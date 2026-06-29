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Hé lộ cái kết khác của phim Obsession - Ám Ảnh, vì sao bị đạo diễn loại bỏ?

Thiện Dư

HHTO - Phim Obsession - Ám Ảnh vốn có một cái kết khác đen tối và bế tắc không kém, nhưng đã không được đạo diễn Curry Barker lựa chọn.

Hiện tượng kinh dị Obsession - Ám Ảnh tiếp tục càn quét rạp chiếu Việt khi giữ vững ngôi vương doanh thu trong ngày, đồng thời chạm mốc 30 tỷ đồng sau 10 ngày. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Curry Barker mang đến bi kịch cho nữ chính Nikki (do Inde Navarrette đóng) khi hứng chịu lời nguyền điều ước từ Bear (do Micheal Johnston đóng). Tuy vậy, đoạn kết phim thực chất đã có sự thay đổi, khiến Barker đắn đo trong thời gian dài.

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Cái kết "Romeo và Juliet" suýt bước lên màn ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Entertainment Weekly, đạo diễn Curry Barker cùng nam diễn viên Michael Johnston đã hé lộ về cái kết gốc của Obsession, khẳng định nó đen tối hơn nhiều so với bản chiếu rạp chính thức. Theo kịch bản ban đầu, Barker từng dàn dựng một cái kết mang hơi hướng bi kịch kiểu "Romeo và Juliet". Trong phiên bản này, Nikki không thể chịu đựng nổi cú sốc và sự tàn khốc của chuỗi bi kịch nên đã lựa chọn cách tự kết liễu đời mình.

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Trong cái kết ban đầu của Obsession, Nikki cũng bỏ mạng như nhóm bạn.

Nếu kết thúc theo hướng này, Obsession sẽ khép lại bằng dấu chấm hết tuyệt vọng, khi cả nhóm bạn đều không thể sống sót. Chưa dừng lại ở đó, cốt truyện còn từng có hướng đi khác "rối não" hơn. Theo nguồn tin từ TheInsneider, bản thảo ban đầu được đội ngũ sản xuất xây dựng theo phong cách gần giống với A24, trong đó cài cắm chi tiết những viên thuốc từ sớm nhằm đánh lạc hướng khán giả. Từ đó, ẩn ý sau cùng của phim nằm ở câu hỏi liệu toàn bộ chuỗi sự kiện kinh hoàng đang diễn ra là thật, hay chỉ là ảo tưởng của nhân vật Bear.

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Thay đổi phút chót từ Curry Barker

Mặc dù đã quay xong xuôi đoạn kết đầu tiên như trên cho Obsession, Curry Barker vẫn quyết định quay thêm các phương án dự phòng, bao gồm cả cảnh để cô sống sót. Trong phòng hậu kỳ, đạo diễn đã ngồi xem lại màn trình diễn xuất thần của Inde Navarrette trong phân đoạn này, và cuối cùng quyết định chọn đoạn kết như đã chiếu trên màn ảnh rộng toàn cầu. Trước đó, các thành viên ekip phim cũng đã cố gắng thuyết phục anh rằng: "Phim sẽ trở nên ám ảnh và đáng sợ hơn gấp bội nếu cô ấy là người duy nhất phải sống sót, trải qua toàn bộ cơn ác mộng này".

Bằng chứng là việc Nikki sống sót đã nâng tầm nhân vật trở thành nạn nhân đáng thương nhất, chịu đựng sự tra tấn tinh thần nặng nề và còn phải lãnh chịu hậu quả mà cô không thể kiểm soát. Barker cũng hé lộ rằng số phận của Nikki rồi sẽ được bật mí trong dự án phim mới của anh, và khả năng cao cô sẽ bị pháp luật xử lý.

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Đạo diễn Curry Barker ấp ủ phiên bản đầy đủ hơn của Obsession.

Tính đến ngày 29/6, Obsession đã vượt 370 triệu đôla toàn cầu, giữ ngôi vương phim kinh dị ăn khách của năm 2026. Thành tích này nối gót những trường hợp tương tự như The Blair Witch Project hay Paranormal Activity năm xưa, khi dự án kinh phí thấp, được sản xuất bởi ekip nhỏ lẻ trở thành hiện tượng bùng nổ. Mặt khác, bản thân đạo diễn Curry Barker cũng từng úp mở về một phiên bản riêng của anh trong tương lai, có thể là phiên bản dài từng chiếu tại các liên hoan phim, sở hữu những phân đoạn cắt bỏ và nhất là đoạn kết khác mà ai cũng tò mò.

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Thiện Dư
#Inde Navarrette #Micheal Johnston #Curry Barker #Obsession #Ám Ảnh

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