Sáu mục tiêu chiến lược của Hải Phòng hội nhập kinh tế ASEAN

TPO - TP. Hải Phòng xác định thực hiện 6 mục tiêu chiến lược hướng tới tăng cường kết nối kinh tế với các quốc gia khu vực ASEAN trong giai đoạn 2026-2030.

TP. Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến lược Cộng đồng kinh tế ASEAN tại Việt Nam, giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035 nhằm phát huy vai trò của thành phố trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường liên kết vùng và kết nối với khu vực ASEAN.

Hải Phòng đặt mục tiêu chung phát huy vai trò là trung tâm logistics, công nghiệp và cửa ngõ xuất nhập khẩu của khu vực phía Bắc. Thành phố hướng tới tăng cường kết nối kinh tế với các quốc gia ASEAN, phát triển thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử và kinh tế số. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng, mạng sản xuất khu vực...

Khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện, TP. Hải Phòng.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Hải Phòng xác định thực hiện 6 mục tiêu chiến lược. Mục tiêu hàng đầu là một cộng đồng định hướng hành động, hướng tới thị trường chung duy nhất và cơ sở sản xuất thống nhất. Thành phố sẽ rà soát, lồng ghép các nhiệm vụ hội nhập vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, phát triển hạ tầng thương mại, logistics, cảng biển.

Lồng ghép các yếu tố ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy logistics xanh, cảng xanh, khu cụm công nghiệp sinh thái. Phát triển nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP, sản phẩm Halal đạt tiêu chuẩn chất lượng thị trường ASEAN.

Thành phố sẽ thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Phát triển thương mại điện tử, kinh tế số; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực logistics, thương mại quốc tế, công nghệ cao. Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng với biến động thị trường. Khuyến khích hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với doanh nghiệp, viện, trường và các đối tác trong khu vực ASEAN.

Theo kế hoạch, Hải Phòng sẽ chủ động theo dõi, đánh giá tác động của tình hình kinh tế, thương mại khu vực và quốc tế đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm rủi ro thị trường, rào cản thương mại, phòng vệ thương mại, đứt gãy chuỗi cung ứng. Nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, nhất là sản xuất, xuất khẩu, logistics và công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, phương thức vận tải...