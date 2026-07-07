Nữ thủ khoa 30 điểm tuyệt đối không học thêm, không dùng điện thoại

Khách mời tham dự chương trình:
- Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
- Tiến sĩ Lý Thị Minh Hiền - Phó Giám đốc Chương trình Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Mở TPHCM.
-Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Quốc Cường - Phó Trưởng Khoa Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Cửu Long.
- Nguyễn Lê Yến Nhi - Thủ khoa toàn quốc khối B00 với điểm số 30/30, cựu học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông TPHCM.
Host: Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Những cơ hội nghề nghiệp của ngành luật, luật kinh tế hay quản trị công và các lĩnh vực pháp lý mới trong thời đại số hiện nay như thế nào?
Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên:
Ở phương diện ngành Luật, tư duy làm nghề hiện nay đã vượt xa khỏi ranh giới của việc tranh tụng hay xử lý tranh chấp đơn thuần tại tòa án. Ngày nay, ngành Luật đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa rủi ro, giúp các tổ chức và doanh nghiệp vận hành đúng khung pháp lý để phát triển bền vững.
Từ các trường học cho đến các doanh nghiệp quy mô nhỏ đều có nhu cầu sở hữu những nhân sự am hiểu luật để quản lý hợp đồng và kiểm soát rủi ro, khiến cơ hội việc làm của ngành Luật, đặc biệt là Luật kinh tế, ngày càng mở rộng chứ không hề hẹp lại.
Trong kỷ nguyên số, khi các bài toán pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ liên tục xuất hiện, sinh viên Luật không thể chỉ hài lòng với những kiến thức lý thuyết chung chung.
Để bứt phá và gia tăng năng lực cạnh tranh trong môi trường đa nhiệm hiện đại, người học bắt buộc phải chủ động tích hợp thêm vốn ngoại ngữ, tư duy kinh doanh sắc bén, cùng kỹ năng phân tích dữ liệu và làm chủ các công cụ công nghệ số.
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quốc Cường:
Khối ngành Khoa học sức khỏe tập trung ở bốn khối.
Thứ nhất là khối điều trị. Nhóm này gồm các ngành như Bác sĩ đa khoa và Bác sĩ răng hàm mặt. Bác sĩ đa khoa thực hiện công tác khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nội khoa, ngoại khoa. Bác sĩ răng hàm mặt phụ trách khám, điều trị và chăm sóc các bệnh lý liên quan đến răng, hàm và mặt.
Thứ hai là khối chăm sóc và phục hồi chức năng. Khối chăm sóc là ngành Điều dưỡng. Điều dưỡng có nhiệm vụ chăm sóc, theo dõi người bệnh, thực hiện y lệnh của bác sĩ, đồng thời hỗ trợ công tác tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh trong quá trình điều trị.
Đối với khối Phục hồi chức năng, sau khi người bệnh đã được điều trị ổn định, nhiệm vụ của đội ngũ phục hồi chức năng là giúp người bệnh phục hồi các chức năng của cơ thể, cải thiện khả năng vận động và thích nghi với cuộc sống, từng bước đưa người bệnh trở lại sinh hoạt bình thường.
Thứ ba là khối Cận lâm sàng. Nhóm này gồm các ngành như Xét nghiệm y học và Dược học. Trong đó, ngành Dược học có thời gian đào tạo 5 năm, còn nhiều ngành khác đào tạo bốn năm. Khối cận lâm sàng đảm nhiệm các công việc liên quan đến thuốc như bào chế, quản lý, cấp phát và bảo đảm sử dụng thuốc an toàn.
Đồng thời, đội ngũ xét nghiệm thực hiện các phân tích cận lâm sàng như xét nghiệm máu, nước tiểu, sinh hóa, miễn dịch, huyết học... nhằm cung cấp dữ liệu và bằng chứng quan trọng để bác sĩ chẩn đoán và điều trị.
Thứ tư là khối Tâm lý lâm sàng. Đây là lĩnh vực phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tâm lý lâm sàng khác với ba nhóm trên ở chỗ không trực tiếp điều trị bệnh lý thực thể mà tập trung vào chăm sóc sức khỏe tinh thần.
