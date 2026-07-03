Chiara Falcone: Từ Giọng Hát Việt Nhí đến hiện tượng cover lời Việt triệu view

HHTO - Chiara Falcone đang trở thành cái tên gây sốt trên mạng xã hội nhờ loạt video cover các ca khúc quốc tế bằng lời Việt. Không chỉ gây ấn tượng với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, nữ ca sĩ còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ bởi bản chuyển ngữ khéo léo, giữ được tinh thần của bản gốc nhưng vẫn tự nhiên và gần gũi với khán giả Việt Nam.

Chiara sở hữu kênh TikTok với hơn 100.000 người theo dõi, thu hút hàng triệu lượt xem nhờ loạt video cover các ca khúc nổi tiếng bằng lời Việt. Chia sẻ về hành trình của mình, Chiara cho biết cô bắt đầu đăng những video cover từ khoảng tháng 12/2024. Tuy nhiên, phải đến thời gian gần đây, các video của Chiara mới bùng nổ trên mạng xã hội.

Chiara Falcone cover bài hát Summertime Sadness bằng tiếng Việt.

Trước sự đón nhận và những lời khen từ công chúng, cô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Mỗi khi nhận được những lời khen hay bình luận động viên từ mọi người, tôi thật sự rất vui và biết ơn. Có những lúc tôi cảm thấy nản, tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục làm video hay không. Nhưng chính sự yêu thương và ủng hộ của khán giả, đã tiếp thêm động lực để tôi kiên trì đến ngày hôm nay. Vì vậy, tôi rất trân trọng tình cảm mà mọi người đã dành cho mình, và đó cũng là động lực để tôi cố gắng mang đến nhiều sản phẩm tốt hơn trong tương lai.”

Chiara sinh năm 2001, mang trong mình 2 dòng máu Việt - Ý (mẹ là người Việt còn cha là người Ý). Từ bé, cô đã theo cha mẹ về Việt Nam sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Ngay từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát khi tích cực tham gia biểu diễn tại các buổi ca nhạc từ thiện như Chung tay vì nỗi đau da cam (2011), Hành trình xuyên Việt từ Quảng Trị đến Thành phố Hồ Chí Minh,...

Chiara tham gia biểu diễn tại chương trình âm nhạc gây quỹ Mang âm nhạc đến bệnh viện (năm 2015) tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Không chỉ tích cực trong các hoạt động cộng đồng, Chiara còn sớm bộc lộ tài năng âm nhạc khi hai lần tham gia Giọng Hát Việt Nhí vào các năm 2013 và 2016. Dưới sự dẫn dắt của Vũ Cát Tường, Chiara ghi dấu với loạt màn trình diễn giàu nội lực như Stone Cold, Tiếng đàn bầu và My Story, chinh phục cả ban huấn luyện lẫn khán giả.

Chiara gây bão cộng đồng mạng với giọng hát đầy nội lực khi trình diễn ca khúc Stone Cold.

Sau gần 10 năm kể từ Giọng Hát Việt Nhí 2016, Chiara vẫn bền bỉ theo đuổi đam mê âm nhạc thông qua các video cover trên mạng xã hội. Từ việc hát chỉ để thỏa niềm yêu thích, cô dần nghiêm túc với con đường sáng tạo nội dung khi nhận được sự yêu mến của khán giả. Chiara cho biết mong muốn lớn nhất của mình là lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, để những ca khúc cô thể hiện có thể giúp người nghe cảm thấy thư giãn, vui vẻ hoặc tìm thấy sự đồng cảm sau một ngày dài.

Bên cạnh việc thể hiện các ca khúc, Chiara còn chủ động tìm kiếm và lan tỏa những bản lời Việt ý nghĩa do các bạn trẻ tài năng sáng tác. “Dù mang trong mình hai dòng máu Việt - Ý, tôi luôn tự hào mình là một người con của Việt Nam. Đối với tôi, tiếng Việt là một ngôn ngữ kỳ diệu, giàu cảm xúc và ẩn chứa nhiều cách diễn đạt tinh tế. Vì vậy, thông qua những bản cover lời Việt, tôi muốn khoác lên những ca khúc nổi tiếng một màu sắc mới, giúp kết nối khán giả với âm nhạc nước ngoài một cách thân thuộc, gần gũi và trọn vẹn cảm xúc hơn.” - Chiara chia sẻ.

Ngoài ra, giọng ca sinh năm 2001 chia sẻ rằng mình đang bắt đầu thực hiện kế hoạch hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp: “Những bản cover là bước khởi đầu rất đẹp, nhờ đó tôi có cơ hội được nhiều khán giả biết đến và kết nối với những người yêu âm nhạc. Tuy nhiên, mục tiêu lâu dài của tôi không chỉ dừng lại ở đó, tôi hy vọng sẽ sớm có cơ hội phát hành những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng, để khán giả có thể hiểu hơn về con người cũng như cá tính âm nhạc của tôi.”