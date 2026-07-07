Nữ thủ khoa với 3 điểm 10, cả năm không dùng mạng xã hội

report Điểm 9, 10 không phải thước đo duy nhất

MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:

Nhiều người cho rằng điểm số quyết định tương lai. Cô nghĩ sao về nhận định này?

Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên:

Để trả lời cho câu hỏi liệu điểm số cao có quyết định tương lai tươi sáng hay không, chúng ta không thể đơn thuần gói gọn trong một chữ "có" hay "không". Thực tế, nếu phủ nhận giá trị của một mức điểm cao thì hoàn toàn không chính xác.

Điểm số xuất sắc chính là tấm gương phản chiếu hành trình nỗ lực học tập nghiêm túc, sự bứt phá về năng lực cá nhân cùng bản lĩnh của người học dưới sự định hướng, đồng hành sát sao từ gia đình, thầy cô và một môi trường giáo dục tốt.

Thành quả ngọt ngào là chiếc chìa khóa xứng đáng mở ra cơ hội đặt chân vào những ngành học có tiêu chuẩn đầu vào cực kỳ nghiêm khắc như khối ngành Khoa học Sức khỏe - lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sinh mạng và sự sống của con người.

Việc một người thầy thuốc tương lai khoác lên mình chiếc áo blouse trắng để gánh vác sứ mệnh cao quý cứu người, giúp cộng đồng phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống chính là minh chứng rõ nhất cho giá trị của những điểm số vượt trội.

Tuy nhiên, bức tranh tương lai không phải là một khuôn mẫu toàn diện áp đặt cho tất cả mọi người, và những học sinh không sở hữu nhiều điểm 9, điểm 10 không có nghĩa là họ không giỏi. Trí tuệ và năng lực của con người tồn tại dưới rất nhiều hình thái khác nhau, tạo nên bản giao hưởng xã hội đa sắc màu.

Nếu có người xuất sắc ở khối tự nhiên, thì lại có những cá nhân sở hữu tư duy, sự nhạy cảm và năng khiếu đặc biệt ở khối Khoa học Xã hội - lĩnh vực đòi hỏi khả năng thấu cảm, phân tích dữ liệu và thấu hiểu hành vi con người để giữ gìn sự cân bằng cho cuộc sống.

Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên chia sẻ ở buổi livestream tại Báo Tiền Phong.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang tạo không gian phát triển đồng đều cho cả khối ngành sức khỏe, xã hội, công nghệ kỹ thuật cho đến ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.

Do đó, mọi sự so sánh phiến diện, chẳng hạn như cho rằng một học sinh đạt điểm 10 môn Toán giỏi hơn một học sinh đạt điểm 8 môn Văn, đều trở nên khập khiễng. Mỗi người cần được nhìn nhận một cách toàn diện trong chính lĩnh vực họ đang theo đuổi cùng những năng lực đặc thù khác, từ tài ca hát, chơi đàn cho đến năng khiếu làm người dẫn chương trình duyên dáng.

Thay vì đóng khung trong những con số, việc nhìn nhận thấu đáo để mỗi cá nhân tự chọn cho mình một thế mạnh riêng và một con đường nỗ lực phù hợp sẽ giúp xã hội trở nên phong phú hơn. Ở đó, mỗi người mang một màu sắc độc lập, không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành những mảnh ghép bổ trợ hoàn hảo cho nhau.