Các chuyên gia tâm lý lâm sàng hỗ trợ người bệnh thông qua các phương pháp tâm lý trị liệu, can thiệp đối với các vấn đề như trầm cảm, lo âu, căng thẳng và các rối loạn tâm lý khác, góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống. Có thể thấy, khối ngành Khoa học sức khỏe bao gồm nhiều lĩnh vực với những vai trò khác nhau nhưng luôn gắn kết chặt chẽ.
Khối điều trị tập trung chữa các bệnh lý thực thể, khối chăm sóc, phục hồi chức năng đồng hành cùng người bệnh trong quá trình hồi phục, khối cận lâm sàng cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ chẩn đoán và điều trị còn Tâm lý lâm sàng giúp chữa lành cảm xúc, suy nghĩ và hành vi. Bốn nhóm ngành này có mối quan hệ mật thiết với nhau góp phần cho quá trình điều trị lành bệnh và trả lại một con người khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Nếu điểm thi của em thấp hơn 1-2 điểm, thậm chí vài điểm, em có thay đổi quyết định chọn ngành học hay không?
Thủ khoa Nguyễn Lê Yến Nhi:
Tôi vẫn sẽ giữ nguyên lựa chọn của mình. Điểm số không phải yếu tố quyết định tất cả. Điều quan trọng là mình đã nỗ lực hết sức trong suốt quá trình học tập.
Dù kết quả là 30, 29 hay thấp hơn một vài điểm thì đó vẫn là thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.
Nếu không học ngành Y, tôi sẽ chọn trở thành giáo viên. Cả ba và mẹ tôi đều làm nghề giáo, đặc biệt ba là người đã truyền cảm hứng cho tôi từ nhỏ. Nhờ ảnh hưởng của gia đình, tôi luôn dành sự yêu quý và trân trọng đối với nghề dạy học.
Thủ khoa Nguyễn Lê Yến Nhi:
Suốt 3 năm học THPT, người ảnh hưởng đến tôi nhất là ba mẹ. Ba luôn tôn trọng quyết định của tôi, tạo điều kiện để tôi được học tập trong môi trường tốt và theo đuổi ước mơ của mình.
Mỗi khi tôi cảm thấy áp lực, muốn bỏ cuộc, ba mẹ luôn ở phía sau động viên, tiếp thêm động lực để tôi cố gắng. Bên cạnh đó, thầy giáo chủ nhiệm lớp 12 cũng là người có ảnh hưởng rất lớn.
Mỗi lần tôi chưa đạt kết quả như mong muốn hay cảm thấy tự ti, thầy đều là người đầu tiên an ủi, khích lệ và giúp em lấy lại tinh thần để tiếp tục cố gắng.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi tự vào vì đã tin vào chính mình, không nghi ngờ bản thân. Các bạn hãy tin vào năng lực, khả năng hòa nhập và con đường mình đã lựa chọn, mạnh dạn bước tiếp.
Dù kết quả cuối cùng có như thế nào thì điều quan trọng nhất là mình đã dám theo đuổi điều mình mong muốn và cố gắng hết sức vì nó.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Ngành Công nghệ thực phẩm mang tính đặc thù nhưng mức độ quan tâm so với các khối ngành khác chưa được cao. Cô có thể phân tích nguyên nhân và gợi mở thêm về cơ hội việc làm của các khối ngành này để gia tăng cơ hội cho thí sinh?
Tiến sĩ Lý Thị Minh Hiền:
Công nghệ Thực phẩm hiện là ngành học thu hút lượng thí sinh đăng ký lớn với điểm chuẩn đầu vào cao tại các trường đại học. Trái với quan niệm cũ cho rằng học ngành này ra trường chỉ làm công việc nấu ăn, cơ hội nghề nghiệp thực tế của sinh viên sau khi tốt nghiệp vô cùng rộng mở và đa dạng.
Trong lĩnh vực y tế và giáo dục, cử nhân Công nghệ thực phẩm có thể làm việc tại Khoa Dinh dưỡng của các bệnh viện, phối hợp cùng bác sĩ để thiết kế khẩu phần, xây dựng chế độ ăn chuyên sâu cho bệnh nhân điều trị.
