Nữ thủ khoa 30 điểm tuyệt đối không học thêm, không dùng điện thoại

report Nữ thủ khoa 30 điểm khối B00 muốn trở thành bác sĩ

MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:

Yến Nhi là một trong năm thủ khoa toàn quốc với số điểm tuyệt đối 30/30. Nhưng để có được thành tích ấy là cả hành trình đặc biệt. Cuối năm lớp 11, khi mới 15 tuổi, em đã rời gia đình ở Gia Lai để vào TPHCM học tập. Hành trình đó có quá khó khăn?

Thủ khoa Nguyễn Lê Yến Nhi:

Vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, tôi mang theo nhiều lo lắng vì không biết mình có thể thích nghi với nhịp sống nhanh và môi trường mới ở TPHCM hay không.

Điều khiến tôi áp lực nhất là sợ không theo kịp các bạn đều rất giỏi đến từ nhiều tỉnh, thành khác. Dù rất sợ, tôi vẫn tự nhủ phải cố gắng vượt qua và chiến đấu hết mình.

Nỗi sợ lớn nhất là không hòa nhập được với môi trường mới và bị bỏ lại phía sau. Có những lúc tôi thấy bài học quá khó, nhìn các bạn học rất giỏi nên bản thân cảm thấy lạc lõng và thất vọng.

Thủ khoa Yến Nhi chọn khối B vì từ nhỏ đã có ước mơ trở thành bác sĩ.

Tôi cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng rồi tôi tin vào con đường mình đã chọn, tin vào khả năng của bản thân và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Chính niềm tin đó đã giúp tôi tiếp tục bước đi.

Tôi chọn khối B vì từ nhỏ đã có ước mơ trở thành bác sĩ. Mỗi lần thấy các bác sĩ dùng kiến thức và kinh nghiệm của mình để cứu chữa người bệnh, tôi rất ngưỡng mộ, mong rằng sau này mình cũng có thể dùng chuyên môn để giúp đỡ mọi người, mang lại hy vọng và viết tiếp những câu chuyện ý nghĩa cho bệnh nhân.

Sau một chặng đường dài với rất nhiều áp lực học tập và cuộc sống xa nhà, điều đầu tiên tôi muốn làm là được ngủ một giấc thật ngon. Suốt thời gian ôn thi, tôi thường xuyên thức khuya và chịu nhiều áp lực nên rất thiếu ngủ. Tôi muốn dành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng và bắt đầu chặng đường mới với tinh thần thật thoải mái.