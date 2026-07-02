Ở nhà cả ngày vẫn dễ chịu giữa mùa hè: Bí quyết nằm ở bộ cửa chứ không chỉ điều hòa

Bộ cửa chính là “thủ phạm” khiến điều hòa chạy hết công suất mà nhà vẫn oi bức. Công nghệ cầu cách nhiệt EA60i, EA68i và kính hộp Low-E của Eurowindow giúp chặn nhiệt từ gốc, mang lại không gian mát lạnh bền vững, yên tĩnh và tiết kiệm điện suốt mùa hè.

Mùa hè 2026 vừa bắt đầu đã khiến nhiều gia đình "toát mồ hôi" vì hóa đơn tiền điện. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng năm nay đến sớm bất thường từ cuối tháng 3, nhiệt độ nhiều nơi ở Bắc Bộ có lúc vượt 38°C. EVNHANOI khuyến cáo người dân tiết kiệm điện trong khung giờ cao điểm, khi nhu cầu làm mát tăng vọt gây áp lực lớn lên hệ thống điện. Chiến dịch "Hà Nội 26+" liên tục được nhắc lại: bật điều hòa từ 26 độ, hạn chế dùng nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc.

Nhưng có một nghịch lý quen thuộc: điều hòa chạy gần như cả ngày, cài đặt đúng khuyến nghị, nhưng phòng vẫn oi bức và hóa đơn ngày càng "leo thang". Nguyên nhân phần lớn không nằm ở chiếc điều hòa, mà ở chính bộ cửa - nơi ánh nắng, hơi nóng và tiếng ồn len lỏi vào mà ít ai để ý.

Khi điều hòa phải "gồng mình" vì bộ cửa

Cửa sổ và cửa đi là bề mặt tiếp xúc nhiều nhất với bức xạ mặt trời. Với cửa nhôm thông thường, khung mỏng, không cách nhiệt, kính đơn lớp gần như "trong suốt" với nhiệt - nắng chiếu vào bao nhiêu, nhiệt truyền vào phòng gần như bấy nhiêu.

Hệ thống điều hòa vì thế phải làm việc gấp đôi, gấp ba để bù lại lượng nhiệt liên tục "rò" qua khung cửa và mặt kính, trong khi hơi lạnh bên trong cũng thoát ngược ra ngoài qua các khe hở không kín khít. Đây là lý do nhiều gia đình bật điều hòa cả ngày mà phòng vẫn không mát sâu, hóa đơn điện vẫn tăng đều mỗi hè. Nếu bỏ qua "lớp áo giáp" đầu tiên của ngôi nhà là hệ thống cửa, mọi nỗ lực tiết kiệm điện cũng khó phát huy hết hiệu quả.

Hệ cửa nhôm có cầu cách nhiệt EA60i, EA68i: giải pháp cản nhiệt từ gốc

Cửa nhôm có cầu cách nhiệt mang lại hiệu quả cản nhiệt và giảm tiếng ồn hiệu quả. Ảnh: Eurowindow

Khác biệt hoàn toàn với cấu trúc nhôm liền khối dẫn nhiệt mạnh của cửa thông thường, thanh profile EA60i, EA68i được thiết kế 3 lớp: hai lớp nhôm ngoài - trong, ở giữa là dải polyamide cản nhiệt đóng vai trò "cầu ngắt nhiệt". Kết hợp khoang rỗng có gân tăng cứng và hệ gioăng EPDM 3 lớp kín khít, sản phẩm giảm khoảng 40% nhiệt truyền vào nhà mùa hè, giữ tới 32% nhiệt mùa đông. Độ kín khí đạt Class 3 theo BS EN 1027:2016, độ kín nước tới 600 Pascal (tương đương bão cấp 11), chịu lực gió tới cấp 17.

Việc bịt kín khe hở còn hạn chế bụi mịn và tiếng ồn - nỗi ám ảnh của nhà mặt phố hay gần trục đường lớn. Nhờ hệ gioăng 3 lớp EPDM và khoang cách âm, cửa nhôm cầu cách nhiệt Eurowindow giảm tiếng ồn đáng kể, biến căn phòng sát đường thành không gian yên tĩnh giữa trưa hè.

Kính hộp và kính Low-E: "bộ lọc nhiệt" vô hình

Kính là bề mặt tiếp xúc lớn nhất với ánh nắng. Kính hộp Eurowindow gồm nhiều lớp kính, ở giữa bơm khí trơ Argon - vừa cách âm, vừa làm chậm truyền nhiệt, hạn chế đọng hơi nước khi trời nồm ẩm.

Đặc biệt, công nghệ kính Low-E có hệ số phát xạ nhiệt rất thấp, phản xạ phần lớn bức xạ hồng ngoại và tia cực tím trước khi xuyên qua kính, trong khi vẫn giữ đủ độ truyền sáng để không gian không bị tối. Ánh sáng tự nhiên vẫn tràn vào nhà nhưng "cái nóng" bị chặn lại phần lớn ở lớp kính - đúng nguyên lý "lấy sáng nhưng không lấy nhiệt". Đây là điểm khác biệt giữa một bộ cửa chỉ để che mưa che nắng kiểu truyền thống với một hệ cửa được tính toán như một phần của giải pháp tiết kiệm năng lượng cho công trình.

Hiệu quả đã được kiểm chứng qua công trình thực tế

Hệ cửa nhôm cầu cách nhiệt và kính hộp Low-E của Eurowindow được lựa chọn cho nhiều công trình đòi hỏi cao về hiệu năng nhiệt: Văn phòng Quốc hội, các bệnh viện tuyến trung ương như Bạch Mai cơ sở 2, Việt Đức cơ sở 2, đến khu nghỉ dưỡng ven biển như Sheraton Grand Đà Nẵng Resort - nơi diện tích kính lớn tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt quanh năm. Ở phân khúc nhà ở, hàng trăm nghìn căn biệt thự, nhà liền kề tại Vinhomes, Gamuda Gardens, Ciputra... cũng đang dùng giải pháp này như một phương pháp "cách nhiệt từ gốc".

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sử dụng sản phẩm cửa kính Eurowindow. Nguồn: Eurowindow

Đầu tư một lần, tiết kiệm nhiều mùa hè

Với giá điện sinh hoạt tính theo biểu lũy tiến, giảm nhiệt hấp thụ vào nhà đồng nghĩa với điều hòa không phải hoạt động quá tải, hóa đơn điện mỗi tháng hè bớt "leo thang". Về lâu dài, chi phí đầu tư ban đầu sẽ được bù đắp bằng khoản tiết kiệm điện tích lũy qua từng mùa hè, cùng việc gần như không phải bảo trì định kỳ.

Điều hòa chỉ là thiết bị làm mát, còn thứ quyết định ngôi nhà có giữ được sự mát mẻ ấy hay không chính là bộ cửa. Một bộ cửa tốt không chỉ là vật liệu xây dựng, mà là khoản đầu tư cho sự dễ chịu bền vững - để mỗi mùa hè, ở nhà cả ngày vẫn là lựa chọn thoải mái, chứ không phải cuộc chiến với cái nóng và hóa đơn tiền điện.

Liên hệ nhận báo giá và tư vấn kỹ thuật cùng Eurowindow toàn quốc

Để chuẩn bị cho một mùa hè mát mẻ và tối ưu hóa chi phí điện năng, Quý khách hàng và các chủ đầu tư có thể liên hệ trực tiếp với Eurowindow để nhận bản vẽ bóc tách khối lượng và dự toán chi phí hoàn toàn miễn phí:

● Hotline: 0909 888 000

● Website: https://eurowindow.biz/