Đồng thời, đảm nhận vai trò quản lý khẩu phần, đánh giá và xây dựng thực đơn dinh dưỡng hợp lý cho học sinh tại các trường mầm non và tiểu học bán trú. Đối với khối sản xuất và nghiên cứu, sinh viên có cơ hội làm việc tại các viện nghiên cứu hoặc bộ phận R&D của các doanh nghiệp.
Bạn sẽ tham gia vào quá trình nghiên cứu, ứng dụng các hoạt chất sinh học để phát triển các dòng sản phẩm mới có chất lượng cao, đặc biệt là nhóm thực phẩm chức năng giúp nâng cao hệ miễn dịch theo xu hướng thị trường. Bên cạnh đó, quản lý chất lượng (QA/QC) là một hướng đi quan trọng.
Nhân sự ngành chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá nghiêm ngặt toàn bộ quy trình sản xuất tại nhà máy, nhằm đảm bảo mọi sản phẩm khi đưa đến tay người tiêu dùng đều đạt chuẩn và an toàn tuyệt đối. Nhìn chung, ngành Công nghệ thực phẩm mang lại những lựa chọn nghề nghiệp linh hoạt, trải dài từ y tế, giáo dục, sản xuất cho đến kiểm định chất lượng.
Tiến sĩ Lý Thị Minh Hiền:
Xu hướng chung của các trường đại học là kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp liên quan ngành nghề đào tạo giúp sinh viên đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.
Đối với Khoa Luật, Trường Đại học Mở TPHCM, Giảng viên đã chủ động liên kết với các tòa án để sinh viên có cơ hội tham gia trực tiếp vào các phiên tòa thực tế.
Đối với khối ngành Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Sinh học, Khoa liên tục ký kết các thỏa thuận hợp tác (MOU) nhằm xây dựng lộ trình cho sinh viên thực tập tại doanh nghiệp.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng gửi các dự án để giảng viên phối hợp thực hiện, từ đó phát triển sản phẩm và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào quá trình này. Việc tạo ra môi trường thực tiễn giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng làm việc sau khi ra trường.
Giai đoạn sinh viên thực tập tốt nghiệp, trường bố trí riêng một học phần thực tập tốt nghiệp để sinh viên làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp. Sinh viên ngành Công nghệ Sinh học có thể thực tập tại các viện hoặc các bệnh viện về kiểm nghiệm.
Hiện tại, Khoa Công nghệ Sinh học của Trường Đại học Mở TPHCM đang đào tạo 3 chuyên ngành nhỏ mang tính ứng dụng cao. Đến năm thứ ba, sinh viên sẽ lựa chọn chuyên ngành chuyên sâu bao gồm: Kỹ thuật vi sinh, Công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp - môi trường, Công nghệ sinh học ứng dụng trong chế biến thực phẩm.
Trường Đại học Mở TPHCM đang triển khai tuyển sinh một ngành mới theo xu hướng phát triển của thị trường lao động là Sinh học ứng dụng. Ngành này định hướng sâu vào lĩnh vực chẩn đoán bệnh và phát triển các sản phẩm sinh học ứng dụng để tạo ra các chế phẩm dược phẩm.
Đối với ngành Công nghệ thực phẩm, sinh viên được tiếp cận liên tục với các doanh nghiệp thông qua việc mời chuyên gia đến trao đổi về các vấn đề kỹ thuật, quản lý, đồng thời ký kết hợp tác tương tự như ngành Công nghệ sinh học.
Ngay từ năm nhất, sinh viên được thực hành tại phòng thí nghiệm về kỹ thuật hóa, kỹ thuật vi sinh để làm quen với môi trường thực tế, giúp các em không bị bỡ ngỡ và có thể thực hiện thành thạo các kỹ thuật chuyên môn.
Dưới góc độ của một giảng viên, tôi đánh giá sinh viên hoàn toàn có đủ sự tự tin để thực hiện tốt công việc thực tế sau khi tốt nghiệp.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Doanh nghiệp và các bệnh viện đang tìm kiếm nguồn nhân lực như thế nào? Ở góc độ đào tạo, nhà trường chuẩn bị và kết nối ra sao để đảm bảo sinh viên có nơi thực tập, đảm bảo việc làm đầu ra sau khi tốt nghiệp để vừa có nơi thực tập vừa tạo mạng lưới việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp?
