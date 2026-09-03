Pearl Residence tri ân khách hàng với giải thưởng đến 800 triệu đồng

Sự kiện “Gift of the Ocean” của tổ hợp căn hộ cao cấp Pearl Residence vừa diễn ra đã thu hút hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư tham dự khi kết hợp bàn giao quỹ căn đẹp tầm nhìn panorama hướng biển và bốc thăm may mắn với nhiều quà tặng hấp dẫn, có tổng giá trị lên đến 800 triệu đồng.

“Gift of the Ocean”: Lan tỏa niềm vui sở hữu tổ ấm mới

Không khí sự kiện “Gift of the Ocean” được khuấy động bởi chuỗi hoạt động tri ân và bốc thăm may mắn với các phần quà giá trị dành cho chủ nhân căn hộ Pearl Residence.

Đặc biệt, 12 khách hàng đã sở hữu căn hộ trong tháng cuối năm 2025 được tham gia một lượt bốc thăm tri ân riêng, với phần quà là iPhone 17 Pro Max 256GB. Đây được xem như lời cảm ơn dành cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dự án ngay từ những giai đoạn đầu.

Đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tham dự sự kiện “Gift of the Ocean”.

Tâm điểm là chương trình bốc thăm “Tân gia Hạnh phúc - Sung túc Lộc tài”, dành cho khách hàng đã sở hữu căn hộ hoặc chốt giao dịch thành công ngay tại sự kiện. Hàng loạt phần thưởng giá trị đã được trao, trong đó giải thưởng cao nhất là ô tô Honda City G trị giá 500 triệu đồng.

Sự kiện mang đến các hoạt động bốc thăm trúng thưởng cùng nhiều phần quà hấp dẫn thu hút khách hàng tham dự.

Chị Lê Thị Ngọ (Nghệ An), khách hàng may mắn trúng giải, chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ khi được gọi tên tại chương trình. Trước khi lựa chọn Pearl Residence, tôi quan tâm nhiều đến vị trí, pháp lý và khả năng nhận nhà. Việc dự án sở hữu lâu dài và sẵn sàng bàn giao khiến tôi yên tâm hơn khi đưa ra quyết định. Phần quà hôm nay thực sự là một niềm vui bất ngờ và cũng là dấu mốc đáng nhớ với gia đình”.

Khách hàng may mắn trúng xe ô tô Honda City G trị giá 500 triệu đồng.

Lựa chọn bền vững dành cho an cư và khai thác đầu tư ven biển

“Gift of the Ocean” diễn ra trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến tính minh bạch pháp lý, khả năng sử dụng thực tế, đầu tư khai thác khiến cho việc “mua nhà ở ngay, sổ hồng trao tay” trở thành một ưu điểm nổi bật của dự án.

Pearl Residence là tổ hợp căn hộ cao cấp ven biển đầu tiên sở hữu lâu dài tại trung tâm thành phố biển Cửa Lò, với quỹ căn đã sẵn sàng bàn giao, tạo điều kiện để người mua sớm đưa tài sản vào sử dụng hoặc khai thác theo nhu cầu.

Phân tích về những lợi thế của dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Pearl Residence là dự án hiếm hoi ven biển Cửa Lò có pháp lý sở hữu lâu dài, giúp khách hàng an tâm nắm giữ và tích lũy tài sản. Bên cạnh đó, tiến độ bàn giao ngay cho phép khách hàng trực tiếp kiểm chứng chất lượng căn hộ, đồng thời sớm đưa vào sử dụng, cho thuê hoặc kinh doanh. Qua đó, chủ sở hữu giảm thời gian chờ đợi, chủ động kế hoạch tài chính và tối ưu hiệu quả khai thác tài sản. Đây cũng là những nền tảng để khách hàng cân nhắc Pearl Residence không chỉ ở góc độ một nơi an cư, mà còn như một tài sản có giá trị gia tăng bền vững và khai thác dòng tiền”.

Pearl Residence có vị trí đắc địa, hệ tiện ích đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư và kinh doanh lưu trú

Tại sự kiện chủ đầu tư cũng giới thiệu chính sách bán hàng với nhiều giải pháp tài chính linh hoạt. Theo đó, khách hàng mua căn hộ được nhận quà tặng tân gia lên đến 400 triệu đồng, chiết khấu lên đến 8% khi thanh toán sớm. Khách hàng tham gia HTLS được hỗ trợ lãi suất 0% tối đa 15 tháng cho 70% giá trị căn hộ.

Đại diện chủ đầu tư mang đến những chính sách bán hàng với giải pháp tài chính linh hoạt.

Với tốc độ bàn giao sổ hồng nhanh chóng, cùng những ưu thế về vị trí, tiện ích và pháp lý sở hữu lâu dài, Pearl Residence hứa hẹn sẽ mang đến một không gian sống trọn vẹn, đẳng cấp và thịnh vượng cho gia chủ. Đặc biệt, thời điểm này, nhiều cư dân đã chuyển đến sinh sống tại dự án, hứa hẹn sớm hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa, tạo nên môi trường sống văn minh, mở rộng cơ hội kết nối và giúp giá trị bất động sản gia tăng theo thời gian.