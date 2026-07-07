Nữ thủ khoa với 3 điểm 10, cả năm không dùng mạng xã hội

Khách mời tham dự chương trình:
- Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
- Tiến sĩ Lý Thị Minh Hiền - Phó Giám đốc Chương trình Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Mở TPHCM.
-Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Quốc Cường - Phó Trưởng Khoa Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Cửu Long.
- Nguyễn Lê Yến Nhi - Thủ khoa toàn quốc khối B00 với điểm số 30/30, cựu học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông TPHCM.
Host: Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Xu hướng phát triển nhân lực trong lĩnh vực sức khỏe trong bối cảnh AI và công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay đang thay đổi thế nào, thưa chuyên gia?
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quốc Cường:
Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ. Trong lĩnh vực y khoa cũng vậy, khi AI và công nghệ ngày càng được ứng dụng rộng rãi, nhân lực ngành y không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải biết ứng dụng công nghệ vào học tập, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và quản lý sức khỏe nhân dân.
AI có thể hỗ trợ bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm, kỹ thuật viên hình ảnh y học và nhiều vị trí khác trong ngành y tế xử lý thông tin, dữ liệu và nâng cao độ chính xác trong công việc.
Tuy nhiên, AI không thể thay thế hoàn toàn con người. Ngành y vẫn luôn cần y đức, kinh nghiệm lâm sàng, kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp với người bệnh, cùng sự thấu hiểu và tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc đối với người bệnh. Do đó, theo tôi, sinh viên theo học khối ngành chăm sóc sức khỏe cần chuẩn bị cho mình ba năng lực quan trọng.
Thứ nhất là chuyên môn vững vàng. Thứ hai là kỹ năng công nghệ tốt. Thứ ba là thái độ nghề nghiệp và y đức. Đây là những nền tảng rất quan trọng để các em thích ứng với sự phát triển của ngành y trong tương lai, có cơ hội việc làm thuận lợi sau khi tốt nghiệp và đóng góp thiết thực vào công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Công nghệ càng phát triển thì người làm ngành y càng phải vững về chuyên môn, giỏi về công nghệ và giàu y đức.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Nhiều người cho rằng điểm số quyết định tương lai. Cô nghĩ sao về nhận định này?
Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên:
Để trả lời cho câu hỏi liệu điểm số cao có quyết định tương lai tươi sáng hay không, chúng ta không thể đơn thuần gói gọn trong một chữ "có" hay "không". Thực tế, nếu phủ nhận giá trị của một mức điểm cao thì hoàn toàn không chính xác.
Điểm số xuất sắc chính là tấm gương phản chiếu hành trình nỗ lực học tập nghiêm túc, sự bứt phá về năng lực cá nhân cùng bản lĩnh của người học dưới sự định hướng, đồng hành sát sao từ gia đình, thầy cô và một môi trường giáo dục tốt.
Thành quả ngọt ngào là chiếc chìa khóa xứng đáng mở ra cơ hội đặt chân vào những ngành học có tiêu chuẩn đầu vào cực kỳ nghiêm khắc như khối ngành Khoa học Sức khỏe - lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sinh mạng và sự sống của con người.
Việc một người thầy thuốc tương lai khoác lên mình chiếc áo blouse trắng để gánh vác sứ mệnh cao quý cứu người, giúp cộng đồng phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống chính là minh chứng rõ nhất cho giá trị của những điểm số vượt trội.
Tuy nhiên, bức tranh tương lai không phải là một khuôn mẫu toàn diện áp đặt cho tất cả mọi người, và những học sinh không sở hữu nhiều điểm 9, điểm 10 không có nghĩa là họ không giỏi. Trí tuệ và năng lực của con người tồn tại dưới rất nhiều hình thái khác nhau, tạo nên bản giao hưởng xã hội đa sắc màu.
Nếu có người xuất sắc ở khối tự nhiên, thì lại có những cá nhân sở hữu tư duy, sự nhạy cảm và năng khiếu đặc biệt ở khối Khoa học Xã hội - lĩnh vực đòi hỏi khả năng thấu cảm, phân tích dữ liệu và thấu hiểu hành vi con người để giữ gìn sự cân bằng cho cuộc sống.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang tạo không gian phát triển đồng đều cho cả khối ngành sức khỏe, xã hội, công nghệ kỹ thuật cho đến ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.
Do đó, mọi sự so sánh phiến diện, chẳng hạn như cho rằng một học sinh đạt điểm 10 môn Toán giỏi hơn một học sinh đạt điểm 8 môn Văn, đều trở nên khập khiễng. Mỗi người cần được nhìn nhận một cách toàn diện trong chính lĩnh vực họ đang theo đuổi cùng những năng lực đặc thù khác, từ tài ca hát, chơi đàn cho đến năng khiếu làm người dẫn chương trình duyên dáng.
Thay vì đóng khung trong những con số, việc nhìn nhận thấu đáo để mỗi cá nhân tự chọn cho mình một thế mạnh riêng và một con đường nỗ lực phù hợp sẽ giúp xã hội trở nên phong phú hơn. Ở đó, mỗi người mang một màu sắc độc lập, không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành những mảnh ghép bổ trợ hoàn hảo cho nhau.