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quốc Cường:
Bệnh viện cũng như các đơn vị hoạt động trong khối ngành Khoa học sức khỏe không chỉ tìm kiếm người tốt nghiệp mà quan trọng hơn là tìm kiếm nguồn nhân lực có năng lực hành nghề thực tế.
Các đơn vị tuyển dụng đặc biệt chú trọng những ứng viên có chuyên môn vững vàng, kỹ năng lâm sàng tốt, khả năng giao tiếp với người bệnh, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy trình chuyên môn có kỹ năng làm việc nhóm và biết ứng dụng công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số và AI trong lĩnh vực y tế.
Ở góc độ đào tạo, Trường Đại học Cửu Long luôn xác định các ngành Khoa học sức khỏe phải gắn liền với nhu cầu thực tiễn.
Trường đào tạo các lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn, Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng, Khoa học kỹ thuật và Khoa học sức khỏe. Riêng đối với khối ngành Khoa học sức khỏe, mục tiêu đào tạo luôn hướng đến đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội.
Nhà trường luôn chú trọng tăng cường thời lượng thực hành, thực tập và mô phỏng kỹ năng nhằm nâng cao tay nghề, đồng thời rèn luyện thái độ nghề nghiệp cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Chương trình đào tạo được thiết kế với tỷ lệ khoảng 60% lý thuyết và 40% thực hành, giúp sinh viên có nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Trường Đại học Cửu Long luôn duy trì mối liên kết với các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tuyến đầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các bệnh viện lớn tại TPHCM và một số tỉnh Đông Nam Bộ để sinh viên được thực tập.
Đồng thời, nhà trường hợp tác với nhiều trung tâm y tế tư nhân, các cơ sở chăm sóc sức khỏe và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, tạo điều kiện để sinh viên được kiến tập, thực tập và trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế.
Đây không chỉ là cơ hội để sinh viên rèn luyện tay nghề mà còn giúp các em xây dựng mạng lưới kết nối nghề nghiệp, tạo thuận lợi trong quá trình tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Theo thống kê của nhà trường, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt khoảng 97% riêng khối ngành Khoa học sức khỏe đạt 100%. Có thể nói, đào tạo bao nhiêu thì thị trường lao động tiếp nhận bấy nhiêu.
Nhiều sinh viên được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp, thậm chí một số bệnh viện và cơ sở y tế tư nhân chủ động đặt hàng nguồn nhân lực từ trước.
Mục tiêu đào tạo của khối ngành Khoa học sức khỏe nói chung và nhà trường nói riêng không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, đào tạo để người học làm được nghề, thích ứng với môi trường làm việc và ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội.
Vì vậy, đào tạo trong lĩnh vực Khoa học sức khỏe hiện nay phải gắn chặt với bệnh viện, với doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đồng thời gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe thực tiễn của cộng đồng.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Những ngành nào trong nhóm ngành Khoa học sức khỏe đang cần nguồn nhân lực lớn? Trong 5 năm tới, xu hướng ứng dụng AI trong nhóm ngành này sẽ diễn ra thế nào?
Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên:
Dựa trên các nguồn dữ liệu giáo dục và thị trường, lĩnh vực Khoa học sức khỏe được dự báo sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái khát nhân lực trầm trọng. Tuy nhiên, "cơn khát" không dành cho số đông đại trà, đòi hỏi thế hệ sinh viên phải có sự tìm hiểu sâu sắc, sẵn sàng đáp ứng những tiêu chuẩn tuyển dụng ngày càng khắt khe và chuyên sâu hơn từ xã hội.
Khối ngành Khoa học sức khỏe khẳng định giá trị bền vững và có nhu cầu lớn theo thời gian nhờ tính chất tác nghiệp trực tiếp trên con người - điều mà không một hệ thống máy móc hay trí tuệ nhân tạo nào có thể thay thế hoàn toàn.
