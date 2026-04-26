Nổ súng tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập tức hộ tống Tổng thống Trump rời Nhà Trắng

TPO - Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được lực lượng mật vụ Mỹ hộ tống khẩn cấp rời khỏi sân khấu tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng ở khách sạn Washington Hilton, hôm thứ Bảy (25/4) sau khi xuất hiện tiếng nổ lớn nghi là tiếng súng.

Theo các phóng viên tháp tùng, sự việc xảy ra chỉ vài phút sau khi bữa tiệc bắt đầu. Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ phía cuối phòng tiệc, khiến không khí trở nên hỗn loạn. Ngay lập tức, các nhân viên mật vụ có vũ trang nhanh chóng di chuyển qua các lối đi, áp sát khu vực sân khấu nơi Tổng thống Trump đang có mặt.

Một thành viên lực lượng an ninh được cho là đã hô lớn "có tiếng súng nổ", trong khi nhiều khách mời hoảng sợ, đồng loạt cúi xuống hoặc tìm cách ẩn nấp dưới bàn. Tổng thống Trump và phu nhân được hộ tống rời khỏi khu vực trong tình trạng an toàn, không có dấu hiệu bị thương.

Tiếng nổ lớn xuất hiện tại bữa tiệc có Tổng thống Trump tham dự. Nguồn: X

Các nhân viên an ninh sau đó xuất hiện trên khu vực sân khấu, duy trì trạng thái cảnh giới cao độ. Hiện chưa có thông tin chính thức về nguồn gốc của tiếng nổ hay khả năng có đối tượng nổ súng trong khu vực.

Wei Jia Jiang, chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, cho biết với giới truyền thông rằng chương trình sẽ được nối lại và ban tổ chức sẽ sớm cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Hiện trường hỗn loạn sau vụ nổ súng.

Tổng thống Trump nói "kẻ xả súng" đã bị bắt giữ

Tổng thống Donald Trump trong một bài đăng trên Truth Social cho biết nghi phạm nổ súng tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng đã bị bắt giữ, đồng thời ca ngợi phản ứng nhanh chóng của lực lượng an ninh.

"Cơ quan mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật đã làm rất tốt. Họ hành động nhanh chóng và dũng cảm. Kẻ xả súng đã bị bắt giữ, và tôi đã đề nghị cứ để buổi lễ tiếp tục, nhưng sẽ hoàn toàn tuân theo chỉ đạo của lực lượng an ninh. Quyết định cuối cùng sẽ sớm được đưa ra, nhưng sự kiện chắc chắn sẽ không còn diễn ra như kế hoạch ban đầu và chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu" ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng, chuẩn bị tổ chức họp báo

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang trở về Nhà Trắng và sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong 30 phút nữa tại phòng họp báo.

“Cơ quan an ninh đã yêu cầu chúng tôi rời khỏi hiện trường theo đúng quy trình, và chúng tôi sẽ làm như vậy ngay lập tức. Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong 30 phút nữa tại Phòng họp báo của Nhà Trắng. Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống và tất cả các thành viên Nội các đều hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ nói chuyện với các bạn trong nửa giờ nữa. Tôi đã nói chuyện với tất cả các đại diện phụ trách sự kiện, và chúng tôi sẽ lên lịch lại trong vòng 30 ngày", ông Trump nói.

