Thêm loạt dự án NƠXH tại Hà Nội mở bán giá 1 tỷ đồng/căn

TPO - Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở mới tại Hà Nội vẫn chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, một số dự án nhà ở xã hội (NƠXH) đang được công bố giá bán dự kiến khoảng 1 tỷ đồng/căn, mở thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp và người lao động.

Nhiều dự án chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin dự án NƠXH Đồng Trúc - Thạch Thất tại xã Hạ Bằng. Dự án nằm cách Khu công nghệ cao Hòa Lạc khoảng 5 km và cách trung tâm Hà Nội gần 30 km.

Dự án do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư, triển khai trên khu đất rộng hơn 4.100 m2, trong đó diện tích xây dựng công trình NƠXH khoảng 2.676 m2.

Dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất sắp mở bán có giá từ 870 triệu đồng/căn. Ảnh phối cảnh dự án.

Theo phương án được công bố, dự án gồm một tòa chung cư cao 8 tầng và một tầng tum, có một tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 24.500 m2. Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp 231 căn hộ, gồm 207 căn NƠXH để bán, 12 căn cho thuê và 12 căn thuê mua. Ngoài ra, dự án bố trí khoảng 247 m2 diện tích thương mại, dịch vụ.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 325 tỷ đồng. Giá bán NƠXH bình quân dự kiến khoảng 23,5 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế VAT. Với mức giá này, căn hộ có tổng giá trị thấp nhất khoảng 870 triệu đồng.

Đơn giá thuê mua dự kiến khoảng 178.000 đồng/m2/tháng, trong khi giá cho thuê bình quân khoảng 89.000 đồng/m2/tháng, đều đã bao gồm VAT.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý đây mới là mức giá tạm tính. Giá bán, giá thuê và thuê mua chính thức sẽ được xác định trên cơ sở kết quả thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Theo kế hoạch, hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua NƠXH tại dự án dự kiến được tiếp nhận trong quý III/2026. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý IV/2027.

Phối cảnh công trình dự án Chung cư Mê Linh Newcity.

Cùng với dự án tại Đồng Trúc - Thạch Thất, Hà Nội cũng đang chuẩn bị nguồn cung từ khu NƠXH CT1, CT2 thuộc dự án mở rộng khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và (tên thương mại Mê Linh New City) tại xã Mê Linh.

Dự án có 793 căn hộ, trong đó 713 căn để bán, 40 căn cho thuê và 40 căn thuê mua. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Minh Giang. Tổng mức đầu tư khoảng 850 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2028.

Giá bán căn hộ tạm tính khoảng 24 triệu đồng/m2, đã gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Với căn hộ thuê mua, đơn giá dự kiến khoảng 235.000 đồng/m2/tháng.

Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua căn hộ từ quý I/2027.

Một dự án khác đang được người có nhu cầu nhà ở quan tâm là NƠXH CT2 thuộc khu nhà ở X2 tại phường Lĩnh Nam, do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) làm chủ đầu tư.

Dự án nằm tại khu vực tiếp giáp đường Vành đai 3 và tuyến đê Nguyễn Khoái, trên khu đất rộng hơn 1,5 ha. Riêng khối CT2 có diện tích gần 1.935 m2, gồm 17 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng mức đầu tư hơn 293 tỷ đồng.

Dự án dự kiến cung cấp 150 căn hộ, trong đó 83 căn NƠXH để bán, 31 căn cho thuê, 12 căn thuê mua và 24 căn hộ thương mại.

Giá bán tạm tính đối với NƠXH khoảng 28,4 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì. Với diện tích căn hộ phổ biến, giá mỗi căn dự kiến khoảng 1,1-1,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong quý III/2026 và dự kiến hoàn thành dự án vào quý I/2027.

Hà Nội tăng tốc nguồn cung NƠXH

Việc liên tiếp công bố các dự án NƠXH có giá khoảng 1 tỷ đồng/căn diễn ra trong bối cảnh nguồn cung nhà ở thương mại mới tại Hà Nội vẫn nghiêng mạnh về phân khúc cao cấp, khiến khả năng tiếp cận nhà ở của người có thu nhập trung bình và thấp gặp nhiều khó khăn.

Theo danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến triển khai hơn 40 dự án NƠXH, với tổng vốn đầu tư gần 77.400 tỷ đồng, cung cấp khoảng 41.600 căn hộ.

Nhiều dự án trong số này có quy mô lớn. Đáng chú ý, dự án NƠXH an sinh Việt Hưng trên đường Mai Chí Thọ, phường Việt Hưng, có tổng vốn đầu tư khoảng 7.820 tỷ đồng, dự kiến cung cấp 5.037 căn hộ.

Một số dự án khác cũng có quy mô hàng nghìn căn như NƠXH tại ô đất I.2.5/OQH1 thuộc quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 với hơn 2.500 căn; khu NƠXH Đại Phú tại xã Đan Phượng khoảng 2.500 căn; dự án NƠXH tại phường Xuân Phương gần 3.400 căn.

Ngoài ra, Hà Nội còn có các dự án NƠXH Tây Tựu với 1.782 căn; NƠXH Thạch Bích tại xã Bình Minh với 1.810 căn; NƠXH an sinh Đại Mỗ gần 1.720 căn; NƠXH tại xã Nội Bài gần 1.225 căn và khu NƠXH thôn Vệ tại xã Phúc Thịnh gần 1.520 căn.

Mục tiêu phát triển NƠXH đang được Hà Nội đẩy mạnh trong những tháng cuối năm. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 16 về thúc đẩy phát triển NƠXH trên địa bàn, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Theo chỉ thị, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn NƠXH trong năm 2026 theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời phấn đấu có khoảng 25.000-27.000 căn hộ đủ điều kiện cung ứng ra thị trường.

Thành phố cũng đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án NƠXH trong 6 tháng cuối năm 2026. Các chủ đầu tư được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện đưa khoảng 46.100 căn hộ ra thị trường...