Minh chứng rõ nét nhất chính là ngành Điều dưỡng - thị trường Việt Nam hiện đang thiếu hụt tới 50% nhân lực so với tỷ lệ mục tiêu trong quy hoạch y tế. Sức hút của ngành lớn đến mức nhiều sinh viên dù chưa chính thức tốt nghiệp đã nhận được những thỏa thuận tuyển dụng hấp dẫn, mở ra cơ hội dấn thân không chỉ ở các bệnh viện trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.
Bên cạnh đó, các chuyên khoa sâu của Y khoa như Lão khoa, Hồi sức cấp cứu, Ung bướu hay Y học cổ truyền luôn duy trì nhu cầu tuyển dụng rất lớn dựa trên mạng lưới quy hoạch mạng lưới y tế quốc gia.
Ngành Y học cổ truyền hiện đại đã rũ bỏ định kiến cũ để trở thành sự kết hợp tinh hoa giữa nền tảng cổ truyền và y học hiện đại.
Hướng đi này mở ra rất nhiều tiềm năng mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ thời thượng, từ cấy chỉ căng da mặt, cấy chỉ giảm béo bụng cho đến điều trị chuyên sâu các bệnh lý về thần kinh, xương khớp và thoái hóa.
Đồng thời, các ngành thuộc khối cận lâm sàng như Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật xét nghiệm và Kỹ thuật hình ảnh y học cũng đóng vai trò là xương sống cho mọi hoạt động chẩn đoán và điều trị của bác sĩ, hứa hẹn là những điểm tựa nghề nghiệp vô cùng vững chắc và phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Công nghệ và AI đang thay đổi điều gì ở khối ngành Môi trường và Công nghệ Thực phẩm trong chương trình đào tạo của các trường Đại học?
Tiến sĩ Lý Thị Minh Hiền:
Trường Đại học Mở là một cơ sở đào tạo đa ngành, đào tạo đa dạng các lĩnh vực từ xã hội, kinh tế, luật cho đến kỹ thuật.
Hiện tại, tôi đang công tác tại khoa Công nghệ sinh học. Khoa bao gồm ba chuyên ngành đào tạo: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm và Tin học ứng dụng.
Xét riêng khối ngành kỹ thuật, cụ thể với ngành Công nghệ thực phẩm mang đến nền tảng kiến thức bổ trợ cho các sinh viên có định hướng theo đuổi khối ngành Khoa học Sức khỏe sau này, nhằm phục vụ công tác chăm sóc người bệnh hay lĩnh vực dinh dưỡng.
Liên quan đến định hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), hiện nay sinh viên của trường đang được tập huấn chuyên sâu về việc ứng dụng AI vào quá trình học tập và làm việc.
Đồng thời, đội ngũ giảng viên cũng tham gia các chương trình tập huấn tương tự. Mục tiêu của nhà trường hướng đến khai thác AI như một công cụ hỗ trợ hiệu quả, tránh tình trạng người học bị hạn chế kiến thức do lệ thuộc vào công nghệ. Chương trình đào tạo được triển khai bài bản và hệ thống, giúp sinh viên và giảng viên chủ động ứng dụng AI vào lĩnh vực chuyên môn của mình.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Xu hướng phát triển nhân lực trong lĩnh vực sức khỏe trong bối cảnh AI và công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay đang thay đổi thế nào, thưa chuyên gia?
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quốc Cường:
Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ. Trong lĩnh vực y khoa cũng vậy, khi AI và công nghệ ngày càng được ứng dụng rộng rãi, nhân lực ngành y không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải biết ứng dụng công nghệ vào học tập, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và quản lý sức khỏe nhân dân.
AI có thể hỗ trợ bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm, kỹ thuật viên hình ảnh y học và nhiều vị trí khác trong ngành y tế xử lý thông tin, dữ liệu và nâng cao độ chính xác trong công việc.
Tuy nhiên, AI không thể thay thế hoàn toàn con người. Ngành y vẫn luôn cần y đức, kinh nghiệm lâm sàng, kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp với người bệnh, cùng sự thấu hiểu và tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc đối với người bệnh. Do đó, theo tôi, sinh viên theo học khối ngành chăm sóc sức khỏe cần chuẩn bị cho mình ba năng lực quan trọng.