MC Nguyễn Hoàng Mỹ Vân:
Yến Nhi là một trong năm thủ khoa toàn quốc với số điểm tuyệt đối 30/30. Nhưng để có được thành tích ấy là cả hành trình đặc biệt. Cuối năm lớp 11, khi mới 15 tuổi, em đã rời gia đình ở Gia Lai để vào TPHCM học tập. Hành trình đó có quá khó khăn?
Thủ khoa Nguyễn Lê Yến Nhi:
Vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, tôi mang theo nhiều lo lắng vì không biết mình có thể thích nghi với nhịp sống nhanh và môi trường mới ở TPHCM hay không.
Điều khiến tôi áp lực nhất là sợ không theo kịp các bạn đều rất giỏi đến từ nhiều tỉnh, thành khác. Dù rất sợ, tôi vẫn tự nhủ phải cố gắng vượt qua và chiến đấu hết mình.
Nỗi sợ lớn nhất là không hòa nhập được với môi trường mới và bị bỏ lại phía sau. Có những lúc tôi thấy bài học quá khó, nhìn các bạn học rất giỏi nên bản thân cảm thấy lạc lõng và thất vọng.
Tôi cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng rồi tôi tin vào con đường mình đã chọn, tin vào khả năng của bản thân và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Chính niềm tin đó đã giúp tôi tiếp tục bước đi.
Tôi chọn khối B vì từ nhỏ đã có ước mơ trở thành bác sĩ. Mỗi lần thấy các bác sĩ dùng kiến thức và kinh nghiệm của mình để cứu chữa người bệnh, tôi rất ngưỡng mộ, mong rằng sau này mình cũng có thể dùng chuyên môn để giúp đỡ mọi người, mang lại hy vọng và viết tiếp những câu chuyện ý nghĩa cho bệnh nhân.
Sau một chặng đường dài với rất nhiều áp lực học tập và cuộc sống xa nhà, điều đầu tiên tôi muốn làm là được ngủ một giấc thật ngon. Suốt thời gian ôn thi, tôi thường xuyên thức khuya và chịu nhiều áp lực nên rất thiếu ngủ. Tôi muốn dành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng và bắt đầu chặng đường mới với tinh thần thật thoải mái.
Chiều 7/7, Báo Tiền Phong tổ chức số phát sóng thứ tư của chuỗi livestream Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026 với chủ đề Định hướng khối ngành Khoa học Sức khỏe - Môi trường - Luật. Chương trình tiếp nối ba số phát sóng trước về các nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ - AI, Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng và Khoa học Xã hội - Truyền thông.
Livestream tập trung giới thiệu những ngành học đang có nhu cầu nhân lực lớn, tạo cơ hội nghề nghiệp bền vững, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và hoàn thiện nền tảng pháp lý của xã hội.
Đồng hành cùng chương trình là các chuyên gia tuyển sinh và khách mời đặc biệt Nguyễn Lê Yến Nhi - thủ khoa khối B toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm tuyệt đối 30/30. Nữ sinh, cựu học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TPHCM), là một trong năm thí sinh trên cả nước đạt ba điểm 10 ở các môn Toán, Hóa học và Sinh học.
Xuất thân từ Gia Lai, đến cuối năm lớp 11, Yến Nhi quyết định chuyển vào TPHCM học nội trú. Bước ngoặt lớn khiến em gặp không ít bỡ ngỡ, khó khăn khi thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cùng sự đồng hành của gia đình và thầy cô, nữ sinh đã vượt qua thử thách để chinh phục thành tích cao nhất ở khối B.
Chia sẻ tại chương trình, Yến Nhi bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ và các thầy cô đã luôn động viên, dìu dắt, giúp em trưởng thành và tự tin bước lên bục vinh quang của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Để đạt thành tích thủ khoa toàn quốc, Yến Nhi chia sẻ nghiêm khắc với bản thân, tuân thủ quy định nội trú, gần như không sử dụng điện thoại trong thời gian học tập và sinh hoạt suốt năm lớp 12 tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TPHCM).
Thông qua câu chuyện của nữ thủ khoa cùng phần trao đổi với các chuyên gia tuyển sinh, chương trình mang đến cho thí sinh và phụ huynh những thông tin cập nhật về nhóm ngành Khoa học Sức khỏe - Môi trường - Luật, đồng thời gợi mở cách lựa chọn ngành học dựa trên năng lực, sở thích và mục tiêu phát triển lâu dài, thay vì chạy theo xu hướng hay định kiến về nghề nghiệp.
Chuỗi livestream Cùng thủ khoa mở khóa chọn trường 2026 do Báo Tiền Phong thực hiện nhằm đồng hành cùng thí sinh trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cung cấp góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia và những tấm gương học tập xuất sắc, góp phần giúp thí sinh đưa ra quyết định phù hợp cho hành trình học tập sắp tới.