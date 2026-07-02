Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Tăng Thanh Hà: “Mình sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều mà mình vẫn còn rất yêu”

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Tăng Thanh Hà thừa nhận cô đã có một hành trình rất đẹp với Hoàng Hậu Cuối Cùng, sau 13 năm vắng bóng khỏi phim trường.

Ngay trong buổi giới thiệu dự án, nhà sản xuất Hoàng Hậu Cuối Cùng đã khẳng định đây không phải phim lịch sử mà thuộc thể loại tâm lý, khắc họa đời sống, cảm xúc và những lựa chọn của các nhân vật trong Hoàng tộc cuối cùng của Việt Nam. Phim mong muốn mang đến cho khán giả một góc nhìn gần gũi hơn về những con người phía sau danh vị, để lịch sử không chỉ được nhìn qua những cột mốc, mà còn được cảm nhận qua những số phận, cảm xúc và những quyết định rất đời thường.

tang-thanh-ha-2-6573.jpg
Dàn diễn viên Hoàng Hậu Cuối Cùng

Kịch bản không khai thác các nhân vật như một vị Vua hay một vị Hoàng hậu, mà là những con người - một người vợ, người chồng, người cha, người mẹ với những yêu thương, tổn thương và lựa chọn của riêng mình. Sự mới mẻ của Hoàng Hậu Cuối Cùng không đến từ việc thay đổi lịch sử, mà đến từ một góc nhìn khác về những con người đã đi qua lịch sử.

phu09510.jpg
tang-thanh-ha-3-121.jpg
Tăng Thanh Hà vào vai Hoàng hậu Nam Phương

Dù đã có nhiều lời đồn đoán từ trước, khán giả vẫn rất hào hứng khi thấy Tăng Thanh Hà bước ra trong tạo hình kinh điển của Hoàng Hậu Nam Phương. Người Việt đã quá quen thuộc với bộ ảnh chụp vị Hoàng hậu cuối cùng trong bộ váy lụa trắng thanh nhã ôm lấy thân hình mảnh mai, mái tóc ngắn uốn xoăn… nên ai cũng thích thú khi thấy Tăng Thanh Hà tái hiện lại hình ảnh này.

page.jpg
Cô khéo léo chọn tạo hình gợi nhớ đến nguyên mẫu

Ngọc nữ màn ảnh Việt tâm sự vai diễn đến với cô như một cái duyên. Sau 13 năm dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, cho gia đình, cho các con thì hiện giờ, Tăng Thanh Hà lại khao khát được sống cùng nhân vật và quay lại với diễn xuất. Khi nhận được lời mời này, Tăng Thanh Hà đã cân nhắc rất nhiều, bởi đóng vai Hoàng hậu Nam Phương vừa là một vinh dự, vừa là một áp lực và trách nhiệm rất lớn. Nhưng cô nhận ra “mình sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều mà mình vẫn còn rất yêu” và đã có một hành trình rất đẹp với Hoàng Hậu Cuối Cùng”.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tăng Thanh Hà #Hoàng hậu Nam Phương #Hoàng Hậu Cuối Cùng #Tăng Thanh Hà trở lại

Xem thêm

Cùng chuyên mục