Thứ nhất là chuyên môn vững vàng. Thứ hai là kỹ năng công nghệ tốt. Thứ ba là thái độ nghề nghiệp và y đức. Đây là những nền tảng rất quan trọng để các em thích ứng với sự phát triển của ngành y trong tương lai, có cơ hội việc làm thuận lợi sau khi tốt nghiệp và đóng góp thiết thực vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Công nghệ càng phát triển thì người làm ngành y càng phải vững về chuyên môn, giỏi về công nghệ và giàu y đức.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Nhiều người cho rằng điểm số quyết định tương lai. Cô nghĩ sao về nhận định này?
Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên:
Để trả lời cho câu hỏi liệu điểm số cao có quyết định tương lai tươi sáng hay không, chúng ta không thể đơn thuần gói gọn trong một chữ "có" hay "không". Thực tế, nếu phủ nhận giá trị của một mức điểm cao thì hoàn toàn không chính xác.
Điểm số xuất sắc chính là tấm gương phản chiếu hành trình nỗ lực học tập nghiêm túc, sự bứt phá về năng lực cá nhân cùng bản lĩnh của người học dưới sự định hướng, đồng hành sát sao từ gia đình, thầy cô và một môi trường giáo dục tốt.
Thành quả ngọt ngào là chiếc chìa khóa xứng đáng mở ra cơ hội đặt chân vào những ngành học có tiêu chuẩn đầu vào cực kỳ nghiêm khắc như khối ngành Khoa học Sức khỏe - lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sinh mạng và sự sống của con người.
Việc một người thầy thuốc tương lai khoác lên mình chiếc áo blouse trắng để gánh vác sứ mệnh cao quý cứu người, giúp cộng đồng phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống chính là minh chứng rõ nhất cho giá trị của những điểm số vượt trội.
Tuy nhiên, bức tranh tương lai không phải là một khuôn mẫu toàn diện áp đặt cho tất cả mọi người, và những học sinh không sở hữu nhiều điểm 9, điểm 10 không có nghĩa là họ không giỏi. Trí tuệ và năng lực của con người tồn tại dưới rất nhiều hình thái khác nhau, tạo nên bản giao hưởng xã hội đa sắc màu.
Nếu có người xuất sắc ở khối tự nhiên, thì lại có những cá nhân sở hữu tư duy, sự nhạy cảm và năng khiếu đặc biệt ở khối Khoa học Xã hội - lĩnh vực đòi hỏi khả năng thấu cảm, phân tích dữ liệu và thấu hiểu hành vi con người để giữ gìn sự cân bằng cho cuộc sống.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang tạo không gian phát triển đồng đều cho cả khối ngành sức khỏe, xã hội, công nghệ kỹ thuật cho đến ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.
Do đó, mọi sự so sánh phiến diện, chẳng hạn như cho rằng một học sinh đạt điểm 10 môn Toán giỏi hơn một học sinh đạt điểm 8 môn Văn, đều trở nên khập khiễng. Mỗi người cần được nhìn nhận một cách toàn diện trong chính lĩnh vực họ đang theo đuổi cùng những năng lực đặc thù khác, từ tài ca hát, chơi đàn cho đến năng khiếu làm người dẫn chương trình duyên dáng.
Thay vì đóng khung trong những con số, việc nhìn nhận thấu đáo để mỗi cá nhân tự chọn cho mình một thế mạnh riêng và một con đường nỗ lực phù hợp sẽ giúp xã hội trở nên phong phú hơn. Ở đó, mỗi người mang một màu sắc độc lập, không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành những mảnh ghép bổ trợ hoàn hảo cho nhau.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Yến Nhi là một trong năm thủ khoa toàn quốc với số điểm tuyệt đối 30/30. Nhưng để có được thành tích ấy là cả hành trình đặc biệt. Cuối năm lớp 11, khi mới 15 tuổi, em đã rời gia đình ở Gia Lai để vào TPHCM học tập. Hành trình đó có quá khó khăn?
Thủ khoa Nguyễn Lê Yến Nhi:
Vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, tôi mang theo nhiều lo lắng vì không biết mình có thể thích nghi với nhịp sống nhanh và môi trường mới ở TPHCM hay không.
