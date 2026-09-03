Những chu kỳ tăng giá đã được kiểm chứng bằng sức sống đô thị tại Ocean City

Sau nhiều năm phát triển, giá bất động sản tại Ocean City đã ghi nhận mức tăng ấn tượng, song hành với quá trình hoàn thiện hạ tầng khu vực, tiện ích nội khu và cộng đồng cư dân. Đà tăng trưởng đó được bảo chứng bởi khả năng vận hành, nhu cầu thực cũng như làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ tại phía Đông Thủ đô.

Những chu kỳ tăng giá đã được kiểm chứng

Hành trình bắt đầu từ năm 2018, khi Vinhomes Ocean Park - đại đô thị đầu tiên tại Gia Lâm (Hà Nội) được triển khai trên quy mô 420 ha. Những năm sau đó, các công trình, tiện ích lần lượt bàn giao và đi vào vận hành, từ biển hồ, trường học, trung tâm thương mại, phòng khám quốc tế đến tháp văn phòng...

Đến 2022, Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 tiếp tục ra mắt, đưa quy mô toàn đại đô thị phía Đông Thủ đô lên gần 1.200 ha.

Giai đoạn 2018 - 2024, giá nhà tại đại đô thị phía Đông Thủ đô chứng kiến chu kỳ tăng giá rõ nét. Theo dữ liệu từ batdongsan.com.vn, giá bán phổ biến sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park đã tăng từ khoảng 93 triệu đồng/m² vào tháng 8/2019 lên khoảng 205 triệu đồng/m² vào tháng 8/2024, tương đương mức tăng hơn 120% trong 5 năm.

Thấp tầng Vinhomes Ocean Park đã tăng giá hơn 120% giai đoạn 2018 - 2024

Với phân khúc cao tầng, thời điểm mở bán năm 2018, giá căn hộ Vinhomes Ocean Park dao trọng từ 30 đến 35 triệu đồng/m². Đến năm 2025, giá bán trên thị trường thứ cấp đã tăng lên 60 - 80 triệu đồng/m².

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Theo báo cáo Nhìn lại 10 năm của thị trường nhà ở Hà Nội của Cushman & Wakefield Việt Nam, trong thập kỳ vừa qua, giá sơ cấp trung bình căn hộ tại Thủ đô đã tăng 288%. Còn phân khúc nhà liền thổ, giá sơ cấp trung bình tăng 257%.

Bốn động lực chính mở rộng dư địa tăng trưởng của Ocean City

Đằng sau mỗi chu kỳ tăng giá thường là sự thay đổi về chất của tài sản. Với Ocean City, quá trình này có thể nhìn thấy qua bốn động lực chính: đô thị hoàn thiện hơn, cộng đồng lớn hơn, kết nối thuận tiện hơn và nguồn cung ngày càng hữu hạn trong khi nhu cầu tiếp tục mở rộng.

Trước hết, tiện ích liên tục hoàn thiện làm gia tăng trực tiếp giá trị sử dụng. VinUniversity, Vinschool, Vinmec, Vincom Mega Mall, biển hồ và công viên giải trí VinWonders đưa Ocean City trở thành hệ sinh thái sống - học tập - chăm sóc sức khỏe - mua sắm - vui chơi hoàn chỉnh. Khi tiện ích được vận hành, người mua không còn chỉ định giá tài sản dựa trên bản vẽ hay tiến độ mà có thể đánh giá bằng trải nghiệm thực tế.

Tới 2026, Ocean City quy tụ gần 150.000 cư dân sinh sống

Thứ hai, cộng đồng cư dân tạo ra sức sống và nhu cầu kinh tế tại chỗ. Đến năm 2026, Ocean City đã tiến gần quy mô 150.000 cư dân. Cộng đồng thực này tạo nên lượng cầu thường xuyên cho nhà ở, cho thuê, bán lẻ, dịch vụ và kinh doanh. Khi đô thị có người ở thật, giá trị bất động sản được hỗ trợ bởi khả năng khai thác thay vì chỉ phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá.

Thứ ba, hạ tầng được đầu tư đồng bộ liên tục mở rộng bán kính kết nối của đại đô thị. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đi vào vận hành cùng các dự án hạ tầng mới tiếp tục làm dày mạng lưới kết nối phía Đông. Trong thời gian tới, Vành đai 3,5, Vành đai 4, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi và các tuyến metro được kỳ vọng tiếp tục gia tăng khả năng tiếp cận cũng như giá trị bất động sản khu vực.

Một động lực khác đến từ sự dịch chuyển dân cư và quá trình tái thiết đô thị của Thủ đô. Khi dân số, hoạt động kinh tế và nhu cầu nhà ở tiếp tục mở rộng về các cực phát triển mới, những đại đô thị có quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ và hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh, đã đi vào vận hành như Ocean City có lợi thế trong việc đón dòng cư dân mới. Cùng lúc, quỹ đất và nguồn cung sản phẩm thấp tầng có vị trí đẹp, chủ đầu tư uy tín trực tiếp phát triển không phải vô hạn.

Quỹ biệt thự trực tiếp từ chủ đầu tư tại Ocean City chỉ còn dưới 5%

Quy luật tăng giá này từng xuất hiện tại các đô thị Vinhomes đã vận hành. Vinhomes Riverside ghi nhận giá bán phổ biến hơn 90 triệu đồng/m² vào tháng 10/2014, nhưng đã nhanh chóng vượt ngưỡng 400 triệu đồng/m² sau khoảng một thập kỷ, song hành với quá trình hoàn thiện cảnh quan, tiện ích giáo dục, thương mại và cộng đồng.

Ở phân khúc căn hộ, dữ liệu Batdongsan.com.vn cho thấy giá tại Vinhomes Royal City, Vinhomes Symphony và Vinhomes Times City đã tăng trung bình lần lượt 19,2%, 20,6% và 22,4% mỗi năm trong 5 năm.

Các minh chứng trên cho thấy một quy bất biến: khi đô thị càng hoàn chỉnh, công năng tài sản càng rõ, nhu cầu sử dụng càng lớn và nguồn hàng chất lượng càng hữu hạn thì giá trị càng có thêm nền tảng để tích lũy và phát triển.

Ocean City hiện đã đi qua giai đoạn hình thành và đang tiến sâu vào giai đoạn vận hành nên cũng nằm trong quy luật đó. Với hệ sinh thái sống ngày càng hoàn thiện, cộng đồng cư dân lớn mạnh, hạ tầng phía Đông tăng tốc và nguồn cung ngày càng được sàng lọc, dư địa tăng giá của Ocean City sẽ ngày càng rộng mở.