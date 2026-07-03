Chỉ vài giây lên hình, Pháp Kiều đã trở thành tâm điểm của Tinh Hà "Say Hi"

HHTO - Màn xuất hiện của Pháp Kiều tại Tinh Hà “Say Hi” không chỉ gây chú ý bởi tạo hình nổi bật mà còn khiến nhiều khán giả bất ngờ trước sự thay đổi sau hai năm. Từ một thí sinh giàu cá tính, Pháp Kiều đang dần khẳng định mình bằng âm nhạc và phong cách riêng.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ từ Tinh Hà “Say Hi”, Pháp Kiều đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen về diện mạo trưởng thành và thần thái tự tin hơn, màn xuất hiện của Pháp Kiều còn khiến cư dân mạng thích thú với bộ suit xanh nổi bật kết hợp phần tà voan tím dài phủ kín ghế ngồi.

Pháp Kiều gửi lời chào sân cực “slay” khi đến với Tinh Hà "Say Hi".

Nhiều bình luận hài hước ví Pháp Kiều mang “phong thái nữ hoàng”, “thí sinh đi thi mà như celeb”, thậm chí đùa rằng Pháp Kiều “không cho ai chiếm spotlight” hay “đi thi để lấy center”. Chỉ với vài giây xuất hiện, Pháp Kiều đã nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất sau khi teaser Tinh Hà "Say Hi" lên sóng.

Khoảnh khắc ngồi “chiếm trọn spotlight” của Pháp Kiều gây bàn tán.

Không ít khán giả cũng đặt màn xuất hiện của Pháp Kiều tại Tinh Hà "Say Hi" bên cạnh hình ảnh của Kiều ở tập 1 Anh Trai "Say Hi" cách đây hai năm. Nếu ở mùa đầu, giọng ca 3 Bích vẫn có phần dè dặt và trang phục "hơi hiền" hơn so với cá tính vốn có thì lần trở lại này, Pháp Kiều thực sự "bung lụa".

Thời điểm tham gia Anh Trai “Say Hi” 2024, Pháp Kiều là một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý. Phong cách Rap melodic hiện đại, cách xử lý flow linh hoạt cùng tư duy trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân giúp Kiều nhanh chóng nổi bật giữa dàn nghệ sĩ. Song song đó, hình ảnh và gu thời trang táo bạo, ổn định cũng giúp cho Pháp Kiều tạo nên một màu sắc riêng.

Pháp Kiều ghi dấu với màn trình diễn đậm chất riêng tại ATSH 2024.

Sau khi bước ra khỏi Anh Trai “Say Hi”, Pháp Kiều không lựa chọn xuất hiện dày đặc trên các game show hay tận dụng hiệu ứng truyền thông ngắn hạn. Thay vào đó, Pháp Kiều dành thời gian cho phòng thu, sáng tác, phát hành sản phẩm mới và liên tục biểu diễn trên nhiều sân khấu để tích lũy kinh nghiệm.

Qua từng dự án, khán giả có thể dễ dàng thấy được sự thay đổi trong cách xây dựng hình ảnh, tư duy âm nhạc và khả năng kể câu chuyện bằng chất liệu cá nhân của Kiều. Thay vì chỉ được nhớ đến bởi phong cách nổi bật, Pháp Kiều dần để âm nhạc trở thành yếu tố giữ chân người nghe.

Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình chuyển mình của Pháp Kiều là album đầu tay Kiêu Xa, được phát hành năm 2025 gồm 9 ca khúc được chia thành ba chương cảm xúc "slay - chill - dark". Album khắc họa nhiều lát cắt trong con người Pháp Kiều từ sự tự tin, kiêu hãnh đến những rung động và tổn thương, đồng thời cũng lồng ghép những câu chuyện về tình yêu, trải nghiệm và hành trình làm nghề của chính Pháp Kiều.

Kiêu Xa - Album đầu tay của Pháp Kiều.

Những nỗi niềm giấu kín được gửi gắm trọn vẹn trong Kiêu Xa.

Không bó hẹp trong một màu sắc, Kiêu Xa kết hợp rap, pop và hip-hop đương đại, tiếp tục phát huy thế mạnh về phần hình ảnh và thời trang - những yếu tố đã trở thành “thương hiệu” của Pháp Kiều. Album cũng đánh dấu giai đoạn Pháp Kiều chuyển từ hình ảnh một gương mặt bước ra từ chương trình thực tế sang một nghệ sĩ chủ động định hình bản sắc thông qua các dự án âm nhạc được đầu tư bài bản.

Không dừng lại ở việc phát hành album, Pháp Kiều tiếp tục mang các ca khúc mới đến nhiều sân khấu biểu diễn, từng bước hoàn thiện kỹ năng trình diễn và khả năng kết nối với khán giả. Mỗi lần xuất hiện đều cho thấy sự chỉn chu hơn trong cách làm nghề từ việc lựa chọn trang phục, xây dựng concept cho đến phong cách biểu diễn.

Việc góp mặt trong Tinh Hà “Say Hi” không chỉ đơn thuần là màn hội ngộ với khán giả của Vũ trụ “Say Hi”, đây còn là dịp để Pháp Kiều khẳng định thành quả của chặng đường hai năm miệt mài làm nghề. Từ một thí sinh gây chú ý nhờ cá tính nổi bật, Pháp Kiều đang từng bước khẳng định vị thế trong làng giải trí bằng những sản phẩm âm nhạc mang đậm cá tính riêng.