Điều khiến tôi áp lực nhất là sợ không theo kịp các bạn đều rất giỏi đến từ nhiều tỉnh, thành khác. Dù rất sợ, tôi vẫn tự nhủ phải cố gắng vượt qua và chiến đấu hết mình.
Nỗi sợ lớn nhất là không hòa nhập được với môi trường mới và bị bỏ lại phía sau. Có những lúc tôi thấy bài học quá khó, nhìn các bạn học rất giỏi nên bản thân cảm thấy lạc lõng và thất vọng.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng rồi tôi tin vào con đường mình đã chọn, tin vào khả năng của bản thân và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Chính niềm tin đó đã giúp tôi tiếp tục bước đi.
Tôi chọn khối B vì từ nhỏ đã có ước mơ trở thành bác sĩ. Mỗi lần thấy các bác sĩ dùng kiến thức và kinh nghiệm của mình để cứu chữa người bệnh, tôi rất ngưỡng mộ, mong rằng sau này mình cũng có thể dùng chuyên môn để giúp đỡ mọi người, mang lại hy vọng và viết tiếp những câu chuyện ý nghĩa cho bệnh nhân.
Sau một chặng đường dài với rất nhiều áp lực học tập và cuộc sống xa nhà, điều đầu tiên tôi muốn làm là được ngủ một giấc thật ngon. Suốt thời gian ôn thi, tôi thường xuyên thức khuya và chịu nhiều áp lực nên rất thiếu ngủ. Tôi muốn dành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng và bắt đầu chặng đường mới với tinh thần thật thoải mái.
Chiều 7/7, Báo Tiền Phong tổ chức số phát sóng thứ tư của chuỗi livestream Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026 với chủ đề Định hướng khối ngành Khoa học Sức khỏe - Môi trường - Luật. Chương trình tiếp nối ba số phát sóng trước về các nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ - AI, Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng và Khoa học Xã hội - Truyền thông.
Livestream tập trung giới thiệu những ngành học đang có nhu cầu nhân lực lớn, tạo cơ hội nghề nghiệp bền vững, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và hoàn thiện nền tảng pháp lý của xã hội.
Đồng hành cùng chương trình là các chuyên gia tuyển sinh và khách mời đặc biệt Nguyễn Lê Yến Nhi - thủ khoa khối B toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm tuyệt đối 30/30. Nữ sinh, cựu học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TPHCM), là một trong năm thí sinh trên cả nước đạt ba điểm 10 ở các môn Toán, Hóa học và Sinh học.
Xuất thân từ Gia Lai, đến cuối năm lớp 11, Yến Nhi quyết định chuyển vào TPHCM học nội trú. Bước ngoặt lớn khiến em gặp không ít bỡ ngỡ, khó khăn khi thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cùng sự đồng hành của gia đình và thầy cô, nữ sinh đã vượt qua thử thách để chinh phục thành tích cao nhất ở khối B.
Chia sẻ tại chương trình, Yến Nhi bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ và các thầy cô đã luôn động viên, dìu dắt, giúp em trưởng thành và tự tin bước lên bục vinh quang của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Để đạt thành tích thủ khoa toàn quốc, Yến Nhi chia sẻ nghiêm khắc với bản thân, tuân thủ quy định nội trú, gần như không sử dụng điện thoại trong thời gian học tập và sinh hoạt suốt năm lớp 12 tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TPHCM).
Thông qua câu chuyện của nữ thủ khoa cùng phần trao đổi với các chuyên gia tuyển sinh, chương trình mang đến cho thí sinh và phụ huynh những thông tin cập nhật về nhóm ngành Khoa học Sức khỏe - Môi trường - Luật, đồng thời gợi mở cách lựa chọn ngành học dựa trên năng lực, sở thích và mục tiêu phát triển lâu dài, thay vì chạy theo xu hướng hay định kiến về nghề nghiệp.
Chuỗi livestream Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026 do Báo Tiền Phong thực hiện nhằm đồng hành cùng thí sinh trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cung cấp góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia và những tấm gương học tập xuất sắc, góp phần giúp thí sinh đưa ra quyết định phù hợp cho hành trình học tập sắp tới.