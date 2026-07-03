ATVNCG 2026: Huỳnh Lập, Toki Thành Thỏ và Đông Hùng gây bất ngờ vì điều này

HHTO - Cùng sinh năm 1993 nhưng ba Anh tài Huỳnh Lập, Toki Thành Thỏ và Đông Hùng lại khiến khán giả bất ngờ bởi ngoại hình và năng lượng khác biệt hoàn toàn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Dù Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn giữ tinh thần quy tụ những nghệ sĩ đa màu sắc như K24, dàn Anh tài K26 lại khiến netizen bất ngờ bởi sự chênh lệch rõ rệt về ngoại hình, phong thái lẫn năng lượng sân khấu, dù nhiều người thực chất cùng tuổi. Điển hình là bộ ba Quý Dậu 1993 gồm Huỳnh Lập, Toki Thành Thỏ và Đông Hùng - ba cái tên đang được Gai Con chú ý bởi giao diện khác biệt đến mức khó tin họ sinh cùng năm.

Huỳnh Lập là gương mặt gây nhiều tò mò ngay từ khi xác nhận tham gia chương trình. Bén duyên nghệ thuật từ năm 2012, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua loạt phim ngắn trước khi bứt phá mạnh mẽ với ngôi vị Quán quân Cười Xuyên Việt 2015. Sau đó, sự nghiệp của anh tiếp tục nở rộ qua các dự án điện ảnh cùng hàng loạt video parody đạt hàng chục triệu lượt xem.

Với lối nói chuyện hoạt ngôn, tư duy sáng tạo và khả năng "quăng miếng" duyên dáng, Huỳnh Lập nhanh chóng trở thành "cây hài" tại nhà chung Chông Gai. Đặc biệt khi chung nhóm "Anh tài lắm chiêu" cùng Đại Nghĩa và Mew Amazing, bộ ba tạo nên một tổ hợp đi tới đâu "ồn" tới đó.

Huỳnh Lập đã mang chính những màu sắc đã làm nên tên tuổi của mình trong suốt 16 năm hoạt động nghệ thuật lên sân khấu ATVNCG 2026. Ảnh: FBNV.

Sau khi tập 1 phát sóng, phần trình diễn của nam nghệ sĩ nhận nhiều phản hồi tích cực. Khán giả đánh giá anh vẫn giữ được sự duyên dáng, sáng tạo vốn có, đồng thời cho thấy nỗ lực nghiêm túc khi thử sức với ca hát, vũ đạo.

Nếu Huỳnh Lập mang đến nguồn năng lượng náo nhiệt, thì Toki Thành Thỏ lại là trường hợp khiến khán giả bất ngờ theo một cách khác. Tròn 10 năm kể từ ngày debut cùng UNI5, Toki bước vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với tư cách nghệ sĩ độc lập, mang theo nhiều kỳ vọng lẫn hoài niệm. Ngay từ những khung hình đầu tiên, nam ca sĩ đã thu hút sự chú ý nhờ gương mặt điển trai, phong thái điềm đạm cùng "hào quang idol" vẫn gần như nguyên vẹn sau nhiều năm.

Trai đẹp sinh năm 1993 vẫn giữ phong độ về ngoại hình, thần thái biểu diễn sau 8 năm quay trở lại sân khấu. Ảnh: FBNV.

Màn trình diễn solo với ca khúc Hãy Khóc Trên Vai Anh nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen từ khán giả. Không chỉ gây ấn tượng bởi visual nổi bật, Toki còn ghi điểm nhờ giọng hát giàu cảm xúc và khả năng xử lý ổn định ở những đoạn cao trào. Điều khiến nhiều người thích thú hơn cả là việc Toki sinh năm 1993 nhưng sở hữu diện mạo trẻ trung đến mức không ít khán giả đùa rằng "nói Toki sinh năm 2003 cũng tin".

Trong khi đó, Đông Hùng lại mang hình ảnh gần như đối lập với phong cách đĩnh đạc, trưởng thành. Dù khởi đầu với nhạc trẻ, Đông Hùng lại được công chúng nhớ đến nhiều hơn qua những ca khúc mang âm hưởng Cách mạng. Chính sự chuyển hướng này đã giúp anh mở rộng tệp khán giả và tạo dựng dấu ấn riêng trong thị trường V-Pop.

Nam nghệ sĩ thường xuất hiện với giao diện nghiêm túc, trưởng thành. Ảnh: FBNV.

Chính hình ảnh chững chạc cùng những tiết mục giàu tính chính luận khiến nhiều người lầm tưởng Đông Hùng thuộc thế hệ... 8X. Thế nhưng tại tập 1, nam ca sĩ lại khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ mình từng theo đuổi Hip-Hop và thậm chí muốn thách đấu với nhóm "Anh tài hào hoa", nơi có Anh tài Tùng Mint - một B-boy kỳ cựu của giới Hip-Hop.