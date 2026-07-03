Trúc Nhân hóa “nhiếp ảnh gia", tặng ba mẹ bộ ảnh du lịch “chấn động”

Mới đây, Trúc Nhân khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch cùng ba mẹ tại Thái Lan. Trong vai trò của một nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ, nam ca sĩ biến bộ ảnh gia đình thành một “series hài tình huống” khi lựa chọn những góc quay khác lạ, bắt trọn được biểu cảm thú vị của phụ huynh.

Thay vì những bức hình check-in lung linh, nam ca sĩ lại biến bộ ảnh du lịch của gia đình thành một "series hài tình huống".

Ngay từ bức ảnh đầu tiên tại sân bay, Trúc Nhân đã cho thấy sự nghiêm túc trong vai trò “nhiếp ảnh gia” khi xuất hiện với máy ảnh chuyên nghiệp, chăm chú căn góc để chụp ba mẹ. Tuy nhiên, càng xem về sau, khán giả càng nhận ra "tầm nhìn nghệ thuật" của nam ca sĩ dường như đi theo một hướng rất riêng: Ảnh thì mờ nhoè, ảnh thì tối om, có ảnh chụp với vật thì không biết đâu là nhân vật chính…

Các bức ảnh không đi theo tiêu chuẩn thẩm mỹ thường thấy nhưng ghi lại trọn vẹn biểu cảm của các thành viên trong gia đình. Điều này được netizen đánh giá là yếu tố giúp bộ ảnh thêm phần ý nghĩa và đáng nhớ.

Bộ ảnh du lịch của gia đình Trúc Nhân khiến netizen cười nghiêng ngả.

Điều thú vị còn nằm ở những dòng chú thích mà Trúc Nhân đính kèm dưới từng bức ảnh.

Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ sự bất lực trước tài năng chụp ảnh của Trúc Nhân, hài hước cho rằng nam ca sĩ chỉ nên tập trung hát thay vì lấn sân sang bộ môn chụp ảnh: “Anh ơi anh là idol của em nhưng mà thiệt sự luôn á, anh chụp hình… xấu quá à”, “Chụp cỡ 2 thằng con của tui á trời, ko khác chút nào, chắc trend bây giờ là vậy á”, “Con xin lỗi 2 bác chứ, lướt tới tấm nào cười tấm đó”,...

Phút bình yên hiếm hoi của cả gia đình trong kỳ nghỉ do "nhiếp ảnh gia" bận tạo dáng.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Trúc Nhân công khai thể hiện tình cảm dành cho gia đình. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ về sự gắn bó với ba mẹ và xem gia đình là nguồn cảm hứng trong hành trình nghệ thuật.

Năm 2019, khi ra mắt MV Lớn Rồi Còn Khóc Nhè, Trúc Nhân cho biết anh muốn gửi đến người trẻ thông điệp “Gọi cho mẹ”, từ đó nhắc nhở mỗi người nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình: "Thế giới của những người trẻ lúc nào cũng rộng lớn, nhưng thế giới của mẹ chỉ có đứa con thôi. Nhưng chúng ta lại vô tâm, chẳng bao giờ để ý đến điều đó".

Lớn Rồi Còn Khóc Nhè kể câu chuyện về những người xa quê, bận rộn với cuộc sống, quên mất gia đình ở quê nhà. MV được lấy cảm hứng từ chính cuộc đời của Trúc Nhân.

Không chỉ đưa cảm hứng về gia đình vào âm nhạc, giọng ca Thật Bất Ngờ còn nhiều lần mời chính những người thân của mình tham gia các dự án nghệ thuật. Trong MV Không Ra Gì phát hành năm 2024, nam ca sĩ đã mời bà ngoại gần 100 tuổi, ông bà nội cùng ba mẹ góp mặt trong dự án mà anh vô cùng tâm huyết. Gần nhất là sản phẩm âm nhạc Vạn Sự Như Ý cũng có sự xuất hiện của ba mẹ nam ca sĩ. Với Trúc Nhân, gia đình có ý nghĩa lớn, là nguồn động lực giúp anh vượt qua mọi khó khăn.

Bố mẹ Trúc Nhân xuất hiện trong MV Vạn Sự Như Ý.

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Trúc Nhân, có thể thấy gia đình không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn trở thành một phần trong các dấu mốc nghệ thuật quan trọng của anh. Từ thông điệp về mẹ trong Lớn Rồi Còn Khóc Nhè, sự góp mặt của ông bà và ba mẹ trong Không Ra Gì, cho đến khoảnh khắc đoàn viên ở Vạn Sự Như Ý, nam ca sĩ nhiều lần lựa chọn đưa những người thân yêu nhất vào các sản phẩm của mình như một cách lưu giữ ký ức đẹp của cuộc đời.