xem khắp châu Á.

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Gao Công khi kết hợp cùng robot siêu thú.

Tuy vậy, hình ảnh độc đáo của những siêu thú mới vẫn được khán giả bàn tán, dành lời khen ngợi vì sáng tạo. Bên cạnh đó, một số siêu thú khác cũng đang "rục rịch" ra mắt gồm Rắn Hổ Mang, Lợn Rừng và Dơi, hứa hẹn làm giàu thêm bộ sưu tập siêu thú lừng lẫy màn ảnh một thời.

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Những siêu thú khác đang chờ đợi ra mắt.

Trước đó vào tháng 11/2025, loạt phim siêu nhân kinh điển Super Sentai chính thức nói lời tạm biệt với khán giả. Thương hiệu này kết thúc hành trình 5 thập kỷ, với lý do doanh thu từ hàng hóa và sự kiện không đủ bù chi phí sản xuất. Mặt khác, không ít người hâm mộ hy vọng đài phát sóng TV Asahi sẽ sớm "tái thiết" thương hiệu, mang đến một kỷ nguyên mới cho dòng phim siêu nhân nhưng với mô hình tối ưu hóa chi phí song song với chất lượng được đảm bảo không kém gì lúc xưa.

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Thiện Dư
#Siêu Nhân Gao #BANDAI #Sự kiện kỷ niệm 25 năm Siêu Nhân Gao #Dàn siêu thú mới và tạo hình sáng tạo #Thương hiệu đồ chơi Bandai kỷ niệm #Tương lai thương hiệu Siêu Nhân Gao #Tình yêu và hoài niệm về phim siêu nhân

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